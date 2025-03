Lantronix 推出新款 Open-Q 8550CS 系统级模块，专为满足边缘 AI 计算需求而设计

可直接投入生产的 SOM 简化了创新型工业边缘 AI 设备的开发过程,助力加速产品上市

尔湾,加州, March 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 是一家物联网解决方案计算和连接领域的全球领军企业,专注于打造边缘人工智能。今日,该公司宣布了其新款 Open-Q™ 8550CS 系统级模块 (SOM) 的问世。 该模块采用 Qualcomm Dragonwing™ QCS8550 处理器,具备低功耗、设备端人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 功能,可直接投入生产,简化设计流程,并使开发人员能够更迅速地将创新型边缘产品推向市场。

Lantronix 的 Open-Q 8550 采用独特设计,旨在满足极限边缘计算对 AI/ML 的更高要求,支持高级视频和 AI 应用,如视频协作、视频转码、摄像头应用以及与边缘 AI 网关的集成。 与 Lantronix 的所有嵌入式计算技术一样,该平台独具特色,提供了一个完整的解决方案,涵盖硬件、软件、设备管理和服务,帮助客户更快地将产品推向市场。 它是开发工业边缘 AI 产品的理想平台,包括无人机、控制器、机器人和工业手持设备,广泛适用于智能仓储、制造、运输、物流和零售等多个行业。

Qualcomm Technologies Inc. 物联网解决方案产品管理副总裁 Suri Maddhula 表示:“Qualcomm Technologies 与 Lantronix 拥有长达 15 年的战略合作,为实现我们的共同目标提供了坚实支持。我们将协力提供集成的协作解决方案,推动物联网、边缘 AI 和 AI/ML 技术取得成功,从而促进先进边缘应用的蓬勃发展。”

Lantronix 首席战略官 Mathi Gurusamy 表示:“在 Qualcomm Technologies 的支持下,Lantronix 正在推动无缝的边缘 AI 创新,使开发人员能够充分利用嵌入式计算和物联网,打造尖端的工业级解决方案。 我们携手合作,将不可能变为现实。”

高性能 Open-Q 8550CS SOM 满足边缘计算中 AI/ML 的需求

Open-Q 8550CS SOM 性能卓越,配备设备端 AI 引擎,支持极端边缘计算 (包括边缘设备、边缘服务器和边缘 AI 盒) 对 AI/ML 的更高要求。

主要特点包括:

采用 4 纳米工艺,低功耗

主频高达 3.2 GHz 的 Kryo 八核 CPU 和 Adreno A740 GPU 图形处理器

双 eNPU 提供 48 个 INT8 和 12 个 FP16 TOP

其安全功能包括可信管理引擎、虚拟机监控程序、安全处理单元和 DDR 加密

支持高达 5.8Gbps 传输速率的 Wi-Fi 7 MU-MIMO 企业级连接

在计算处理、摄像头、AI、安防和音频方面表现出色,领先同类产品。

最高支持 8GB LPDDR5 内存和 128GB UFS 闪存

Android™ 13 和 Linux Yocto Kirkstone

专用计算机视觉引擎

多个 MIPI 摄像头和显示端口

多种高速连接方式

支持 Qualcomm Sensing Hub 3.0

其优势包括以下能力:

凭借其八核计算能力和 48 AI TOPS 张量性能,提升视频会议体验、自动引导车辆路径规划、智能相机图像质量以及边缘 AI 盒的可扩展性;

利用强大的 Adreno 740 GPU 执行复杂的 3D 渲染和计算机视觉任务,支持光线追踪、Open GL ES、Vulkan 和 Open CL 配置文件,以及 4K240/8K60 视频解码和 4K120/8K30 视频编码;以及

利用高速 2.5G 和 10G 以太网端口连接边缘 AI 盒。



Open-Q 8550 开发套件加速开发进程,缩短产品上市时间

Lantronix 的 Open-Q 8550CS SOM 开发套件是评估 Open-Q 8550CS SOM 的理想起点,旨在简化用户对 SOM 关键功能的评估,如其低功耗 AI 子系统,该系统配备专用 DSP 和 AI 加速器,支持始终在线的音频、传感器、情境数据流和摄像头。

该套件支持评估 C-PHY 和 D-PHY MIPI CSI 及 GMSL 摄像头、双 MIPI DSI、DisplayPort、音频、传感器、GNSS、千兆以太网等多种功能。 它配备了 Lantronix 的 Open-Q™ 8550CS SOM、可展示所有可用 I/O 接口的开放式框架载板,以及一系列加速产品开发的配件。

符合 TAA 和 NDAA 标准的解决方案

Lantronix Open-Q 开发解决方案符合 TAA 和 NDAA 标准,经过严格的材料清单审核和质量控制,可确保使用寿命达到 10 年以上。 凭借超过 20 年的专业经验,Lantronix 已成功交付了超过 1,200 个硬件和软件项目,树立了可靠性与创新的行业标杆。

Lantronix Engineering Services

Lantronix Engineering Services为其 Open-Q 平台和开发套件提供全套产品开发支持。 我们的开发团队拥有无与伦比的工程专业技术支持,成功打造了超过 1,500 款产品,专注于摄像头开发与调试、语音控制、机器学习、机械与射频设计,以及散热与电源优化。 通过经济高效的解决方案,我们帮助开发人员加速进入市场,确保了创新与效率的完美结合。

关于 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智慧城市、企业和运输等高增长市场提供计算和连接性物联网解决方案的全球领先企业。 Lantronix 的产品和服务通过提供可实现边缘人工智能的可定制解决方案,帮助企业在不断发展的物联网市场中取得成功。 Lantronix 的高级解决方案包括智能变电站基础设施、信息娱乐系统和视频监控,并为云计算和边缘计算提供先进的带外管理 (OOB)。

如需了解更多信息,请访问 Lantronix 网站 。

Lantronix 媒体联系人:

Gail Kathryn Miller

企业营销和

通讯经理

media@lantronix.com

Lantronix 分析师和投资者联系人:

investors@lantronix.com

©2025 Lantronix, Inc. 保留所有权利。 Lantronix 是注册商标。 其他商标和商标名是其各自所有者的财产。

Qualcomm 品牌产品是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其附属公司的产品。 Qualcomm、Kryo、Adreno 和 Qualcomm Dragonwing 是 Qualcomm Incorporated 的商标或注册商标。

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/208b6cd7-8503-4deb-97d2-5953513dde52

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.