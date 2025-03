Lantronix Melancarkan Open-Q 8550CS System-On-Module Baharu yang Direka Bentuk untuk Memenuhi Keperluan Pengkomputeran Edge AI

SOM sedia pengeluaran memudahkan pembangunan dan mempercepat masa ke pasaran peranti Edge AI industri yang inovatif

IRVINE, California, March 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), peneraju global dalam pengiraan dan ketersambungan untuk penyelesaian IoT yang membolehkan Kecerdasan Edge AI, hari ini mengumumkan Open-Q™ 8550CS System-on-Module (SOM) baharunya. Modul sedia pengeluaran yang dikuasakan oleh pemproses Qualcomm Dragonwing™ QCS8550 ini menawarkan keupayaan Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (ML) berkuasa rendah pada peranti. Ia memudahkan proses reka bentuk dan memperkasakan pembangun untuk membawa produk Edge yang inovatif ke pasaran dengan lebih cepat.

Open-Q 8550 daripada Lantronix direka khas untuk memenuhi keperluan AI/ML tahap tinggi dalam pengkomputeran Edge ekstrem. Ia menyokong aplikasi video dan AI termaju seperti kolaborasi video, transkod video, aplikasi kamera serta integrasi dengan gerbang Edge AI. Seperti semua teknologi komputasi terbenam Lantronix, platform ini secara unik menawarkan penyelesaian lengkap yang merangkumi perkakasan, perisian, pengurusan peranti dan perkhidmatan, membolehkan pelanggan membawa produk ke pasaran dengan lebih pantas. Ia merupakan platform yang ideal untuk pembangunan produk Edge AI industri, termasuk dron, pengawal, robotik dan peranti mudah alih industri. Platform ini boleh dimanfaatkan dalam pelbagai industri seperti pengurusan gudang, pembuatan, pengangkutan, logistik dan runcit pintar.

“Kerjasama strategik selama 15 tahun antara Qualcomm Technologies dan Lantronix menyokong matlamat bersama kami untuk menyediakan penyelesaian bersepadu dan kolaboratif, bagi meningkatkan kejayaan teknologi IoT, Edge AI, dan AI/ML serta memacu pembangunan aplikasi edge yang canggih,” kata Suri Maddhula, naib presiden Pengurusan Produk Penyelesaian IoT di Qualcomm Technologies Inc.

“Dengan sokongan Qualcomm Technologies, Lantronix memacu inovasi AI yang lancar di Edge, memperkasakan pembangun untuk memanfaatkan pengkomputeran terbenam dan IoT bagi penyelesaian canggih bertaraf industri. Dalam kerjasama dengan Qualcomm, kami mengubah yang mustahil menjadi realiti,” kata Mathi Gurusamy, ketua pegawai strategi di Lantronix.

Open-Q 8550CS SOM Berprestasi Tinggi Memenuhi Keperluan AI/ML untuk Pengkomputeran Edge

Open-Q 8550CS SOM dilengkapi dengan enjin AI pada peranti yang menawarkan prestasi unggul, memenuhi keperluan AI/ML yang lebih tinggi untuk pengkomputeran Edge yang ekstrem, termasuk peranti Edge, pelayan Edge dan kotak Edge AI.

Ciri utama termasuk:

Penggunaan kuasa rendah dengan proses 4nm

CPU Kryo Octa-core sehingga 3.2 GHz dan GPU Adreno A740

Dwi eNPU yang menyampaikan 48 INT8, 12 FP16 TOPs

Ciri keselamatan yang merangkumi Trusted Management Engine, Hypervisor, Secure Processing Unit dan penyulitan DDR

Ketersambungan peringkat perusahaan dengan Wi-Fi 7 MU-MIMO yang menyokong sehingga 5.8Gbps

Prestasi terbaik merentasi pemprosesan pengiraan, kamera, AI, keselamatan dan audio.

Sehingga 8GB LPDDR5 RAM + 128GB UFS Flash

Android™ 13 dan Linux Yocto Kirkstone

Enjin Penglihatan Komputer yang Khas

Berbilang port kamera MIPI dan paparan

Berbilang pilihan ketersambungan kelajuan tinggi

Sokongan untuk Qualcomm Sensing Hub 3.0

Faedah termasuk keupayaan untuk:

Mempertingkatkan pengalaman mesyuarat persidangan video, perancangan laluan kenderaan berpandu automatik, kualiti imej kamera pintar dan kebolehskalaan kotak Edge AI dengan keupayaan pengkomputeran okta teras dan prestasi tensor 48 AI TOPS;

Melaksanakan tugas pemaparan 3D dan penglihatan komputer yang kompleks dengan pengesanan sinar sokongan GPU Adreno 740 yang berkuasa, profil Open GL ES, Vulkan dan Open CL serta penyahkodan video 4K240/8K60 dan pengekodan 4K120/8K30; dan

Menyambungkan kotak Edge AI dengan memanfaatkan port Ethernet 2.5G dan 10G yang berkelajuan tinggi.



Kit Pembangunan Open-Q 8550 Mempercepatkan Pembangunan, Mengurangkan Masa ke Pasaran

Menyediakan titik permulaan yang ideal untuk menilai Open-Q 8550CS SOM, Kit Pembangunan SOM Open-Q 8550CS Lantronix direka bentuk untuk memudahkan penilaian mudah ciri utama SOM, seperti subsistem AI berkuasa rendah dengan DSP serta pemecut AI khusus yang menyokong audio, penderia, strim data kontekstual dan kamera yang kesemuanya sentiasa dihidupkan.

Kit ini menyokong penilaian kamera C-PHY dan D-PHY MIPI CSI serta GMSL, dwi MIPI DSI, DisplayPort, audio, penderia, GNSS, Gigabit Ethernet dan pelbagai ciri lain. Ia dilengkapi dengan Open-Q™ 8550CS SOM dari Lantronix, bersama papan pembawa bingkai terbuka yang memaparkan semua I/O yang tersedia serta pelbagai aksesori untuk mempercepatkan pembangunan produk.

Penyelesaian yang Mematuhi TAA dan NDAA

Penyelesaian pembangunan Lantronix Open-Q mematuhi TAA dan NDAA, memastikan produknya bertahan sekurang-kurangnya 10 tahun melalui kawalan yang ketat serta tegas terhadap Bil Bahan dan kualiti. Disokong oleh lebih daripada 20 tahun kepakaran, Lantronix telah berjaya menyelesaikan lebih daripada 1,200 projek perkakasan dan perisian, sekali gus menetapkan penanda aras bagi kebolehpercayaan dan inovasi.

Lantronix Engineering Services

Lantronix Engineering Services menyediakan sokongan pembangunan produk siap digunakan untuk platform Open-Q dan kit pembangunan mereka. Dengan kepakaran kejuruteraan yang tiada tandingannya di sebalik lebih daripada 1,500 produk yang berjaya, pasukan pembangunan kami pakar dalam pembangunan dan penalaan kamera, kawalan suara, pembelajaran mesin, reka bentuk mekanikal dan RF serta pengoptimuman terma dan kuasa. Dengan penyelesaian yang menjimatkan kos, kami mempercepatkan masa ke pasaran bagi para pembangun sambil memastikan inovasi seiring dengan kecekapan.

Perihal Lantronix

Lantronix Inc. merupakan peneraju global bagi penyelesaian IoT pengiraan dan ketersambungan yang menyasarkan pasaran pertumbuhan tinggi, termasuk Bandar, Perusahaan dan Pengangkutan Pintar. Produk dan perkhidmatan Lantronix memperkasakan syarikat untuk berjaya dalam pasaran IoT yang semakin berkembang dengan menyampaikan penyelesaian yang boleh disesuaikan yang mendayakan Kecerdasan AI Edge. Penyelesaian termaju Lantronix termasuk infrastruktur Pencawang Pintar, sistem Infotainment dan Pengawasan Video, ditambah dengan Pengurusan Luar Jalur (OOB) termaju untuk Pengkomputeran Awan dan Edge.

Untuk maklumat lanjut, layari laman web Lantronix.

Hubungan Media Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Pemasaran Korporat &

Pengurus Komunikasi

media@lantronix.com

Maklumat Perhubungan Penganalisis dan Pelabur Lantronix:

investors@lantronix.com

©2025 Lantronix, Inc. Hak cipta terpelihara. Lantronix merupakan tanda dagangan berdaftar. Tanda dagangan dan nama dagangan lain merupakan milik pemilik masing-masing.

Produk berjenama Qualcomm ialah produk Qualcomm Technologies, Inc. dan/atau anak syarikatnya. Qualcomm, Kryo, Adreno dan Qualcomm Dragonwing ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Qualcomm Incorporated.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/208b6cd7-8503-4deb-97d2-5953513dde52

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.