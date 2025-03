Lantronix Meluncurkan System-On-Module (SOM) Open-Q 8550CS Baru yang Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Komputasi Edge AI

SOM siap produksi menyederhanakan pengembangan dan mempercepat waktu peluncuran perangkat Edge AI industri inovatif ke pasar

IRVINE, California, March 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), pemimpin global dalam komputasi dan konektivitas untuk solusi IoT yang memungkinkan Edge AI Intelligence, hari ini mengumumkan System-on-Module (SOM) Open-Q™ 8550CS barunya. Didukung oleh prosesor Qualcomm Dragonwing™ QCS8550, modul siap produksi ini menyediakan kapabilitas Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence, AI) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML) pada perangkat berdaya listrik rendah, sehingga menyederhanakan desain dan memberdayakan pengembang untuk lebih cepat menghadirkan produk edge inovatif ke pasar.

Open-Q 8550 Lantronix dirancang khusus untuk memenuhi persyaratan AI/ML lebih tinggi dari komputasi Edge ekstrem, termasuk aplikasi video dan AI canggih seperti kolaborasi video, transcoding video, aplikasi kamera, dan integrasi dengan gateway Edge AI. Seperti semua teknologi komputasi tertanam Lantronix, platform ini menyediakan secara unik solusi lengkap yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, Manajemen Perangkat, dan Layanan, yang memungkinkan pelanggan untuk lebih cepat memasuki pasar. Teknologi ini merupakan platform ideal untuk pengembangan produk Edge AI industri, termasuk drone, pengontrol, robotika, dan perangkat genggam industri untuk berbagai jenis industri, termasuk pergudangan, manufaktur, transportasi, logistik, dan ritel pintar.

“Kolaborasi strategis selama 15 tahun di antara Qualcomm Technologies dan Lantronix mendukung tujuan bersama kami dalam menghadirkan solusi terpadu dan kolaboratif untuk meningkatkan keberhasilan teknologi IoT, Edge AI, dan AI/ML guna mendorong pengembangan aplikasi edge canggih,” ungkap Suri Maddhula, wakil presiden Manajemen Produk Solusi IoT di Qualcomm Technologies Inc.

“Dengan dukungan Qualcomm Technologies, Lantronix mendorong inovasi AI yang mulus di Edge, memberdayakan pengembang untuk memanfaatkan komputasi tertanam dan IoT guna mendapatkan solusi mutakhir tingkat industri. Bersama-sama, kita mentransformasikan kemustahilan menjadi kenyataan,” ungkap Mathi Gurusamy, direktur strategi di Lantronix.

SOM Open-Q 8550CS Performa Tinggi Memenuhi Persyaratan AI/ML untuk Komputasi Edge

SOM Open-Q 8550CS dilengkapi mesin AI pada perangkat dengan performa premium, mendukung persyaratan AI/ML lebih tinggi untuk komputasi Edge ekstrem, termasuk perangkat Edge, server Edge, dan kotak Edge AI.

Fitur utama mencakup:

Konsumsi daya listrik rendah dengan proses 4 nm

CPU Octa-core Kryo hingga 3,2 GHz dan GPU Adreno A740

Dual eNPU menghasilkan 48 INT8, 12 FP16 TOPs

Fitur keamanan meliputi Trusted Management Engine, Hypervisor, Secure Processing Unit, dan enkripsi DDR

Konektivitas tingkat perusahaan dengan Wi-Fi 7 MU-MIMO yang mendukung hingga 5,8 Gbps

Performa terbaik di kelasnya di seluruh pemrosesan komputasi, kamera, AI, keamanan, dan audio.

RAM LPDDR5 hingga 8GB + Flash UFS 128GB

Android™ 13 dan Linux Yocto Kirkstone

Mesin Visi Komputer Khusus

Beberapa kamera MIPI dan port tampilan

Beberapa pilihan konektivitas berkecepatan tinggi

Dukungan untuk Qualcomm Sensing Hub 3.0

Kelebihannya meliputi kemampuan untuk:

Meningkatkan pengalaman rapat konferensi video, jalur kendaraan berpemandu otomatis, kualitas gambar kamera pintar, dan skalabilitas kotak Edge AI dengan kemampuan komputasi octal-core-nya dan performa tensor 48 AI TOPS;

Melakukan tugas visi komputer dan rendering 3D kompleks dengan GPU Adreno 740 kuat yang mendukung ray tracing, profil Open GL ES, Vulkan, dan Open CL, serta dekode video 4K240/8K60, dan pengodean 4K120/8K30; dan

Kotak Connect Edge AI memanfaatkan port Ethernet 2.5G dan 10G berkecepatan tinggi.



Perlengkapan Pengembangan Open-Q 8550 Mempercepat Pengembangan, Mengurangi Waktu Peluncuran ke Pasar

Perlengkapan Pengembangan SOM Open-Q 8550CS Lantronix, yang memberikan titik awal ideal untuk mengevaluasi SOM Open-Q 8550CS, dirancang untuk memfasilitasi evaluasi mudah berbagai fitur utama SOM, seperti subsistem AI berdaya listrik rendah dengan DSP khusus dan akselerator AI yang mendukung audio selalu aktif, sensor, aliran data kontekstual, dan kamera selalu aktif.

Perlengkapan ini mendukung evaluasi kamera MIPI CSI C-PHY dan D-PHY serta GMSL, MIPI DSI ganda, DisplayPort, audio, sensor, GNSS, Gigabit Ethernet, dan lebih banyak fitur lainnya. Perlengkapan ini dilengkapi dengan SOM Open-Q™ 8550CS Lantronix, papan pembawa rangka terbuka yang memaparkan semua I/O yang tersedia, dan serangkaian aksesori untuk mempercepat pengembangan produk.

Solusi yang Memenuhi Standar Kepatuhan TAA dan NDAA

Solusi pengembangan Open-Q Lantronix memenuhi standar kepatuhan TAA dan NDAA, memastikan umur pakai setidaknya 10 tahun dengan Bill-of-Materials yang ketat dan kontrol kualitas yang tepat. Lantronix, yang didukung oleh keahlian selama lebih dari 20 tahun, telah berhasil menuntaskan lebih dari 1.200 proyek perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga menetapkan standar untuk keandalan dan inovasi.

Layanan Teknik Lantronix

Layanan Teknik Lantronix memberikan dukungan pengembangan produk siap pakai untuk platform Open-Q dan perlengkapan pengembangannya. Tim pengembangan kami, yang didukung oleh keahlian teknik tak tertandingi di balik lebih dari 1.500 produk sukses, mengkhususkan diri dalam pengembangan dan penalaan kamera, kontrol suara, pembelajaran mesin, desain mekanis dan RF, serta pengoptimalan termal dan daya listrik. Dengan solusi hemat biaya, kami mempercepat lini masa masuk ke pasar para pengembang, sehingga memastikan inovasi bertemu dengan efisiensi.

Tentang Lantronix

Lantronix Inc. merupakan pemimpin global dalam solusi IoT komputasi dan konektivitas yang menargetkan pasar dengan pertumbuhan tinggi, termasuk Kota Pintar, Perusahaan, dan Transportasi. Produk dan layanan Lantronix memberdayakan perusahaan untuk meraih keberhasilan dalam pasar IoT yang tengah berkembang dengan memberikan solusi yang dapat disesuaikan yang mendukung Kecerdasan AI Edge. Solusi canggih Lantronix mencakup infrastruktur Gardu Cerdas, sistem Infotainment, dan Pengawasan Video, yang dilengkapi dengan Manajemen Out-of-Band (OOB) canggih untuk Komputasi Cloud dan Edge.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi situs web Lantronix.

