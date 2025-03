Lantronix, 엣지 AI 컴퓨팅의 요구를 충족하도록 설계된 새로운 Open-Q 8550CS 시스템온모듈 출시

생산 준비가 완료된 SOM으로 혁신적인 산업용 에지 AI 디바이스의 개발을 간소화하고 출시 기간을 단축하는 효과 제공

어바인, 캘리포니아, March 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 엣지 AI 인텔리전스를 구현하는 IoT 솔루션용 컴퓨팅과 커넥티비티 분야를 선도하는 Lantronix Inc. (나스닥: LTRX)가 새로운 Open-Q™ 8550CS시스템온모듈(SOM)을 오늘 발표했다. 퀄컴 드래곤윙™ QCS8550 프로세서로 구동되는 이 생산 지원 모듈은 저전력 온디바이스 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기능을 제공해 설계 간소화 지원은 물론 개발자가 혁신적인 엣지 제품을 더 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 지원하게 된다.

Lantronix의 Open-Q 8550은 비디오 협업, 비디오 트랜스코딩, 카메라 애플리케이션, 엣지 AI 게이트웨이와의 통합과 같은 고급 비디오 및 AI 애플리케이션을 포함하여 익스트림 엣지 컴퓨팅의 높은 AI/ML 요구 사항을 충족하도록 고유하게 설계되었다. Lantronix의 모든 임베디드 컴퓨팅 기술과 마찬가지로 이 플랫폼은 하드웨어, 소프트웨어, 디바이스 관리 및 서비스로 구성된 완벽한 솔루션을 제공하여 고객이 시장에 더 빨리 진출할 수 있도록 지원하게 된다. 스마트 창고, 제조, 운송, 물류, 소매업 등 다양한 산업 분야의 드론, 컨트롤러, 로봇 공학, 산업용 핸드헬드 디바이스 등 산업용 엣지 AI 제품 개발에 이상적인 플랫폼으로 평가받고 있다.

퀄컴 테크놀로지스((Qualcomm Technologies)의 IoT 솔루션 제품 관리 담당 부사장인 Suri Maddhula는 “퀄컴 테크놀로지스 가 지난 15년간 Lantronix와 진행해 온 전략적 협력은 IoT, 엣지 AI 및 AI/ML 기술의 성공을 높이고 첨단 애플리케이션 개발 촉진에 필요한 통합 협업 솔루션을 제공하려는 양사의 공동 목표를 뒷받침한다"고 밝혔다.

이에 대해 Lantronix의 최고 전략 책임자인 Mathi Gurusamy는 “퀄컴 테크놀로지스의 지원으로 Lantronix는 엣지에서 원활한 AI 혁신을 주도하고 있으며, 개발자가 임베디드 컴퓨팅과 IoT를 활용하여 최첨단 산업 등급 솔루션을 개발할 수 있도록 지원하고 있다. 우리는 힘을 합쳐 불가능을 현실로 바꾸고 있다."라고 협력관계에 큰 의미를 부여했다.

엣지 컴퓨팅을 위한 AI/ML 요구 사항을 충족하는 고성능 Open-Q 8550CS SOM

Open-Q 8550CS SOM은 프리미엄 성능을 갖춘 온디바이스 AI 엔진을 탑재하여 엣지 디바이스, 엣지 서버 및 엣지 AI 박스 등 익스트림 엣지 컴퓨팅에 필요한 높은 수준의 AI/ML 요구 사항을 지원한다.

주요 기능은 다음과 같다:

4nm 공정으로 낮은 전력 소비

최대 3.2GHz의 Kryo 옥타코어 CPU 및 Adreno A740 GPU

48개의 INT8, 12개의 FP16 TOP을 제공하는 듀얼 eNPU

신뢰할 수 있는 관리 엔진, 하이퍼바이저, 보안 처리 장치 및 DDR 암호화를 포함한 보안 기능

최대 5.8Gbps를 지원하는 Wi-Fi 7 MU-MIMO를 통한 엔터프라이즈급 연결성

컴퓨팅 처리, 카메라, AI, 보안 및 오디오 전반에서 동급 최고의 성능을 제공

최대 8GB LPDDR5 RAM + 128GB UFS 플래시

안드로이드™ 13 및 리눅스 옥토 커크스톤

전용 컴퓨터 비전 엔진

다중 MIPI 카메라 및 디스플레이 포트

다양한 고속 연결 옵션

퀄컴 센싱 허브 3.0 지원3.0

다음과 같은 이점을 제공하게 된다:

8코어 컴퓨팅 기능과 48개의 AI TOPS 텐서 성능으로 화상 회의 회의 환경, 자동화된 차량 경로 안내, 스마트 카메라 이미지 품질 및 Edge AI 박스 확장성을 향상시킨다;

레이 트레이싱, Open GL ES, 벌칸 및 Open CL 프로파일, 4K240/8K60 비디오 디코딩 및 4K120/8K30 인코딩을 지원하는 강력한 Adreno 740 GPU로 복잡한 3D 렌더링 및 컴퓨터 비전 작업을 수행한다.

고속 2.5G 및 10G 이더넷 포트를 활용하여 엣지 AI 박스를 연결한다.



Open-Q 8550 개발 키트로 개발 속도 향상, 시장 출시 시간 단축

Open-Q 8550CS SOM 평가를 위한 이상적인 시작점을 제공하는 Lantronix의 Open-Q 8550CS SOM 개발 키트 (Open-Q 8550CS SOM Development Kit)는 올웨이즈온 오디오, 센서, 컨텍스트 데이터 스트림, 올웨이즈온 카메라를 지원하는 전용 DSP 및 AI 가속기를 갖춘 저전력 AI 서브시스템과 같은 SOM의 주요 기능을 쉽게 평가할 수 있도록 설계되었다.

이 키트는 C-PHY 및 D-PHY MIPI CSI 및 GMSL 카메라, 듀얼 MIPI DSI, 디스플레이포트, 오디오, 센서, GNSS, 기가비트 이더넷 및 기타 여러 기능의 평가를 지원한다. 사용 가능한 모든 I/O를 노출하는 개방형 프레임 캐리어 보드인 Lantronix의 Open-Q™ 8550CS SOM과 제품 개발을 빠르게 진행할 수 있는 다양한 액세서리가 함께 제공된다.

TAA 및 NDAA 준수 솔루션

Lantronix Open-Q 개발 솔루션은 TAA 및 NDAA를 준수하며 엄격한 BOM과 엄격한 품질 관리를 통해 최소 10년의 수명을 보장합니다. 20년 이상의 전문성을 바탕으로 1,200개 이상의 하드웨어 및 소프트웨어 프로젝트를 성공적으로 수행하여 신뢰성과 혁신의 표준을 제시하고 있다.

Lantronix 엔지니어링 서비스

Lantronix 엔지니어링 서비스 (Lantronix Engineering Services)는 Open-Q 플랫폼 및 개발 키트에 대한 턴키 제품 개발 지원을 제공하고 있다. 1,500개 이상의 성공적인 제품을 개발한 독보적인 엔지니어링 전문성을 바탕으로 카메라 개발 및 튜닝, 음성 제어, 머신 러닝, 기계 및 RF 설계, 열 및 전력 최적화를 전문으로 하는 개발 팀을 운영 중이다. 비용 효율적인 솔루션을 통해 개발자의 시장 출시 일정을 단축하여 혁신과 효율성을 동시에 충족하고 있다.

Lantronix 소개

랜트로닉스(Lantronix Inc.)는 스마트 시티, 엔터프라이즈 및 운송 등 고성장 산업군을 대상으로 하는 컴퓨팅 및 커넥티비티 IoT 솔루션 부문의 글로벌 기업이다. 랜트로닉스의 제품과 서비스는 AI Edge 인텔리전스를 구현하는 맞춤형 솔루션을 제공해 기업이 성장세의 IoT 시장에서 성공할 수 있도록 지원하고 있다. 랜트로닉스의 첨단 솔루션에는 지능형 변전소 인프라, 인포테인먼트 시스템 및 비디오 감시 기능 등이 포함되며, 클라우드 및 에지 컴퓨팅을 위한 고급 대역 외 관리(OOB)로 보완 기능을 갖추게 된다.

자세한 내용은 랜트로닉스 웹사이트를 방문해 확인할 수 있다.

© 2025 Lantronix, Inc. All rights reserved. Lantronix는 등록 상표다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 상표다.

Qualcomm 브랜드 제품은 Qualcomm Technologies, Inc. 및/또는 그 자회사의 제품이다. Qualcomm, Kryo, Adreno 및 Qualcomm Dragonwing은 Qualcomm Incorporated의 상표 또는 등록 상표에 해당한다.

