Lantronix משיקה מערכת על מודול Open-Q 8550CS חדשה שנועדה לספק מענה לצרכים של מחשוב בינה מלאכותית בקצה

ה-SoM המוכנה לייצור מפשטת את הפיתוח ומזרזת את הזמן לשוק של מכשירי קצה תעשייתיים חדשניים עם בינה מלאכותית

אירווין, קליפורניה, March 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Lantronix Inc. לנטרוניקס (נאסד"ק: LTRX), מובילה עולמית של מחשוב וקישוריות עבור פתרונות IoT המאפשרים תבונה במכשירי קצה המבוססת על בינה מלאכותית, הודיעה על המערכת על מודול (SoM) Open-Q™ 8550CS החדשה שלה. מודול מוכן לייצור זה, שמבוסס על המעבד Dragonwing™ QCS8550 של Qualcomm, מספק יכולות בינה מלאכותית (AI) ולימוד מכונה (ML) בהתקן עצמו ועם צריכת חשמל נמוכה, מפשט את העיצוב ומעצים מפתחים להביא במהירות רבה יותר מוצרי קצה חדשניים לשוק.

Open-Q 8550 של Lantronix תוכננה באופן ייחודי לעמוד בדרישות הבינה המלאכותית/לימוד המכונה הגבוהות יותר והקיצוניות של מחשוב קצה, כולל יישומי וידאו ובינה מלאכותית מתקדמים כגון תזרימי וידאו לשיתוף פעולה, המרת קידוד וידאו, יישומי מצלמה ואינטגרציה עם שערי קצה עם בינה מלאכותית. כמו כל טכנולוגיית המחשוב המשובץ של Lantronix, פלטפורמה זו מספקת באופן ייחודי פתרון שלם המורכב מחומרה, תוכנה, ניהול התקנים ושירותים, והוא מאפשר ללקוחות לצאת לשוק מהר יותר. זוהי פלטפורמה מיטבית לפיתוח מוצרי קצה תעשייתיים עם בינה מלאכותית, לרבות רחפנים, בקרים, רובוטיקה ומכשירי כף יד תעשייתיים עבור מגוון תעשיות חכמות, כולל אחסון, ייצור, תחבורה, לוגיסטיקה וקמעונאות.

"שיתוף הפעולה האסטרטגי בן 15 השנים בין Qualcomm Technologies ו-Lantronix תומך במטרה ההדדית שלנו לספק פתרונות משולבים ומשותפים כדי לחזק את הצלחתן של טכנולוגיות IoT, בינה מלאכותית בקצה, ובינה מלאכותית/לימוד מכונה כדי להניע את הפיתוח של יישומי קצה מתקדמים", אמר סורי מדהולה ((Suri Maddhula, סגן נשיא לניהול מוצרי פתרונות IoT ב-Qualcomm Technologies Inc.

"בתמיכת Qualcomm Technologies, Lantronix מניעה חדשנות בינה מלאכותית חלקה בקצה, ומעצימה מפתחים לרתום מחשוב משובץ ו-IoT ליצירת פתרונות מתקדמים ברמה תעשייתית. ביחד אנחנו הופכים את הבלתי אפשרי למציאות", אמר מאתי גוראסמי, מנהל אסטרטגיה ראשי ב-Lantronix.

ה-SoM עם הביצועים הגבוהים Open-Q 8550CS עומדת בדרישות הבינה המלאכותית/לימוד מכונה עבור מחשוב קצה

ה-SoM Open-Q 8550CS כוללת מנוע בינה מלאכותית במכשיר עם ביצועים ברמת פרמיום, והיא תומכת בדרישות הבינה המלאכותית/לימוד מכונה הגבוהות ביותר עבור מחשוב קיצוני בקצה, כולל מכשירי קצה, שרתי קצת ותיבות בינה מלאכותית בקצה.

התכונות העיקריות כוללות:

*צריכת חשמל נמוכה עם תהליך ייצור של 4 ננומטר

* CPU עם 8 ליבות Kryo במהירות של עד 3.2 גיגה-הרץ ועם השבב הגרפי Adreno A740

* eNPU כפול המספק 48 TOPS עבור INT8 ו-12 TOPS עבור FP16

*תכונות אבטחה כולל מנוע ניהול אמין, תמיכה ב-Hyperviso, יחידת עיבוד מאובטחת והצפנת DDR

*קישוריות ברמה ארגונית עם Wi-Fi 7 MU-MIMO עם תמיכה עד 5.8 גיגה-ביט/לשנייה

*הביצועים הטובים מסוגם עבור עיבוד ממוחשב, צילום, בינה מלאכותית, אבטחה ואודיו

*עד 8 גיגה-בייט זיכרון RAM מסוג LPDDR5 ו-128 גיגה-בייט זיכרון הבזק מסוג UFS

* Android™ 13 ו-Linux Yocto Kirkstone

*מנוע ראייה ממוחשבת ייעודי

*תמיכה במצלמות MIPI מרובות וחיבורי תצוגה

*אפשרויות קישוריות מרובות במהירות גבוהה

*תמיכה ב-Qualcomm Sensing Hub 3.0

היתרונות כוללים את היכולת:

*שיפור החוויה בוועידת וידאו, בחירת נתיב מודרכת אוטומטית לרכב, איכות תמונה במצלמה חכמה ומדרגיות עבור תיבות בינה מלאכותית בקצה עם היכולות של שמונה ליבות המחשוב וביצועי טנסור עם בינה מלאכותית של 48 TOPS;

*ביצוע משימות מורכבות של עיבוד תלת ממד וראייה ממוחשבת עם שהשבב בגרפי רב העוצמה Adreno 740 התומך במעקב קרניים, פרופילי Open GL ES, Vulkan ו-Open CL ופענוח וידאו 4K24/8K60 וקידוד 4K120/8K30; ו-

*חיבור תיבות בינה מלאכותית בקצה הממנפות יציאות Ethernet במהירות 2.5/10G

ערכת הפיתוח של Open-Q 8550 מאיצה את הפיתוח, מקצרת את הזמן לשוק

כדי לספק נקודת התחלה מיטבית להערכת היכולות של ה-SoM החדשה Open-Q 8550CS, Lantronix מספקת ערכת פיתוח ל-Open-Q 8550CS שנועדה לאפשר הערכה קלה של תכונות המפתח של המערכת על מודול, כגון תת-מערכת הבינה המלאכותית הדורשת הספק נמוך עם DSP ייעודי ומאיץ בינה מלאכותית שמספקת תמיכה רציפה באודיו, חיישנים, תזרימי נתונים פעילים מבוססי הקשר, ומצלמות פעילות תמידית.

הערכה תומכת בהערכה באמצעות מצלמות MIPI CSI מסוג C-PHY ו-D-PHY ו-GMSL, כמו גם MIPI DSI כפולה, DisplayPort, אודיו, חיישנים, GNSS, חיבור Gigabit Ethernet ועוד הרבה תכונות. היא מגיעה עם ה-SoM Open-Q™ 8550CS של Lantronix, לוח עם מסגרת פתוחה החושף את כל התקני הקלט/פלט הזמינים, ומגוון אביזרים לפיתוח מוצר מהיר.

פתרונות תואמי TAA ו-NDAA

פתרונות הפיתוח של Lantronix Open-Q תואמים ל-TAA ו-NDAA, ומבטיחים לפחות 10 שנים של אריכות ימים עם מפרט חומרים קפדני ובקרת איכות קפדנית. מגובה ביותר מ-20 שנות מומחיות, Lantronix סיפקה בהצלחה יותר מ-1,200 פרויקטי חומרה ותוכנה, וקבעה את הסטנדרט לאמינות וחדשנות.

לנטרוניקס שירותי הנדסה

Lantronix Engineering Services מספקת תמיכה בפיתוח מוצרים מוכנים לשימוש עבור פלטפורמות Open-Q וערכות הפיתוח שלה. מגובה במומחיות הנדסית שאין שני לה מאחורי יותר מ- 1,500 מוצרים מוצלחים, צוות הפיתוח שלנו מתמחה בפיתוח וכוונון מצלמות, שליטה קולית, למידת מכונה, תכנון מכני ו-RF, כמו גם אופטימיזציה תרמית והספק. עם פתרונות חסכוניים, אנו מאיצים את לוחות הזמנים של היציאה לשוק של המפתחים, ומבטיחים שחדשנות פוגשת יעילות.

אודות Lantronix

לנטרוניקס (Lantronix Inc) היא ספקית גלובלית מובילה של פתרונות IoT, מחשוב וקישוריות המכוונות לתעשיות בצמיחה גבוהה, כולל ערים חכמות, רכב וארגונים. המוצרים והשירותים של Lantronix מעצימים חברות להצליח בשווקי ה-IoT הצומחים על ידי אספקת פתרונות ניתנים להתאמה המאפשרים תבונות חכמות בקצה באמצעות בינה מלאכותית. הפתרונות המתקדמים של Lantronix כוללים תשתית תחנות משנה חכמה, מערכות מידע ובידור ומערכות מעקב וידאו, בתוספת ניהול מתקדם מחוץ לרשת (OOB) עבור הענן ומחשוב הקצה.

למידע נוסף, בקרו באתר Lantronix .

למידע נוסף – מדיה:

Gail Kathryn Miller

Corporate Marketing & Communications Manager

media@lantronix.com

למידע נוסף – משקיעים ואנליסטים:

investors@lantronix.com

©2025 Lantronix, Inc כל הזכויות שמורות. Lantronix הוא סימן מסחרי רשום. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם של בעליהם בהתאמה.

המוצרים הממותגים Qualcomm הם מוצרים של Qualcomm Technologies, Inc ו/או חברות הבת שלה. Qualcomm Dragonwing ו- Adreno ,Kryo ,Qualcomm הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Qualcomm Incorporated.

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/208b6cd7-8503-4deb-97d2-5953513dde52

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.