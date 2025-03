Galapagos publiceert 2024 jaarverslag en kondigt jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering aan

Mechelen, België; 27 maart 2025, 21:01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) publiceert vandaag haar jaarverslag over het boekjaar 2024 en kondigt haar jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering (AV) aan die zal worden gehouden op dinsdag 29 april 2025 om 14:00 CET (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap.



Het jaarverslag over het boekjaar 2024, inclusief een overzicht van de cijfers en prestaties, is online beschikbaar op https://www.glpg.com/financial-reports en kan ook als PDF gedownload worden. Het jaarlijkse 2024 Form 20-F filing bij de Securities and Exchange Commission (SEC) is beschikbaar op www.sec.gov/edgar.



Galapagos heeft de eer haar aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, leden van de Raad van Bestuur en de commissaris uit te nodigen voor haar jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 29 april 2025 om 14:00 CET op de zetel van de Vennootschap.



Op de agenda van de AV staan onder andere de volgende punten: (i) de benoeming van de heer Oleg Nodelman tot Niet-Uitvoerend Niet-Onafhankelijk Bestuurder, en (ii) de bevestiging en benoeming van de commissaris met betrekking tot de ‘waarborging’ van de Corporate Sustainability Reporting Directive 2022/2464/EU (CSRD-)duurzaamheidsverslaggeving.



De voorgestelde splitsing van Galapagos in twee beursgenoteerde entiteiten staat niet op de agenda van deze AV. Naar verwachting zal medio 2025 een Buitengewone Algemene Vergadering over dit onderwerp worden bijeengeroepen.



Om tot de AV van 29 april 2025 te worden toegelaten, dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap te voldoen aan artikel 7:134 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 23 van de Statuten van de Vennootschap, en de formaliteiten beschreven in de oproeping te vervullen. De oproeping en enige andere documenten in verband met deze AV, met inbegrip van de biografie van de heer Oleg Nodelman, kunnen worden geraadpleegd op onze website via www.glpg.com/shareholders-meetings.



