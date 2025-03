Transgene franchit des étapes clés en 2024, avec la preuve de principe clinique de son vaccin individualisé contre le cancer  Perspectives prometteuses pour 2025

Résultats annuels 2024 et point sur l’activité

Obtention de la preuve de principe clinique du vaccin thérapeutique individualisé TG4050 dans l’étude de Phase I en situation adjuvante des cancers de la tête et du cou - Nouvelles données attendues au deuxième trimestre 2025 avec le suivi de tous les patients inclus dans la Phase I, à 24 mois

Fin de la randomisation dans la partie Phase II de l’essai clinique de Phase I/II de TG4050 (cancers de la tête et du cou) prévue au quatrième trimestre 2025

Démarrage attendu d’un nouvel essai clinique, évaluant notre vaccin thérapeutique individualisé dans une seconde indication, au quatrième trimestre 2025

Transgene est financée jusqu’à fin avril 2026

Strasbourg, France – Le 27 mars 2025, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, publie ses résultats financiers pour l’exercice 2024 et fait un point sur l’avancée de son portefeuille de produits et les perspectives pour 2025.

« En obtenant la preuve de principe clinique de TG4050, notre premier vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer issu de notre plateforme myvac®, Transgene a franchi une étape importante en 2024. Les premiers résultats très encourageants de la partie Phase I de l’essai de Phase I/II de TG4050, présentés au SITC 2024, ont permis de lancer la partie Phase II. L’inclusion des patients progresse à bon rythme, reflétant le fort soutien des patients et des cliniciens pour ce candidat innovant. Nous sommes convaincus que cette partie Phase II nous permettra de confirmer à nouveau nos premières données prometteuses. Nous suivons attentivement les dernières innovations dans le traitement adjuvant du cancer opérable de la tête et du cou de façon à pouvoir déterminer les prochaines étapes pour accélérer encore notre programme. »

« En 2025, nous continuerons de développer le potentiel de myvac®. Notre but étant de lancer au moins un nouvel essai clinique dans une seconde indication d’ici la fin de l’année et de continuer à optimiser nos processus de conception et de fabrication. Cette plateforme innovante exploite la puissance du vecteur MVA, les dernières innovations en matière de prédiction de néoantigènes générées par l’IA afin de concevoir une thérapie personnalisée pour chaque patient, ainsi qu’un robuste environnement de bio-ingénierie. Elle nous permet ainsi de tirer profit de la dynamique actuelle autour des vaccins individualisés contre le cancer. »

« Forts de ces avancées technologiques et grâce à une équipe axée sur l’innovation, nous restons déterminés à mettre en œuvre notre stratégie de croissance. Nous sommes convaincus qu’en démontrant le potentiel de nos immunothérapies à base de vecteurs viraux, nous serons en mesure d’apporter des bénéfices significatifs à un large éventail de patients atteints de cancer », commente le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene.

Faits marquants et prochaines annonces

Vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer (TG4050)

Des avancées significatives en 2024 avec le programme de vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer myvac® :

Preuve de principe clinique de TG4050, avec les données de la partie Phase I de l’essai de Phase I/II dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou. Tous les patients traités avec TG4050 sont toujours en rémission clinique, sans récidive après une médiane de suivi de 24,1 mois ( disease-free ), alors que 3 patients ont rechuté dans le bras observationnel.

Sur la base de ces données cliniques prometteuses, une partie Phase II a été lancée en juin 2024.

Données prometteuses de la partie Phase I :

Transgene et NEC ont présenté des données prometteuses de la partie Phase I de l’essai de Phase I/II de TG4050 (NCT04183166), son vaccin individualisé reposant sur des néoantigènes, TG4050, à l’AACR 2024 et au SITC 2024 (voir le poster ici).

Dans la partie Phase I de l’essai, tous les patients en réponse complète après avoir reçu le traitement adjuvant de référence, et ayant reçu TG4050 étaient en rémission clinique et sans récidive (disease-free), après une médiane de suivi de 24,1 mois. Ce qui se comparable favorablement au bras observationnel, dans lequel 3 patients sur 16 avaient rechuté (données à fin septembre 2024).

Transgene et l’Institut Curie ont également présenté des données d’immunogénicité montrant une induction de réponses immunitaires spécifiques dirigées contre des cibles antigéniques personnalisées sélectionnées. De plus, les réponses immunitaires persistent au-delà de 7 mois.

Dans cet essai, les objectifs principaux sont la sécurité et la tolérance. Les objectifs secondaires sont la faisabilité et la survie sans récidive (disease-free survival, DFS). Les objectifs exploratoires incluent l’immunogénicité et l’évaluation de biomarqueurs tumoraux (TMB, PD-L1).

Ces données apportent une solide preuve de principe clinique pour le candidat phare de Transgene dans le traitement adjuvant du cancer de la tête et du cou, une population de patients à risque de rechute.

Lancement de la partie Phase II :

Fort des résultats prometteurs de Phase I, l’essai randomisé de Phase I a été étendu avec une partie Phase II en juin 2024, en collaboration avec NEC.

L’inclusion des patients progresse à bon rythme et la fin de la randomisation est attendue au quatrième trimestre 2025. Dans cet essai, l’objectif principal est la survie sans récidive à 24 mois.

Prochaines étapes pour TG4050 et la plateforme myvac®

Avec TG4050, l’objectif de Transgene est d’augmenter la période de rémission (survie sans récidive) et de réduire le risque de rechute. La Société présentera au deuxième trimestre 2025 les données complètes de survie sans récidive à 24 mois pour tous les patients inclus dans la Phase I de l’essai en cours. Dans les cancers de la tête et du cou localement avancés et opérables, 25 % des patients sont susceptibles de rechuter dans les 24 mois après la réussite de la chirurgie et de la chimiothérapie adjuvante (Cooper JS et al. NEJM, 2004 ; DY Lee et al. Head Neck, 2020).

Ces nouvelles données cliniques, combinées aux dernières avancées dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou opérable, seront essentielles pour évaluer le potentiel de TG4050 en monothérapie et orienter son développement vers une future approbation dans cette indication.

La plateforme myvac® de vaccin thérapeutique individualisé pourrait être appliquée à d’autres types de cancers solides où le besoin médical reste important, en dépit de l’existence d’options thérapeutiques, y compris les immunothérapies.

À ce titre, Transgene a commencé la préparation d’un nouvel essai de Phase I dans une autre indication, avec pour objectif de débuter ce nouvel essai au quatrième trimestre 2025.

Autres programmes basés sur des vecteurs viraux

Vaccin thérapeutique visant des antigènes partagés (TG4001)

En octobre 2024, Transgene a annoncé que dans son essai de Phase II randomisé évaluant la combinaison de TG4001 avec avelumab versus avelumab seul chez des patients atteints de tumeurs du col de l’utérus et anogénitales HPV16-positives, récurrentes ou métastatiques, l’objectif principal (amélioration de la survie sans progression) n’avait pas été atteint.

Cependant, une analyse de sous-groupes, prévue au protocole, a montré une tendance d’efficacité positive du traitement contenant TG4001 chez les patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus.

Transgene analyse actuellement l’ensemble des résultats cliniques et translationnels de l’étude afin de déterminer la meilleure stratégie pour la suite du programme. Les données cliniques de cette étude seront présentées lors d’un congrès scientifique au deuxième trimestre 2025.

BT-001 (virus oncolytique - administration par voie intratumorale)

L’essai de Phase I/IIa (NCT04725331) est en cours. Le dernier patient de la Phase I a été inclus en août 2024. Dans la Partie A de l’essai, les patients ont reçu BT-001 en monothérapie, tandis que les patients de la Partie B ont reçu BT-001 en combinaison avec pembrolizumab. Dans cette partie, KEYTRUDA® (pembrolizumab) est fourni par MSD (Merck & Co.). KEYTRUDA® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme LLC, filiale de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA.

Des données préliminaires ont été présentées à l’ESMO 2024 (voir le communiqué de presse ici). Ces données montrent que BT-001 s’est répliqué dans la tumeur sans être détecté dans le sang. En monothérapie ou en combinaison avec pembrolizumab, BT-001 a démontré une bonne tolérance. En combinaison avec pembrolizumab, BT-001 a montré des premiers signes d’efficacité chez 2 des 6 patients n’ayant pas répondu aux traitements précédents, avec une réduction de lésions injectées et non injectées. Le traitement par BT-001 a également permis de moduler le microenvironnement tumoral, de transformer ces « tumeurs froides » en « tumeurs chaudes », d’induire une infiltration de cellules T et d’exprimer PD(L)-1 dans le microenvironnement tumoral. Transgene et son partenaire BioInvent procèdent actuellement à l’analyse des résultats de la deuxième cohorte de la partie B de l’essai de Phase I de façon à pouvoir ensuite orienter la stratégie de développement. De nouvelles données sont attendues au deuxième semestre 2025.

TG6050 (virus oncolytique - administration par voie intraveineuse)

L’essai de Phase I Delivir (NCT05788926) qui évalue TG6050 chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules avancé, en échec thérapeutique, a été complété.

Les données préliminaires de l’essai de Phase I sont attendues au deuxième trimestre 2025. Transgene finalisera l’analyse de ces données pour déterminer la meilleure stratégie de développement clinique pour ce candidat.

Des données précliniques, publiées en juillet 2024 dans le Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC) (article disponible ici), ont remporté le JITC Best Oncolytic and Local Immunotherapy Paper Award. L’article démontre que TG6050 induit une régression tumorale dans plusieurs modèles murins « chauds » et « froids ». Cette activité antitumorale a été amplifiée lorsque TG6050 a été combiné avec un inhibiteur de point de contrôle immunitaire.

Nouvelle équipe de Direction pour accélérer le développement rapide du portefeuille d’immunothérapies innovantes de Transgene

Pour mener à bien son ambitieux plan stratégique centré sur la plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés myvac®, Transgene s’est entourée d’une équipe d’experts.

Le Comité de Direction de Transgene est composé de :

Alessandro Riva, Président-Directeur général (CEO) ;

Christophe Ancel, Directeur qualité et pharmacien responsable ;

Maurizio Ceppi, Directeur scientifique (CSO) (depuis septembre 2024) ;

Emmanuelle Dochy, Directrice des affaires médicales et réglementaires (CMO) (depuis septembre 2024) ;

John Felitti, Secrétaire général et Directeur juridique ;

Lucie Larguier, Directrice financière (CFO) (depuis mars 2024) ;

Christelle Schwoerer, Directrice des ressources humaines (depuis avril 2024) ;

Simone Steiner, Directrice des opérations techniques (CTO) (à compter d’avril 2025)

James Wentworth, Directeur du business development (CBO) (depuis janvier 2024).

Principaux éléments financiers de 2024

6,4 millions d’euros de produits opérationnels en 2024 , contre 7,9 millions d’euros en 2023. Les produits opérationnels étaient principalement composés du crédit d’impôt recherche (CIR) pour 6,0 millions d’euros en 2024 et 6,4 millions en 2023. La baisse des produits opérationnels s’explique par l’arrêt de la collaboration avec AstraZeneca en 2023.

, contre 7,9 millions d’euros en 2023. Les produits opérationnels étaient principalement composés du (CIR) pour et 6,4 millions en 2023. La baisse des produits opérationnels s’explique par l’arrêt de la collaboration avec AstraZeneca en 2023. 42,0 millions d’euros de charges opérationnelles nettes en 2024, contre 37,9 millions d’euros en 2023, reflétant une activité intense sur tous les candidats en phase clinique, y compris la préparation et le lancement de la partie Phase II de l’essai clinique TG4050 dans les cancers de la tête et du cou. Cette activité se reflète dans les dépenses de R&D , qui se sont élevées à 34,3 millions d’euros en 2024, contre 29,6 millions d’euros en 2023. Les dépenses de frais généraux s’établissent à 7,8 millions d’euros en 2024 (contre 7,0 millions d’euros en 2023).

contre 37,9 millions d’euros en 2023, reflétant une activité intense sur tous les candidats en phase clinique, y compris la préparation et le lancement de la partie Phase II de l’essai clinique TG4050 dans les cancers de la tête et du cou. Cette activité se reflète dans les , qui se sont élevées à en 2024, contre 29,6 millions d’euros en 2023. Les s’établissent à en 2024 (contre 7,0 millions d’euros en 2023). En 2024, le résultat opérationnel était une perte de 35,7 millions d’euros , contre une perte de 30,0 millions d’euros en 2023.

, contre une perte de 30,0 millions d’euros en 2023. Une perte nette de 34,0 millions d’euros en 2024, contre une perte nette de 22,3 millions d’euros en 2023.

contre une perte nette de 22,3 millions d’euros en 2023. Consommation nette de trésorerie à 27,7 millions d’euros au 31 décembre 2024 , contre 24,0 millions d’euros à fin 2023.

, contre 24,0 millions d’euros à fin 2023. 16,7 millions d’euros de trésorerie disponible à la fin de l’année 2024, contre 15,7 millions d’euros à fin 2023.

Transgene est financée jusqu’à fin avril 2026

La Société a signé un avenant à la convention d’avance en compte courant avec TSGH (Institut Mérieux), portant le montant total de la facilité de financement à 48 millions d’euros, soit une augmentation de 15 millions d’euros. À ce jour, la Société a tiré 22,5 millions d’euros sur cette facilité.

Grâce à cette facilité de crédit et au soutien de TSGH (Institut Mérieux), la Société est désormais financée jusqu’à fin avril 2026.

En juillet 2024, TSGH a souscrit à une augmentation de capital de Transgene pour un montant de 33 millions d’euros et a demandé le remboursement d’un montant équivalent de l’avance en compte courant. Ce remboursement a été effectué par compensation avec le paiement du prix de souscription de l’augmentation de capital par TSGH.

Les états financiers pour 2024 ainsi que l’analyse du résultat sont joints au présent communiqué de presse (annexes A et B).

Le Conseil d’administration de Transgene, présidé par le Dr Alessandro Riva, s’est réuni le 27 mars 2025 et a arrêté les comptes de l’exercice 2024. Les états financiers ont fait l’objet d’un audit des Commissaires aux Comptes et les rapports de certification sont en cours d’émission.

Le rapport financier annuel complet compris dans le document d’enregistrement universel sera disponible début avril 2025 sur le site internet de Transgene, www.transgene.fr.

Annexe A : États financiers 2024

BILAN CONSOLIDÉ, IFRS

(en milliers d’euros)

Actif 31 décembre 2024 31 décembre 2023 ACTIF COURANT Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 670 15 666 Autres actifs financiers courants - - Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants 16 670 15 666 Créances clients 1 186 778 Autres actifs courants 2 812 1 540 Actifs détenus et destinés à la vente - - Total actif courant 20 668 17 984 ACTIF NON COURANT Immobilisations corporelles 14 293 12 314 Immobilisations incorporelles 62 80 Actifs financiers non courants 931 1 347 Autres actifs non courants 6 220 13 492 Total actif non courant 21 506 27 233 TOTAL ACTIF 42 174 45 217

Passif et capitaux propres 31 décembre 2024 31 décembre 2023 PASSIF COURANT Fournisseurs 9 500 4 545 Passifs financiers courants 181 1 332 Provisions pour risques et charges 726 494 Autres passifs courants 3 577 3 671 Total passif courant 13 984 10 042 PASSIF NON COURANT Passifs financiers non courants 10 215 15 963 Avantages au personnel 2 771 3 345 Provisions pour risques et charges - 255 Autres passifs non courants - - Total passif non courant 12 986 19 563 Total passif 26 970 29 605 CAPITAUX PROPRES Capital 66 147 50 426 Prime d’émission et réserves 89 234 71 588 Report à nouveau (105 760) (83 432) Résultat de l’exercice (33 971) (22 328) Autres éléments du résultat global (446) (642) Total des capitaux propres revenant aux actionnaires de la Société 15 204 15 612 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 42 174 45 217

Compte de résultat consolidé, IFRS

(en milliers d’euros, sauf pour les données par action)

31 décembre 2024 31 décembre 2023 Financements publics de dépenses de recherche (CIR) 6 046 6 450 Revenus des accords de collaboration et de licence 35 1 184 Autres produits 272 266 Produits opérationnels 6 353 7 900 Dépenses de recherche et développement (34 278) (29 588) Frais généraux (7 761) (6 987) Autres charges 28 (1 372) Charges opérationnelles (42 011) (37 947) Résultat opérationnel (35 658) (30 047) Produits financiers (charges), nets 1 687 7 719 Résultat avant impôt (33 971) (22 328) Charge d’impôt sur le résultat - - RÉSULTAT NET (33 971) (22 328) Résultat net par action (€) – de base (0,29) (0,22) Résultat net par action (€) – dilué (0,29) (0,22)

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE, IFRS

(en milliers d’euros)

31 décembre 2024 31 décembre 2023 Flux de trésorerie liés à l’activité Résultat net (33 971) (22 328) Annulation du résultat financier (1 687) (7 719) Élimination des éléments non monétaires Provisions (492) 506 Amortissements 1 281 1 572 Paiements en actions 568 290 Autres - 73 Trésorerie nette absorbée par les opérations avant variation du besoin en fonds de roulement et autres éléments opérationnels (34 301) (27 606) Variation des besoins en fonds de roulement d’exploitation Créances courantes et charges constatées d’avance (543) 2 722 Crédit d’impôt recherche 7 188 (6 489) Autres actifs courants (685) 303 Fournisseurs 4 911 (2 466) Produits constatés d’avance (23) (944) Autres passifs courants (95) (191) Trésorerie nette absorbée par les activités opérationnelles (23 548) (34 671) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (Acquisitions) / cessions d’immobilisations corporelles (3 066) (2 667) (Acquisitions) / cessions d’immobilisations incorporelles (9) (79) (Acquisitions) / cessions de participations de titres non consolidés - 14 345 Cessions d’autres actifs financiers - 22 641 Autres (acquisitions) / cessions (131) 332 Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement (3 206) 34 572 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Résultat financier net (293) (298) Produit brut de l’émission d’actions - - Frais d’émission d’actions (158) - Financements publics conditionnés - - Avance en compte courant 36 150 12 859 Remboursement de l’avance en compte courant (7 500) - Locations financières et variation des obligations locatives (1 240) (1 192) Trésorerie nette provenant des / (absorbée par les) activités de financement 26 959 11 369 Écarts de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 799 (7) Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 004 11 263 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 15 666 4 403 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 16 670 15 666 Investissements dans les autres actifs financiers courants - - Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants 16 670 15 666

Annexe B : Analyse des résultats 2024

Produits opérationnels

Les produits opérationnels se sont élevés à 6,4 millions d’euros en 2024, contre 7,9 millions d’euros en 2023, et comprennent principalement le Crédit d’Impôt Recherche (6,0 millions d’euros en 2024 contre 6,4 millions d’euros en 2023). Les revenus des accords de collaboration et de licence s’établissent à 0,03 million d’euros, en baisse par rapport à 1,2 million d’euros en 2023, en raison de l’arrêt de la collaboration avec AstraZeneca en 2023.

Les autres produits s’élèvent à 0,3 million d’euros en 2024, stables par rapport à 2023.

Dépenses opérationnelles

Dépenses de Recherche et Développement « R&D »

Les dépenses de R&D se sont élevées à 34,2 millions en 2024, contre 29,6 millions en 2023, reflétant une accélération des dépenses externes liée à l’avancement des essais cliniques sur l’ensemble des candidats du portefeuille, à la préparation et au lancement de la partie Phase II de l’essai de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou, ainsi qu’aux travaux d’optimisation du processus de fabrication de notre vaccin individualisé contre le cancer.

Le tableau suivant détaille les dépenses de R&D par nature de charge :

(en millions d’euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Dépenses de personnel 12,2 11,6 Paiements en actions 0,3 0,6 Dépenses de propriété intellectuelle et coûts des licences 1,2 0,7 Dépenses externes sur projets cliniques 8,7 6,6 Dépenses externes sur autres projets 3,8 2,6 Dépenses de fonctionnement 6,8 6,0 Amortissements et provisions 1,2 1,5 DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 34,2 29,6

Dépenses de frais généraux

Les frais généraux s’élèvent à 7,8 millions d’euros en 2024 (contre 7,0 millions d’euros en 2023).

Le tableau suivant détaille les frais généraux par nature de charge :

(en millions d’euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Dépenses de personnel 3,8 3,4 Paiements en actions 0,3 (0,3) Honoraires et frais de gestion 2,3 2,6 Autres frais généraux 1,4 1,2 Amortissements et provisions 0 0,1 FRAIS GÉNÉRAUX 7,8 7,0

Les paiements en actions ont généré une charge de 0,3 million d’euros en 2024, contre un produit de 0,3 million d’euros en 2023. Cette évolution s’explique par des départs survenus en 2023.

Produits financiers (charges), nets

Les produits financiers se sont élevés à 1,7 million d’euros en 2024, contre 7,7 millions d’euros en 2023. Cette évolution s’explique par l’actualisation de la dette ADNA, qui a généré un produit financier de 1,4 million d’euros en 2024, contre 8,1 millions d’euros en 2023.

Résultat de la période

La perte nette s’est élevée à 34,0 millions d’euros en 2024, contre 22,3 millions d’euros en 2023.

La perte nette par action s’établit à 0,29 euro en 2024, contre 0,22 euro par action en 2023.

Liquidités et ressources en capital

Au 31 décembre 2024, la Société disposait de 16,7 millions d’euros de trésorerie disponible (contre 15,7 millions d’euros au 31 décembre 2023).

En septembre 2023, Transgene a signé une convention d’avance en compte courant avec TSGH (Institut Mérieux) pour un montant de 36 millions d’euros. Un avenant a été signé le 27 mars 2024, portant cette avance en compte courant à 66 millions d’euros, soit une augmentation de 30 millions d’euros. Le 30 juillet 2024, TSGH a souscrit à une augmentation de capital de Transgene pour un montant de 33 millions d’euros et a demandé le remboursement de l’avance en compte courant pour le même montant. Ce remboursement a été réalisé par compensation avec le paiement du prix de souscription à l’augmentation de capital par TSGH, portant le total de l’avance en compte courant à 33 millions d’euros.

Au 31 décembre 2024, la Société avait tiré 8,5 millions d’euros de l’avance en compte courant et comptabilisé 0,2 million d’euros d’intérêts.

Le 27 mars 2025, un deuxième avenant a été signé afin d’augmenter le montant de l’avance en compte courant de 15 millions d’euros, portant ainsi le total à 48 millions d’euros. La durée de cette convention, initialement prévue pour 24 mois, a été prolongée jusqu’au 30 avril 2026. À la date du présent document, 22 490 859 € ont été tirés dans le cadre de cette facilité.

Grâce à cette facilité de crédit et au soutien de TSGH (Institut Mérieux), la Société est désormais financée jusqu’à la fin avril 2026.

La Société a la capacité d’utiliser ce financement en fonction de ses besoins de trésorerie.

Consommation de trésorerie nette

La consommation de trésorerie de la Société s’est établie à 27,7 millions d’euros en 2024, contre 24,0 millions d’euros en 2023.

