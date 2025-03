Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį AB Akola group akcininkų susirinkimą

PRANEŠIMAS AB AKOLA GROUP AKCININKAMS

Vilnius, 2025 m. kovo 27 d.

Pranešame, kad šaukiamas AB Akola group, buveinės adresas Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, kodas 148030011 (toliau – Bendrovė), neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data, laikas ir vieta – 2025 m. balandžio 29 d. 10.00 val., AB Akola group biuras, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva.

Susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. balandžio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Teisių apskaitos diena – 2025 m. gegužės 14 d. Turtines teises turės asmenys, kurie Teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 167 170 481, o balsavimo teisę suteikia – 166 566 819 akcijų. Viena akcija suteikia vieną balsą. Balsavimo teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 603 662 savos akcijos. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000128092.

Susirinkimo darbotvarkė:

Dėl AB Akola group konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjo rinkimo. Dėl AB Akola group Audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo. Dėl Bendrovės Audito komiteto narių atlygio nustatymo.



Susirinkimo sušaukimo iniciatorius – Bendrovės valdyba.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos 2025 m. kovo 27 d. priimtu nutarimu.

Bendrovės akcininkų registracijos pradžia: 2025 m. balandžio 29 d. 9.30 val.

Bendrovės akcininkų registracijos pabaiga: 2025 m. balandžio 29 d. 9.55 val.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime nustatyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti Susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu laišku adresu AB Akola group, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu info@akolagroup.lt. Susirinkimo darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais arba klausimais, kurie bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Naujų sprendimų projektų siūlymai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu laišku adresu AB Akola group, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu info@akolagroup.lt. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai raštu gali būti pateikiami registruotu laišku adresu AB Akola group, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Bendro pobūdžio atsakymai bus paskelbti Bendrovės interneto tinklalapyje www.akolagroup.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto tinklalapyje.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu balsavimo teisę turintis akcininkas pareikalauja raštu, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat bus pateikiamas Bendrovės interneto tinklalapyje www.akolagroup.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti lietuvių kalba arba išverstas į lietuvių kalbą autorizuoto vertėjo, kurio parašo tikrumas patvirtintas notaro. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip 2025 m. balandžio 28 d. 16.00 val., juos siunčiant į AB Akola group adresu Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, registruotu laišku arba įteikiant asmeniškai, taip pat užpildytas ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis gali būti siunčiamas elektroniniu paštu info@akolagroup.lt.

Su dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.akolagroup.lt, taip pat darbo dienomis, tik iš anksto telefonu Nr. 0 663 83888 suderintu laiku, atvykus adresu Subačiaus g. 5, Vilnius.

Pagarbiai

Generalinis direktorius Darius Zubas

Pridedami dokumentai:

Susirinkimo sprendimų projektai

Bendrasis balsavimo biuletenis

AB Akola group Audito komiteto nuostatų projektas

Papildomą informaciją suteiks:

AB Akola group Finansų direktorius Mažvydas Šileika

Mob. 0 619 19 403

E. p. m.sileika@akolagroup.lt

