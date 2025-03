Paris Declaration on Business & Nutrition 2030: de voedseleconomie opnieuw vormgeven

PARIJS, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Op 26 maart 2025 presenteerden het Access to Nutrition Initiative (ATNi), de Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) en het Paris Peace Forum tijdens een evenement op hoog niveau voorafgaand aan de Nutrition for Growth-top (N4G) in Parijs de Paris Declaration on Business & Nutrition 2030.

Met deze Verklaring wordt een dringende oproep gedaan om de voedseleconomie opnieuw vorm te geven door middel van een multisectorale aanpak om ondervoeding in al haar vormen aan te pakken. Ondervoeding (dwerggroei, bloedarmoede, vermagering), obesitas, tekorten aan micronutriënten en voedselonzekerheid hebben gevolgen voor de gezondheid, het klimaat en de economie, en benadrukken de noodzaak van gecoördineerde actie.

In 2022 hadden 2,5 miljard volwassenen overgewicht, waaronder 890 miljoen volwassenen met obesitas, terwijl 390 miljoen volwassenen ondergewicht hadden. Om zinvolle veranderingen teweeg te brengen is in de Verklaring een stappenplan met de belangrijkste acties voor 2030 opgenomen.

Tientallen organisaties, waaronder ngo's zoals ATNi, GAIN, het Paris Peace Forum en de Scaling Up Nutrition Movement, naast organisaties uit de private sector, zoals IFBA en CGF (zie de volledige lijst van auteurs hieronder), hebben samengewerkt om een reeks meetbare afspraken te maken om de voedseleconomie voor iedereen te veranderen.

De Verklaring bevat oproepen tot actie die aan specifieke belanghebbenden zijn gericht:

Overheden: subsidies hervormen (die momenteel 638 tot 851 miljard dollar per jaar bedragen) en inkoop benutten om meer voedzame en lokaal geproduceerde voedingsmiddelen te produceren.

subsidies hervormen (die momenteel 638 tot 851 miljard dollar per jaar bedragen) en inkoop benutten om meer voedzame en lokaal geproduceerde voedingsmiddelen te produceren. Beleggers: voeding opnemen in hun beleggingsstrategieën als een financieel materieel onderwerp en als een beleggingsthema.

voeding opnemen in hun beleggingsstrategieën als een financieel materieel onderwerp en als een beleggingsthema. Bedrijven: verantwoordelijkheid nemen door producten opnieuw samen te stellen om voedselportfolio's in het algemeen gezonder te maken, en marketingstrategieën minder op ongezond voedsel te richten.

verantwoordelijkheid nemen door producten opnieuw samen te stellen om voedselportfolio's in het algemeen gezonder te maken, en marketingstrategieën minder op ongezond voedsel te richten. Non-profitorganisaties en internationale organisaties: samenwerken aan duidelijke kaders voor betrokkenheid van de private sector waarin rollen, verantwoordelijkheden en verwachte resultaten worden gedefinieerd.

samenwerken aan duidelijke kaders voor betrokkenheid van de private sector waarin rollen, verantwoordelijkheden en verwachte resultaten worden gedefinieerd. Alle belanghebbenden: toezeggingen doen om transparantie en verantwoording in bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken, en specifieke, meetbare, haalbare, relevante en aan termijnen gebonden voedingsresultaten (SMART) voor 2030 leveren.



"We hebben in de private sector marginale vooruitgang gezien in de richting van betere voedingsresultaten, maar het is niet genoeg. De Verklaring roept alle actoren op om actie te ondernemen en de markten voor voeding te verbeteren, wat de industrie vervolgens zal helpen om gezondere en beter betaalbare voeding voor iedereen te leveren," zegt Greg S Garrett, Executive Director van het Access to Nutrition Initiative (ATNi).

"Als we willen dat bedrijven meer doen voor voeding, moeten overheden ze daartoe bewegen door middel van zowel de wortel als de stok. Tot nu toe was het vooral de stok, en dat creëert alleen maar vijandigheid. Er zijn twee manieren om hier iets aan te doen. De eerste is kredietregelingen invoeren voor mkb-bedrijven die voedzame producten aanbieden, zodat ze kunnen groeien. Die zijn er nu niet. De tweede is het creëren van prikkels voor grotere bedrijven om voedingsprogramma's voor hun werknemers op te starten om hun productiviteit te verhogen en veerkrachtige toeleveringsketens te creëren. Die zijn er nu niet," voegt Lawrence Haddad, Executive Director van GAIN, toe.

"In een onzekere wereld waar het traditionele multilateralisme wordt bedreigd, moeten we nieuwe coalities vormen om onze gezamenlijke uitdagingen aan te pakken. Het Paris Peace Forum is trots op zijn inspanningen om het maatschappelijk middenveld te helpen de kloof te overbruggen tussen het institutioneel debat over voeding en het voedseldebat in de private sector: in de context van deze unieke Nutrition for Growth-top in Parijs, en in een tijd waarin overheden een krappe begroting hebben, hebben we de private sector meer dan ooit nodig , " aldus Justin Vaïsse, Director General van het Paris Peace Forum.

De bezuinigingen op buitenlandse hulp maken duidelijk dat we allemaal moeten nadenken over hoe de financiering van ontwikkeling en volksgezondheid anders en effectief kan worden geregeld, onder andere door oplossingen te bedenken die de private en de publieke sector samenbrengen.

Access to Nutrition initiative (ATNi), Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) en Paris Peace Forum (PPF), drie wereldwijde non-profitorganisaties, kregen het officiële mandaat om mee te werken aan de ontwikkeling van de Paris Declaration. Dit heeft ervoor gezorgd dat het ontwikkelen van zinvolle bijdragen aan de volksgezondheid en voeding het hoofddoel van de groep is gebleven.

Auteurs en organisaties die hebben bijgedragen

Access to Nutrition initiative (ATNi)

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

Paris Peace Forum (PPF)

The Consumer Goods Forum (CGF)

The International Food and Beverage Alliance (IFBA)

The Private Sector Mechanism (PSM)

The Scaling Up Nutrition Business Network (SBN)

Nutrition Japan Public Private Platform (NJPPP)

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).



Mediacontact – Philip Eisenhart

Philip.eisenhart@accesstonutrition.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.