Bitget maintient un taux de réserve de 213 % dans la mise à jour de son rapport de preuve de réserves de mars 2025

VICTORIA, Seychelles, 27 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première Bourse de cryptomonnaies au monde, a publié son dernier rapport de preuve de réserves pour mars 2025, réaffirmant ainsi la transparence de ses actifs et la sécurité des fonds des utilisateurs avec un taux de réserve de 213 %. Horodaté du 17 mars à 10 h 30 (UTC+8), le rapport indique que la plateforme détient plus du double des actifs totaux des utilisateurs libellés en BTC, ETH, USDT et USDC.

L’audit, étayé par un arbre de Merkle à 27 couches comprenant plus de 37,8 millions d’enregistrements, confirme que Bitget possède suffisamment d’actifs pour couvrir le solde de la totalité des utilisateurs. Le rapport de ce mois-ci met en évidence des taux de réserve de 332 % pour le BTC, de 173 % pour l’USDT, de 161 % pour l’ETH et de 198 % pour l’USDC, chacun dépassant largement le seuil de 100 % requis afin de couvrir la totalité des engagements financiers des utilisateurs.

Un taux de réserve supérieur à 100 % envoie un solide signal de solvabilité en temps réel en indiquant que la plateforme détient plus d’actifs cryptographiques en dépôt que ses utilisateurs n’en possèdent collectivement. La publication de ces données fait suite aux appels croissants des régulateurs et des utilisateurs en faveur de divulgations plus fréquentes et mathématiquement vérifiables de la part des crypto-bourses centralisées.

Avec l’adoption de techniques cryptographiques telles que l’arborescence de Merkle, Bitget permet aux utilisateurs de vérifier indépendamment leurs soldes au sein du passif total sans exposer leurs données de compte personnelles. Cette méthode renforce la confiance des utilisateurs en permettant une vérification publique de la solvabilité de la plateforme tout en préservant la confidentialité de leurs données personnelles.

« La transparence doit être constante, et non occasionnelle. Les bourses cryptographiques ont l’obligation de fournir aux utilisateurs des outils qui leur permettent de vérifier que leurs fonds sont conservés en toute sécurité et pleinement comptabilisés. Le dernier taux de réserve de Bitget n’est pas seulement un indicateur : c’est un signe de clarté opérationnelle et une norme que le secteur devrait respecter en permanence », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Alors que la surveillance réglementaire s’intensifie et que les utilisateurs deviennent de plus en plus exigeants, les preuves de solvabilité fréquentes et transparentes deviennent essentielles à la survie des crypto-bourses centralisées. Les dernières données placent Bitget en tête de nombreuses crypto-bourses majeures en termes de réserves de capital, ce qui offre aux utilisateurs une marge de sécurité substantielle dans des conditions de marché volatiles.

Avec plus de 20 500 BTC, 197 500 ETH, 2 milliards d’USDT et 106 millions d’USDC détenus en dépôt, les avoirs de Bitget restent conformes à son objectif global consistant à offrir à ses utilisateurs un accès ininterrompu à leurs actifs numériques. Le dernier hachage racine Merkle pour mars 2025 (37a20f806f400dcd) peut être utilisé par les utilisateurs afin de confirmer l’inclusion de leur compte dans l’audit des réserves.

La publication du mois de mars s’inscrit dans le cadre d’un cycle mensuel de reporting transparent mis en place par Bitget suite aux défaillances qui ont émaillé le secteur en 2022. Grâce à cette publication régulière, la crypto-bourse renforce sa visibilité opérationnelle ainsi que la confiance des utilisateurs dans la sécurité des actifs en dépôt.

Pour consulter les preuves de réserves de Bitget, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

