Comiccon de Laval : La fiction fantastique et la culture populaire à leur meilleur sur la Rive-Nord

LAVAL, Québec, 27 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après une longue pause postpandémique, les amateurs de fiction fantastique et de culture populaire se retrouveront les 26 et 27 avril prochains à l’occasion de la 2e édition du Comiccon de Laval à l'Enclav de la Place Bell. Cet événement célébrant la culture populaire, la science-fiction, l'horreur, l'animé, les jeux sous toutes leurs formes et, bien sûr, la bande dessinée et les comic books, accueillera les visiteurs dans un espace de 25 000 pieds carrés. Plaisir assuré pour tous!

Le Comiccon de Laval est d'abord et avant tout un paradis pour les collectionneurs. Avec plus de 100 détaillants et artistes présents, les amateurs auront une occasion rêvée de découvrir et d'acquérir des bandes dessinées, des mangas, des jouets, des films, des vêtements, des œuvres d'art originales et tout l'attirail fantastique inimaginable. Ceux qui souhaitent aiguiser leurs talents héroïques et artistiques pourront assister à des conférences et à des ateliers de toutes sortes, poser des questions et apprendre des secrets.



L'Incroyable Hulk lui-même sera présent pendant les deux journées de l’événement à titre d'invité vedette. LOU FERRIGNO , le légendaire culturiste qui a donné vie au monstre vert et fracassant préféré de tous dans la série télévisée à succès, ravira les participants par sa présence imposante, posera pour des photos avec ceux qui oseront l’approcher et signera des autographes.

Du côté de la programmation, il se passera de grandes choses le samedi 26 avril. Le fabuleux Orchestre à vents de musiques de films (OVMF) transportera le public dans un voyage nostalgique au son de la musique des films La guerre des étoiles. Plus tard dans la soirée, la mascarade , un concours de costumes très divertissant, mettra en scène des cosplayers amateurs dans leurs plus belles tenues et faisant étalage de leurs fabuleux talents. Veuillez noter que les participants du Comiccon devront se munir d'un billet EXPO (week-end ou samedi) pour accéder à la salle d’événement principale, située au Courtyard Marriott Montréal Laval (500, rue Lucien-Paiement, Laval, QC H7N 0H6), de l'autre côté de la rue de l'Enclav.

Certains des groupes de cosplay les plus célèbres du Canada parcourront le site. Le public rencontrera les forces sinistres de la Garnison Forteresse impériale 501 e Légion et de Darth Vader et les héros et méchants des Tortues Ninja . Comme toujours, les fans seront encouragés (mais pas obligés) à assister au Comiccon déguisés en leur personnage préféré de l’univers de la culture populaire.

Le public est invité à se rendre sur le site lavalcomiccon.com pour obtenir l’information la plus à jour sur la programmation et les billets . Achetez vos billets à partir de 10 $.

Comiccon de Laval

Les 26 et 27 avril 2025

L'Enclav de la Place Bell (1950, rue Claude-Gagné, Laval)

À PROPOS DU COMICCON DE LAVAL

Le Comiccon de Laval, lancé en 2019 par les gens qui vous ont apporté le Comiccon de Montréal, est un événement consacré aux amateurs de culture populaire, qui présente des artistes et des produits de l’univers du divertissement – science-fiction, horreur, animé, jeux, bande dessinée et comic books. Il propose une grande variété d'expositions, de véhicules spéciaux et de décors de films et d'émissions de télévision, ainsi qu'un environnement de magasinage sans pareil pour les fans à la recherche de jeux, de T-shirts, de bandes dessinées, de jouets, de statues, de DVD/Blu-ray, de répliques et de toutes sortes d'objets de collection convoités.

Les visiteurs ont la chance de rencontrer leurs créateurs de BD et de comic books préférés, obtenir leurs autographes, acheter des croquis ou simplement les remercier chaleureusement pour la joie qu'ils ont apportée à leur vie. Ils peuvent aussi rencontrer des personnalités qui se cachent derrière leurs émissions de télévision et de leurs films préférés. De nombreuses célébrités participent à des séances d'autographes, de photos et à des conférences qui rassemblent souvent des centaines de visiteurs.

Pour demander une accréditation média pour l'édition d'avril 2025, veuillez remplir ce formulaire :

Médias - Comiccon de Laval

Pour télécharger les photos et vidéos, cliquer ICI .

Source : Comiccon de Laval

Relations avec les médias :

Leeja Murphy

l eeja@agencepink.com ou 514 213-0045

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6620979b-0996-4009-8fbd-c1c7ba7395f6/fr.

COMICCON DE LAVAL: LA FICTION FANTASTIQUE ET LA CULTURE POPULAIRE À LEUR MEILLEUR SUR LA RIVE-NORD LOU FERRIGNO - L'Incroyable Hulk au Comiccon de Laval

