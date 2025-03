On-chain zpráva Bitget Wallet: 46 % respondentů upřednostňuje placení kryptoměnami kvůli rychlosti, přijetí kryptoměn však brzdí obavy o bezpečnost

SAN SALVADOR, Salvador, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet , přední non-custodial kryptopeněženka určená pro Web3, ve své nejnovější On-chain zprávě zkoumá klíčové faktory ovlivňující přijetí kryptoměnových plateb v různých regionech.

Globální přehled

Celosvětová studie založená na průzkumu mezi 4599 respondenty zjistila, že 46 % dotazovaných uživatelů upřednostňuje placení kryptoměnami kvůli rychlosti, ale 37 % vnímá jako hlavní překážku bezpečnostní rizika.

Z regionálních trendů v přijímání plateb vyplývá, že v Africe (52 %) a jihovýchodní Asii (51 %) je nejvyšší poptávka po rychlejších platbách, což je způsobeno omezeným přístupem k bankovnictví a vysokými poplatky za převod. Napříč různými regiony zůstává hlavní překážkou omezená akceptace ze strany obchodníků (31 %), která kryptoměnám brání v tom, aby se staly široce využívanou každodenní platební metodou.

Projevily se mezigenerační rozdíly: generace X (49 %) klade hlavní důraz na rychlost, zatímco mileniálové (42 %) a generace Z (39 %) upřednostňují transakce bez hranic. Největší obavy o bezpečnost projevuje generace X (42 %), zatímco generace Z (36 %) je citlivější na transakční poplatky. Ačkoliv jsou mladší uživatelé ochotnější začlenit kryptoměny do svých každodenních finančních aktivit, problémy s použitelností a nedostatek finanční infrastruktury zůstávají hlavními překážkami pro širší přijetí.

Západní Evropa

V západní Evropě patří k hlavním hnacím silám rychlost a efektivita kryptoměnových transakcí, kterou upřednostňuje 37 % respondentů. Možnost rychlého převodu finančních prostředků bez zpoždění spojených s tradičními bankovními systémy znamená značnou výhodu, přínosnou obzvlášť při mezinárodních transakcích, při nichž mohou být konvenční metody pomalé a nákladné.

Studie navíc ukazuje, že 35 % dotázaných respondentů láká na kryptoměnách hlavně soukromí a anonymita transakcí. Tento zájem je v souladu s rostoucí touhou po finanční diskrétnosti, zejména s rostoucím rozšířením digitálních plateb.

Zvážíme-li hlavní pohnutky, 30 % dotazovaných západoevropských uživatelů přitahuje ke kryptoměnám jejich potenciál ke zhodnocení v čase. Tradiční způsoby investování nabízejí omezené výnosy, a proto mnozí považují kryptoaktiva za životaschopnou alternativu pro růst bohatství, k čemuž přispívá i rostoucí důvěra mainstreamu v digitální měny.

Navzdory svým výhodám, hlavní překážkou v regionu zůstávají bezpečnostní hrozby: 39 % dotázaných Západoevropanů se obává potenciálních útoků a podvodů. Kromě toho, 29 % respondentů má strach z omezeného přijímání kryptoměn mezi obchodníky a poskytovateli služeb, čímž vzniká mezera mezi rostoucím zájmem o digitální měny a jejich praktickou využitelností pro každodenní transakce. A konečně, 28 % dotázaných Západoevropanů má obavy z nevratnosti transakcí v případě odeslání na chybnou adresu.

„Západní Evropa patří k největším kryptoměnovým ekonomikám na světě a tato studie potvrzuje její atraktivitu díky zřejmým výhodám kryptoměn, např. rychlosti, efektivity a soukromí. Velký zájem o růst hodnoty také potvrzuje stále rozšířenější uznání digitálních aktiv jako legitimní investiční strategie. Studie také zdůrazňuje kritickou potřebu zabývat se bezpečnostními problémy a rozšiřovat akceptaci mezi obchodníky, aby došlo k všeobecnému přijetí,“ říká Alvin Kan, COO společnosti Bitget Wallet. „Trh musí klást prioritu na budování důvěry a použitelnosti, aby odstranil mezeru mezi zájmem a širokým přijetím. Díky celistvější integraci kryptoměn do každodenního života si Bitget Wallet klade za cíl zpřístupnit digitální finance opravdu miliardám lidí na celém světě.“

O Bitget Wallet

Bitget Wallet je domovem Web3, sdružuje nekonečné možnosti do jediné non-custodial kryptopeněženky. Peněženka s více než 60 miliony uživatelů nabízí komplexní on-chainové služby, včetně řízení aktiv, funkce pro okamžité směny, odměny, staking, nástroje pro obchodování, tržní data v reálném čase, prohlížeče DApp, NFT marketplace a kryptoměnové platby. Bitget Wallet podporuje více než 100 blockchainů, více než 20 000 DApp a více než 500 000 tokenů, umožňuje bezproblémové multichainové obchodování napříč stovkami DEX a blockchainových mostů, spolu s ochranným fondem v hodnotě přesahující 300 milionů dolarů zajišťuje bezpečí pro aktiva uživatelů. Vyzkoušejte Bitget Wallet Lite a zahajte svou cestu světem Web3.

