Bitget Mengubah Haluan dengan Penajaan Porsche Cup Brasil Bersama Pemandu Flávio Sampaio

VICTORIA, Seychelles, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto global yang terkemuka dijangka akan mengukuhkan kehadirannya dalam dunia sukan permotoran sebagai penaja rasmi Pemandu Flávio Sampaio untuk Porsche Cup Brasil 2025. Kerjasama ini, yang akan bermula dengan perlumbaan pembukaan musim pada bulan April 2025, melambangkan gabungan antara evolusi kewangan yang sedang berlaku dengan dunia sukan permotoran yang penuh dengan debaran.

Kerjasama ini meletakkan Bitget seiring dengan warisan Porsche yang terkenal dengan ketepatan dan kelajuan, membentuk satu perkongsian yang menghubungkan peminat kripto serta merea yang menggemari sukan permotoran. Penajaan pemandu Flávio Sampaio dalam musim Porsche Carrera Cup Brazil 2025 disokong oleh misi Bitget untuk menyatukan dunia sukan dan kripto.

Kejohanan ini bermula pada 22 dan 23 Mac di Velocitta, Mogi Guaçu dan akan berlangsung hingga bulan November, dengan peringkat akhir dijadualkan pada 8 dan 9 November di Interlagos, São Paulo. Melalui sokongannya terhadap Flávio, Bitget menjadi bursa kripto pertama yang menyertai pertandingan ini dan akan memiliki kereta sendiri dalam kategori Grand Touring terbesar di Amerika Latin.

Pada masa lalu, Bitget juga berjaya bekerjasama dengan bintang bola sepak Argentina, Lionel Messi dari tahun 2022 hingga 2024 dan sebelum ini menaja pasukan bola sepak wanita Juventus di Itali. Pada masa ini, ia turut menyokong projek sukan utama lain seperti atlet Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (juara gusti dunia), Samet Gümüş (pemenang pingat emas dalam sukan tinju) dan İlkin Aydın (atlet pasukan bola tampar negara).

Sambil mengulas mengenai kerjasama tersebut, Flávio Sampaio berkata, “Saya sangat teruja dengan perkongsian bersama Bitget dan berharap dapat membantu mencetuskan minat dalam kalangan peminat sukan permotoran terhadap dunia mata wang kripto. Profil peminat sukan sering mempunyai persamaan dengan pelabur kripto. Saya percaya kami boleh mewujudkan hubungan yang menarik antara kedua-dua dunia ini.”

Flávio Sampaio memulakan kerjayanya dalam karting pada usia 12 tahun dan bertanding dalam kejohanan utama negeri dan kebangsaan hingga tahun 2001. Pada tahun 2007, beliau telah dijemput untuk mengambil bahagian dalam Stock Jr., kategori permulaan untuk Stock Car. Pada tahun 2008, beliau menyertai ATW Racing dalam Stock Light. Kemudian, pada tahun 2010, beliau telah dijemput untuk bersaing dalam kategori Mini Cooper Challenge dan pada tahun 2014, beliau berpindah ke GT3 Challenge.

Kerjasama ini diwakili oleh sebuah Porsche 911 GT3 Cup yang dihiasi dengan warna hitam dan sian ikonik Bitget, mencerminkan komitmen bursa ini terhadap kelajuan, kebolehpercayaan dan prestasi. Dilengkapi enjin 510CV yang menderu, kereta ini menjadi metafora yang mewakili enjin perdagangan berprestasi tinggi Bitget, yang direka bentuk untuk menawarkan kecekapan dan hasil yang tiada tandingannya.

“Kerjasama ini bukan sekadar tentang kelajuan di litar, tetapi juga mempercepat inovasi dalam dunia kripto”, kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. Kami mendapati bahawa semangat kesukanan Flávio juga berlandaskan prinsip yang sama dengan nilai yang memacu Bitget: strategi, kebolehsesuaian dan pelaksanaan berprestasi tinggi. Bekerjasama dengan profesional sukan permotoran dalam siri yang terkenal dengan ketepatan dan daya saing ini membolehkan kami berhubung dengan penonton yang menghargai kemajuan teknologi dan pengambilan risiko yang terancang.”

Porsche Cup Brasil merupakan persekitaran yang ideal bagi Bitget untuk berinteraksi dengan penonton yang arif kerana acara ini menarik peminat sukan permotoran elit Brazil serta peminat sukan sejati. Salah satu pengalaman unik yang ditawarkan kepada hadirin ialah akses ke Paddock Terrace, yang skrin pemasaan dan radio perlumbaan masa nyata memberikan perspektif yang mengasyikkan tentang acara tersebut. Pelawat VIP Bitget juga berpeluang bertemu dengan para pemandu, melawat lorong pit dan mengambil bahagian dalam Porsche Experience Rides, yang akan membolehkan mereka duduk di sebelah pemandu profesional sambil memakai topi keledar berjenama Bitget.

Brazil sedang mengalami lonjakan ketara dalam penggunaan mata wang kripto, dengan lebih 40 juta pengguna, sekali gus meletakkan negara itu sebagai pasaran utama untuk pengembangan Bitget. Dengan bekerjasama dengan Pemandu Flávio Sampaio dalam Porsche Cup Brasil, Bitget mengukuhkan kehadiran tempatannya dan memperkukuhkan lagi reputasi globalnya sebagai jenama kripto terkemuka yang sedang muncul. Penajaan tersebut menunjukkan keupayaan Bitget untuk berhubung dengan pelbagai khalayak, daripada peniaga kripto kepada peminat sukan permotoran, melalui nilai inovasi dan prestasi yang dikongsi.

Sambil enjin menderu dan pasaran melonjak, Bitget dan Porsche Cup Brasil bersedia untuk mentakrifkan semula maksud menggabungkan kelajuan dengan intipati. Kerjasama ini menggabungkan elemen keterujaan dan jangkaan, memacu masa depan kewangan dan sukan permotoran dengan Bitget di barisan hadapan sebagai peneraju.

