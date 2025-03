Bitget cambia de marcha con el patrocinio del piloto Flávio Sampaio en la Porsche Cup Brasil

VICTORIA, Seychelles, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas a nivel mundial, se dispone a acelerar su presencia en el mundo del automovilismo como patrocinador oficial del piloto Flávio Sampaio para la Porsche Cup Brasil 2025. La asociación, que comenzará con la carrera inaugural de la temporada en abril de 2025, simboliza la convergencia de la evolución financiera en curso y el mundo del automovilismo, cargado de adrenalina.

La colaboración establece un vínculo entre Bitget y el legado de precisión y velocidad de Porsche, y crea una asociación que encuentra eco tanto entre los adeptos a las criptomonedas como entre los aficionados al automovilismo. El patrocinio del piloto Flávio Sampaio en la temporada 2025 de la Porsche Carrera Cup Brasil se inscribe en la misión de Bitget de unir el deporte y las criptomonedas.

El campeonato comenzó los días 22 y 23 de marzo en la Velocitta de Mogi Guaçu y continuará hasta noviembre, con la etapa final programada para los días 8 y 9 en Interlagos, São Paulo. Con su apoyo a Flávio, Bitget se convierte en la primer bolsa de criptomonedas en participar en la competencia y tendrá su propio auto en la categoría Gran Turismo más grande de América Latina.

En el pasado, Bitget también se asoció con éxito a la estrella argentina Lionel Messi de 2022 a 2024 y, anteriormente, patrocinó al equipo de fútbol femenino de la Juventus en Italia. En la actualidad, también apoya otros proyectos deportivos importantes, como el de la atleta turca Buse Tosun Çavuşoğlu (campeona del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medalla de oro en boxeo) y İlkin Aydın (atleta de la selección nacional de voleibol).

Flávio Sampaio se refirió a la asociación y afirmó: “Esta asociación con Bitget me hace mucha ilusión y espero ayudar a despertar el interés entre los aficionados al automovilismo por el mundo de las criptomonedas. El perfil de los aficionados al deporte suele tener similitudes con el de los inversores en criptomonedas. Creo que podemos crear una conexión interesante entre estos dos mundos”.

Flávio Sampaio comenzó su carrera en el karting a los 12 años y compitió en los principales campeonatos estatales y nacionales hasta 2001. En 2007, fue invitado a participar en Stock Jr., la categoría de preparación de Stock Car. En 2008, se unió a ATW Racing en Stock Light. En 2010, fue invitado a competir en la categoría Mini Cooper Challenge y, en 2014, pasó a la GT3 Challenge.

Esta asociación consiste en un Porsche 911 GT3 Cup cubierto con la característica librea negra y cian de Bitget, que representa el compromiso de la empresa con la velocidad, la confiabilidad y el rendimiento. Con un potente y ruidoso motor de 510 CV, el automóvil sirve como metáfora del motor de negociación de alto rendimiento de Bitget, diseñado para ofrecer una eficacia y unos resultados inigualables.

“Esta asociación no tiene que ver solo con la velocidad en la pista, sino con la aceleración de la innovación en el espacio de las criptomonedas”, señaló Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget. “Consideramos que el espíritu deportivo de Flavio también se basa en los mismos principios que impulsan a Bitget: estrategia, adaptabilidad y ejecución de alto rendimiento. Aliarnos con un profesional del automovilismo para una serie conocida por su precisión y competitividad nos permite conectar con un público que valora tanto el avance tecnológico como la toma calculada de riesgos”.

La Porsche Cup Brasil es el escenario ideal para que Bitget interactúe con un público exigente, porque atrae a los principales aficionados al automovilismo y al deporte de Brasil. Entre las experiencias únicas que disfrutarán los asistentes, se encuentra el acceso a la Paddock Terrace, donde las pantallas de cronometraje y las radios de carrera en tiempo real ofrecen una perspectiva inmersiva de la acción. Los visitantes VIP de Bitget también podrán conocer a los pilotos, recorrer el pit lane y participar en los Porsche Experience Rides, en los que viajarán junto a pilotos profesionales con cascos de la marca Bitget.

Brasil está experimentando un aumento notable en la adopción de criptomonedas, con más de 40 millones de usuarios, lo que posiciona al país como un mercado clave para la expansión de Bitget. Al asociarse con el piloto Flávio Sampaio en Porsche, Bitget fortalece su presencia local y refuerza su reputación mundial como la principal marca emergente de criptomonedas. El patrocinio demuestra la capacidad de Bitget para conectar con públicos diversos, desde operadores de criptomonedas hasta aficionados al automovilismo, mediante valores compartidos de innovación y rendimiento.

Mientras los motores rugen y los mercados se disparan, Bitget y la Porsche Cup Brasil se disponen a redefinir lo que significa combinar velocidad y esencia. Esta asociación fusiona entusiasmo y anticipación, e impulsa el futuro de las finanzas y el automovilismo con Bitget como líder.

Acerca de Bitget

Bitget fue fundada en 2018, y es la empresa líder mundial en bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones comerciales, al mismo tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a otros precios de criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera para criptomonedas multicadena de clase mundial que ofrece una variedad de soluciones y características Web3 integrales, que incluyen funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp y más.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, con su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio a nivel mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) e İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

Para obtener más información, visite Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad importante. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aeb5ea1c-7b55-47c1-879e-64bebd0cae6d

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.