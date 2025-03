Temenos sigue liderando las clasificaciones ASG de Dow Jones, S&P Global, Sustainalytics y CDP

Las continuas excelentes calificaciones ASG reflejan el liderazgo de Temenos en materia de sostenibilidad en el sector bancario

GRAND-LANCY, Suiza, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), líder mundial en soluciones de misión crítica para instituciones financieras, ha anunciado hoy que ha vuelto a ser reconocida como líder mundial en sostenibilidad por las principales agencias de calificación ASG.

Temenos obtuvo la máxima puntuación del sector del software por tercer año consecutivo en los índices Dow Jones Best-in-Class (DJBICI) de 2024 y fue, una vez más, la única empresa de software distinguida al ser incluida en el 1 % superior del Anuario de sostenibilidad global de S&P. Además, Temenos ha sido incluida en la categoría de bajo riesgo en el Informe de calificación de Riesgo ASG de Sustainalytics y calificada con A- en materia de clima por Carbon Disclosure Project (CDP).

Estos excelentes resultados de diversas organizaciones de prestigio reflejan el compromiso continuo de Temenos con la sostenibilidad, la divulgación de información en materia ASG y la transparencia, así como los beneficios medioambientales de su eficiente software.

Jean-Pierre Brulard, consejero delegado (CEO) de Temenos, comentó: «Es un orgullo para nosotros haber sido reconocidos una vez más por nuestro liderazgo en sostenibilidad, con algunas de las calificaciones más altas del sector por parte de varias organizaciones muy reputadas, como Dow Jones y S&P Global. Nuestros clientes eligen trabajar con nosotros porque entendemos lo cruciales que son los principios ASG. Mediante nuestro paquete de banca central líder en el mercado, nuestras soluciones modulares de primera clase y nuestras soluciones puntuales mejoradas, Temenos está modernizando el sector bancario, al brindar a los bancos el poder de operar de forma fiable y sostenible».

Al migrar las operaciones bancarias a Temenos en la nube o en software como servicio (SaaS), los bancos pueden reducir considerablemente su impacto medioambiental. Esto es posible gracias a los servicios integrales Enterprise Services de Temenos, lanzados en 2024, que ayudan a los bancos a implantar rápidamente soluciones de software y beneficiarse de un sistema bancario más sencillo, ágil y eficiente.

En mayo de 2024, Temenos estableció un referente en sostenibilidad para la banca básica nativa de la nube con Microsoft. Esto demostró los avances en la arquitectura más ágil y sostenible de Temenos para gestionar las demandas variables de operaciones digitales, a la vez que ayuda a los bancos a cumplir sus objetivos de sostenibilidad. Tomando como referencia el año 2021 y con la aprobación de GoCodeGreen, Temenos ha reducido el impacto de carbono de su software en más de un 50 %.

Temenos también está ayudando a los clientes a medir, mejorar e informar sobre la huella de carbono de sus operaciones con la herramienta de cálculo de emisiones de carbono .

Temenos es la única empresa de software incluida en el DJBICI mundial y europeo en 2024, con una puntuación global de 83 sobre 100, la más alta hasta la fecha y la mejor de las 343 empresas evaluadas en el sector. Temenos es una de las 780 empresas incluidas en el Anuario de sostenibilidad global de S&P de las 7690 evaluadas, y la única empresa de software que figura entre el 1 % de las mejores puntuaciones a nivel mundial. La empresa también obtuvo la segunda mejor calificación de riesgo ASG en Sustainalytics de las 374 empresas evaluadas en el subsector del software empresarial y de infraestructuras.

Acerca de Temenos

Temenos (SIX: TEMN) es la plataforma líder mundial para la banca componible, que presta servicio a clientes de 150 países ayudándoles a desarrollar nuevos servicios bancarios y experiencias de vanguardia para los clientes. Los bancos con mejores resultados, que utilizan el software de Temenos, logran ratios de eficiencia de costes de casi la mitad de la media del sector y una rentabilidad del capital dos veces superior a la media del sector. El gasto informático de estos bancos en crecimiento e innovación también es el doble de la media del sector.

Para obtener más información, visite www.temenos.com .

Contactos de prensa Scott Rowe y Michael Anderson

Relaciones públicas internacionales de Temenos

Tel.: +44 20 7423 3857

Correo electrónico: press@temenos.com Gabriel Goonetillake

Equipo Temenos en Edelman Smithfield

Tel.: +44 7813 407710

Temenos@EdelmanSmithfield.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.