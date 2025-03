PHILIPPINES, March 26 - Press Release

March 26, 2025 STATEMENT OF SENATOR BONG GO RE: LATEST SWS SURVEY (Mar 15-20) Muli po akong nagpapasalamat nang taos-puso sa ating mga kababayan sa patuloy na tiwala sa aking kakayahang paglingkuran ang bayan. Sipag, malasakit, at more serbisyo po ang maiaalay ko sa kapwa nating Pilipino. Hindi ko po sasayangin ang inyong tiwala at wala po akong sasayanging oras. Unang araw pa lang po ng termino ko ay serbisyo sa Pilipino na po ang aking ginagawa. Asahan po ninyo na mangunguna din sa aking puso't isipan ang pagbibigay ng serbisyong tunay na may malasakit. Patuloy kong isusulong ang mga pro-poor na mga batas at programa para ilapit ang serbisyong medikal sa ating mga kababayan lalong-lalo na sa mga mahihirap na pasyente. Kahit na malungkot tayo ngayon dahil sa nangyayari sa ating Tatay Digong, palagi kong tinatandaan ang payo niya sa akin: "Just do what is right. Unahin ang interes ng bayan. Unahin ang kapakanan ng mga Pilipino lalo na ang mga mahihirap, at hinding hindi ka magkakamali"

