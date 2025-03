FPJQ/ACJ : Le journaliste Romain Chauvet doit être acquitté par la justice grecque

MONTRÉAL, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et l’Association canadienne des journalistes (ACJ) demande à la cour d’appel d’Athènes, en Grèce, de se rendre à l’évidence : le journaliste franco-canadien Romain Chauvet doit être acquitté d’une condamnation injuste à son endroit.

En octobre 2023, la justice grecque a condamné Romain Chauvet à six mois de prison avec sursis pour « diffusion de fausses informations ». Selon l’acte d’accusation, le journaliste avait lancé une fausse alerte à la bombe à l’aéroport d’Athènes.

Correspondant entre autres pour Radio-Canada, Romain Chauvet était présent à l’aéroport d’Athènes pour couvrir l’arrivée du premier avion rapatriant des Canadiens en provenance de Tel-Aviv. Il a été arrêté sur place par la police grecque et accusé d’avoir laissé entendre qu’il y avait une bombe dans l’avion rapatriant les Canadiens.

Son procès a duré moins d’une heure, basé sur un seul témoignage, contredit par celui de M. Chauvet. Il s’est écoulé deux semaines seulement entre son arrestation et sa condamnation par le tribunal.

« Tout ça ressemble à un simulacre de procès. Et il ne fait aucun doute que M. Chauvet doit être acquitté en appel », affirme Éric-Pierre Champagne, président de la FPJQ. « Nous espérons par ailleurs que Romain Chauvet pourra compter sur l’appui du gouvernement canadien. Plusieurs questions méritent d’être soulevées pour s’assurer que M. Chauvet a droit à un procès juste et équitable. »

« Mettre en doute l'intégrité d'un journaliste est une tactique utilisée par les gouvernements du monde entier pour discréditer les reportages sur des sujets d'intérêt public », a déclaré Brent Jolly, président de l'ACJ. « Condamner un journaliste sur la base de preuves marginales, et apparemment sans examen approfondi, crée un précédent dangereux pour la liberté de la presse, où que ce soit. Nous espérons que la raison l'emportera et que la condamnation de Romain sera annulée en appel. »

Selon Reporter sans frontières (RSF), si le verdict initial était maintenu, cela constituerait un dangereux précédent pour tous les journalistes étrangers présents en Grèce, un pays membre de l’Union européenne.

Rappelons que la Grèce occupe la 88e place sur 180 pays au palmarès de la liberté de presse établi par Reporter sans frontières en 2024. Elle est au dernier rang au sein de l’Union européenne.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) est un organisme sans but lucratif qui rassemble environ 1400 journalistes dans plus de 250 médias écrits et électroniques. La FPJQ défend la liberté de presse et le droit du public à l’information.

L’Association canadienne des journalistes (ACJ) est la plus grande organisation professionnelle du pays qui sert à faire avancer les intérêts des journalistes d’un océan à l’autre. Les rôles principaux de l’ACJ sont le travail de défense de l’intérêt public et le perfectionnement professionnel de ses membres.

Pour plus d’informations :

Éric-Pierre Champagne, président Fédération professionnelle des journalistes du Québec, echampagne@lapresse.ca

Brent Jolly, président, L’Association canadienne des journalistes, brent@caj.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.