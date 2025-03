Rackspace Technology kündigt Rackspace AI Business an, eine umfassende KI-fähige Plattform zur Optimierung von KI-Workloads für Unternehmen

Vollständig verwaltete private KI-Lösung kombiniert modernste KI-Funktionen mit Sicherheit und Datenschutz auf Unternehmensniveau

SAN ANTONIO, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute Rackspace AI Business bekannt, eine vielseitige, sichere und leistungsstarke KI-optimierte Hybrid-Cloud-Plattform, die sich an Kunden mit KI-Schulungs- und Inferenzanforderungen richtet, um das volle Potenzial von KI auszuschöpfen.

In der heutigen sich rasch verändernden Geschäftswelt stehen Unternehmen bei der Umsetzung und Skalierung ihrer KI-Initiativen vor beispiellosen Herausforderungen. Die Komplexität der Verwaltung von KI-Arbeitslasten in verschiedenen Umgebungen in Verbindung mit dem Bedarf an spezialisierter Infrastruktur und Fachwissen ist zu einem erheblichen Hindernis für die Ausschöpfung des vollen Potenzials von KI-Technologien geworden. Da KI für den Geschäftsbetrieb immer wichtiger wird, ist der Bedarf an einer flexiblen, leistungsstarken Plattform, die nahtlos in hybriden Umgebungen funktioniert, dringender denn je.

Rackspace AI Business erfüllt diesen kritischen Marktbedarf durch die Bereitstellung einer privaten Cloud-Lösung, die speziell für KI-Workloads entwickelt wurde. Diese innovative Plattform ermöglicht es Unternehmen durch die Kombination modernster Infrastruktur mit fundiertem KI-Fachwissen der Foundry for AI by Rackspace (FAIR™) , Herausforderungen bei der Bereitstellung zu überwinden, die Amortisationszeit zu verkürzen und deren KI-Initiativen mühelos zu skalieren – und das alles unter Einhaltung der für den Betrieb von Unternehmen erforderlichen Sicherheits-, Compliance- und Leistungsstandards.

„Unsere Rackspace AI Business-Plattform ist für Unternehmen gedacht, die innovative und sichere KI-Implementierungen suchen, und ermöglicht es Unternehmen, neue Chancen zu ergreifen, die Entscheidungsfindung zu unterstützen und in der datengestützten IT-Landschaft von heute an der Spitze zu bleiben“, sagte Lance Weaver, Chief Product and Technology Officer von Rackspace Technology. „Der Ansatz von Rackspace Technology in Bezug auf KI stellt die Zukunft der KI-Implementierung dar, bei der Nähe, Sicherheit und technologische Exzellenz zusammenkommen.“

Rackspace AI Business befähigt Organisationen zur Optimierung von KI

Rackspace AI Business wurde entwickelt, damit Unternehmen die Implementierung von KI erfolgreich meistern, und bietet eine leistungsstarke Grundlage für Unternehmen, die bereit sind, das transformative Potenzial von KI zu nutzen. Die Lösung basiert auf einer fortschrittlichen privaten Cloud-Plattform, die von Dell-Servern und NVIDIA-Grafikprozessoren angetrieben wird, und ist speziell für die Bewältigung verschiedener KI-Arbeitslasten optimiert – von komplexen Schulungen bis hin zur anspruchsvollen Inferenz. Diese vollständig verwaltete Private-Cloud-Lösung fügt sich nahtlos in modernste KI-Funktionen mit Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen auf Unternehmensniveau und ermöglicht es Organisationen, Innovationen zu entwickeln und gleichzeitig sensible Daten zu schützen.

Durch die Bereitstellung der spezialisierten Infrastruktur, die erforderlich ist, damit KI leistungsfähiger, effizienter und anpassungsfähiger wird, beseitigt Rackspace AI Business die technischen Hindernisse, die die Einführung von KI bisher verlangsamt haben, und ermöglicht es Unternehmen, sich darauf zu konzentrieren, den maximalen Geschäftswert aus ihren KI-Initiativen zu ziehen und Folgendes zu erreichen:

Verteilte Ausbildung:

Robuste, verteilte Ausbildungsinfrastuktur für groß angelegtes Modelltraining

Effiziente Ressourcennutzung und Parallelisierung

Unterstützung für Multi-GPU- und Multi-Node-Training



Skalierbare Inferenz:

Leistungsstarke Inferenzfunktionen für Echtzeit-Prognosen

Skalierung auf schwankende Arbeitslasten

Unterstützung für Batch- und Online-Inferenz



Möglichkeiten zur Feinabstimmung:

Einfache Feinabstimmung vortrainierter Modelle für domänenspezifische Aufgaben

Unterstützung für verschiedene Modellarchitekturen und Frameworks

„Unternehmen stehen heute vor einer entscheidenden Herausforderung: Sie benötigen eine spezialisierte Infrastruktur für KI-Workloads, können sich aber keine Kompromisse bei Sicherheit, Flexibilität oder Leistung leisten“, sagte Srini Koushik, Präsident für KI, Technologie und Nachhaltigkeit bei Rackspace Technology. „Unsere KI-Business-Plattform behebt diese Schwachstelle direkt, indem sie die optimale Grundlage für die Feinabstimmung und Inferenz-Workloads bietet. Wir haben diese Lösung speziell für Organisationen entwickelt, die ihre KI-Initiativen skalieren müssen, ohne selbst eine komplexe Infrastruktur aufbauen und verwalten zu müssen. Hier geht es nicht nur um Technologie – es geht darum, Hindernisse zu beseitigen, damit Unternehmen sich darauf konzentrieren können, echten Mehrwert aus ihren KI-Investitionen zu ziehen.“

Über Foundry for AI by Rackspace (FAIR)

FAIR (Foundry for AI by Rackspace) ist eine branchenführende globale Praxis, die praktische Innovationen durch strategische KI-Einführung vorantreibt. Mit über 70 erfolgreichen Implementierungen von Enterprise AI in verschiedenen Branchen unterstützt FAIR Unternehmen dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Rackers bieten das nötige Fachwissen, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und das Kundenerlebnis zu optimieren – und liefern greifbare Ergebnisse innerhalb von Wochen statt Monaten.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

