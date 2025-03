MDS Global conclut un partenariat stratégique avec PlatformX Communications (PXC)

WARRINGTON, Royaume-Uni, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MDS Global, l’un des principaux fournisseurs de systèmes de soutien aux entreprises (BSS) pour les opérateurs de télécommunications numériques, est ravi d’annoncer la conclusion d’un nouveau partenariat stratégique avec PlatformX Communications (PXC), premier fournisseur en gros de solutions de connectivité, de voix, de cloud et de sécurité au Royaume-Uni. Grâce à cet accord historique, MDS Global continuera de proposer sa plateforme de monétisation convergée (CMP) de pointe en tant que service de monétisation de bout en bout entièrement externalisé, afin d’accompagner les ambitieux objectifs de PXC en matière d’innovation et de transformation numérique.

Dans le cadre de ce partenariat, la plateforme CMP de MDS Global servira de plateforme stratégique unique de facturation de gros pour PXC. Elle soutiendra ainsi son projet de création d’une puissante plateforme d’agrégation d’altnets, tout en simplifiant l’infrastructure informatique de PXC et en fusionnant plusieurs environnements de BSS. En optimisant les opérations de PXC et en automatisant ses processus, la plateforme lui permet de réduire ses coûts opérationnels, de stimuler l’innovation et d’offrir des expériences client numériques.

La conclusion de ce partenariat témoigne de la capacité de MDS Global à générer de la valeur ajoutée et à garantir des opérations efficaces et fluides. La décision de PXC de prolonger cette relation, après un long historique de partenariat, témoigne de sa confiance dans l’engagement de MDS Global à s’aligner sur sa stratégie et à l’aider à atteindre ses ambitieux objectifs.

Phil Haslam, Directeur des techniques informatiques de PXC , a déclaré : « Notre relation avec MDS Global s’étend sur plus de 2 décennies et nous sommes ravis de renouveler notre accord afin de renforcer davantage encore notre partenariat. La plateforme de monétisation convergée de MDS nous permet de simplifier notre infrastructure technologique et de stimuler l’innovation, ce qui s’est avéré essentiel dans le parcours qui nous a amenés à devenir le premier fournisseur de connectivité de gros au Royaume-Uni. Nous sommes impatients de poursuivre notre fructueuse collaboration et de franchir ainsi de nouvelles étapes ensemble. »

John Burton, PDG de MDS Global , a commenté : « Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat de longue date avec PXC. Non seulement la plateforme de monétisation convergée de MDS simplifiera l’architecture informatique de PXC, mais elle stimulera également l’innovation et l’efficacité au sein de l’entreprise, consolidant ainsi la position de leader de PXC sur le marché britannique des télécommunications de gros. Ce partenariat témoigne de notre engagement à collaborer de manière étroite avec nos clients afin de leur fournir des solutions fiables qui stimulent la croissance et la transformation numérique. »

À propos de PlatformX Communications (PXC)

PlatformX Communications (PXC) est le premier fournisseur britannique de solutions innovantes pour la connectivité, la voix, le cloud et la sécurité, toutes soutenues par le réseau le plus robuste, le plus sécurisé, le plus résilient et le plus fiable du Royaume-Uni.

Alimenté par un réseau national de plus de 3 000 centraux couvrant 98 % des foyers et des entreprises, PXC bénéficie d’une position unique en raison de sa clientèle élargie et de la diversité de ses partenaires d’infrastructure fibre.

Née de la combinaison des services de gros et du réseau national de TalkTalk avec Virtual1, la compréhension approfondie de PXC des problèmes auxquels sont confrontés les acteurs du marché de gros lui permet de soutenir de manière unique tous les types d’entreprises.

Rendez-vous sur : www.PXC.co.uk

À propos de MDS Global

MDS Global accompagne les opérateurs de télécommunications numériques dans la croissance de leurs revenus, l’amélioration de leur satisfaction client, et la réduction de leurs coûts. Nous proposons des systèmes de soutien aux entreprises (BSS) de pointe, avec notamment des solutions de monétisation, d’expérience client, d’eSIM et d’intelligence décisionnelle basée sur l’IA, conçues pour les modèles économiques B2B, B2C, B2B2X et IoT.

Des MVNO performants, comme iD Mobile, aux opérateurs de premier plan, comme BT, nos solutions cloud hautement évolutives sont au service des MVNO, des MVNE, des opérateurs de réseau et des fournisseurs de services de gros pour les services mobiles, fixes et convergents.

Après avoir initialement exercé nos activités en tant que MVNO B2B, nous faisons à présent bénéficier nos clients de plus de 35 années d’excellence dans le domaine de la facturation. Nos équipes internationales et conviviales s’engagent à établir des partenariats à long terme fondés sur la collaboration afin d’assurer la réussite de nos clients. MDS Global est une société de Lumine Group (TSXV : LMN).

Rendez-vous sur mdsglobal.com et suivez-nous sur linkedin.com/company/mdsglobal .

