MDS Global se asegura una alianza estratégica con PlatformX Communications (PXC)

La plataforma de monetización convergente de MDS impulsará los ambiciosos objetivos de PXC

WARRINGTON, Reino Unido, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MDS Global, proveedor líder de sistemas de apoyo empresarial (BSS) para empresas de telecomunicaciones digitales, se complace en anunciar una nueva alianza estratégica con PlatformX Communications (PXC), proveedor mayorista líder en el Reino Unido de soluciones de conectividad, voz, nube y seguridad. Con este acuerdo histórico, MDS Global continuará ofreciendo su plataforma de monetización convergente (CMP) líder del sector como un servicio de monetización integral totalmente externalizado para impulsar los ambiciosos objetivos de transformación digital e innovación de PXC.

En virtud de esta alianza, CMP de MDS Global servirá como única plataforma estratégica de facturación mayorista para PXC y apoyará sus planes de construir una potente plataforma de agregación de proveedores de red alternativos, a la vez que simplifica la infraestructura de TI de PXC y fusiona múltiples entornos BSS. La plataforma optimiza las operaciones de PXC y automatiza los procesos para reducir los costos operativos, impulsar la innovación y ofrecer experiencias digitales a los clientes.

Esta alianza es un testimonio de la trayectoria de MDS Global como proveedor de valor y garante de operaciones eficaces y sin problemas. La decisión de PXC de ampliar esta relación, tras una larga trayectoria de colaboración, demuestra su confianza en el compromiso de MDS Global de alinearse con su estrategia y ayudar a PXC a alcanzar sus ambiciosos objetivos.

Phil Haslam, director de Tecnología de PXC , declaró: “Nuestra relación con MDS Global se remonta a más de dos décadas y nos complace renovar nuestro acuerdo para reforzar aún más nuestra colaboración. La plataforma de monetización convergente de MDS nos permite simplificar nuestra oferta tecnológica e impulsar la innovación, lo que ha sido fundamental en nuestro camino para convertirnos en el principal proveedor de conectividad mayorista del Reino Unido. Esperamos continuar nuestra fructífera colaboración y lograr nuevos hitos juntos”.

John Burton, director ejecutivo de MDS Global , comentó: “Nos complace ampliar nuestra larga relación con PXC. La plataforma de monetización convergente de MDS no solo simplificará la arquitectura informática de PXC, sino que impulsará además la innovación y la eficiencia, afianzando aún más la posición de liderazgo de PXC en el mercado mayorista de telecomunicaciones del Reino Unido. Esta alianza pone de manifiesto nuestro compromiso de mantener una estrecha colaboración con nuestros clientes para ofrecer soluciones confiables que impulsen el crecimiento y la transformación digitales”.

Acerca de PlatformX Communications (PXC)

PlatformX Communications (PXC) es el principal proveedor británico de soluciones innovadoras de conectividad, voz, nube y seguridad respaldadas por la red más sólida, segura, resistente y confiable del Reino Unido.

PXC se encuentra en una posición única con una base de clientes diversificada y socios de infraestructuras de fibra diversificados, impulsada por una red nacional que abarca más de 3.000 centrales que cubren el 98 % de los hogares y las empresas.

PXC surge de la combinación de los servicios mayoristas y el negocio de red nacional de TalkTalk con Virtual1, y su profundo conocimiento de los problemas a los que se enfrentan los actores del mercado mayorista le permite prestar un apoyo único a todo tipo de empresas.

Visite: www.PXC.co.uk

Acerca de MDS Global

MDS Global empodera a las empresas de telecomunicaciones digitales para aumentar los ingresos, satisfacer a los clientes y reducir los costos. Ofrecemos sistemas de apoyo empresarial (BSS) líderes en el sector, incluidas soluciones de monetización, experiencia del cliente, eSIM e inteligencia de decisión impulsada por IA diseñadas para modelos de negocio entre empresas (B2B), de la empresa al cliente (B2C), entre empresas, al cliente y otros (B2B2X) e Internet de las cosas (IoT).

Desde los operadores móviles virtuales (OMV) de éxito como iD Mobile hasta operadores de primer nivel como BT, nuestras soluciones basadas en la nube y altamente escalables impulsan los OMV, los habilitadores de redes móviles virtuales, los operadores de red y los proveedores mayoristas de servicios móviles, fijos y convergentes.

Tras ser en un principio un OMV B2B, aportamos más de 35 años de excelencia en facturación. Nuestros cercanos equipos internacionales están comprometidos con asociaciones de colaboración a largo plazo para ayudar a nuestros clientes a alcanzar el éxito. MDS Global es una empresa del Grupo Lumine (TSXV:LMN)

Visite mdsglobal.com y síganos en linkedin.com/company/mdsglobal .

Para obtener más información, comuníquese con:

Corine Suscens

directora global de Marketing

marketing@mdsglobal.com

Las fotografías que acompañan este anuncio están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6fa94b87-7250-4c03-9be7-25e33ce798c8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9efca876-29d9-4ac7-99bd-f703d62b148b

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.