nesto reconnu comme l'un des meilleurs employeurs hypothécaires au Canada par CMP

MONTRÉAL, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe nesto, le plus grand prêteur hypothécaire axé sur la technologie au Canada, est fier d'annoncer que nesto a été reconnu comme l'un des meilleurs employeurs hypothécaires par Canadian Mortgage Professional (CMP) pour 2025. Ce prix prestigieux souligne le dévouement du Groupe nesto à favoriser un environnement de travail favorable et à créer une culture qui valorise ses employés.

Le prix du meilleur employeur hypothécaire CMP est basé sur un processus d'évaluation approfondi, qui comprend une enquête anonyme auprès des employés des entreprises nominées.

« Nous sommes honorés d'être nommés l'un des meilleurs employeurs hypothécaires par CMP », a déclaré Marie-Eve Bernard, vice-présidente principale des ressources humaines au Groupe nesto. « Au sein du Groupe nesto, nous croyons que le talent est la clé de notre succès. Nous nous sommes engagés à écouter et à outiller nos employés grâce à la technologie pour libérer leur plein potentiel et stimuler l'innovation. »

nesto s'est toujours concentré sur le développement d'une culture d'entreprise qui encourage l'innovation, la collaboration et le développement professionnel. Ce prix souligne le succès de ces efforts et renforce la position de nesto en tant qu'employeur de choix dans l'industrie hypothécaire canadienne.

À propos du groupe nesto

nesto fait partie du Groupe nesto, la troisième plus grande société de financement hypothécaire au Canada, avec plus de 63 milliards de dollars en prêts hypothécaires sous administration. Propulsé par une plateforme technologique propriétaire de premier ordre, alimentée par l'IA, nous offrons des solutions et services hypothécaires efficaces et intégrés aux emprunteurs résidentiels, aux clients commerciaux et aux institutions financières à travers CMLS, gestion de fonds CMLS, nesto et intellifi.

Le groupe nesto s’est donné pour mission de bâtir l’écosystème hypothécaire du futur au Canada.

Pour toute demande média, veuillez contacter :

Martin Aubut

Chef du marketing

groupe nesto

martin.aubut@nesto.ca

514-262-6712

