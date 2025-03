Comiccon de Montréal 2025 : le plus gros rassemblement estival de fans et de superhéros

MONTRÉAL, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 15e édition du Comiccon de Montréal, présentée par Le Journal de Montréal en collaboration avec EBOX, fournisseur Internet, aura lieu du 4 au 6 juillet 2025 au Palais des congrès. À l’occasion de cet événement – l’un des plus gros en son genre au Canada –, des dizaines de milliers de fans passionnés se réuniront pour rencontrer des célébrités, des artistes, des cosplayers, des détaillants et des performeurs issus des univers de la culture populaire, du divertissement, du cinéma, des comic books et de manga. Ce sera un déploiement grandiose sur trois étages, avec du magasinage, des jeux vidéo, des jeux sur table, des zones de jeux de rôles, des conférences, des ateliers, du cosplay et bien plus encore – pour toute la famille.

Le Seigneur des anneaux à l’honneur

Les amateurs du Seigneur des anneaux et chercheurs de Hobbits se rapprocheront de la Terre du Milieu en rencontrant Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Sam) et Billy Boyd (Pippin), les invités d’honneur de la 15e édition du Comiccon de Montréal. Au lieu d’anneaux et d’or de dragon, les trois acteurs apporteront avec eux leur charisme contagieux, signeront des autographes et se feront prendre en photo avec celles et ceux qui veulent conserver une preuve de cette rencontre magique. Ils seront accompagnés de nul autre que Gollum – Andy Serkis, l’homme aux mille et un visages, qui a aussi incarné César dans La planète des singes.

Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd et Andy Serkis participeront à un événement spécial intitulé A Night in the Shire with the three Hobbits and Gollum, qui aura lieu le samedi 5 juillet à 20 h. Cet événement est présenté par Sorcière et Magie.

Une programmation riche et variée

Les voyageurs intergalactiques légendaires William Shatner (Star Trek) et Brent Spiner (Star Trek: The Next Generation) atterriront à l’événement pendant que le plus redoutable agent cyborg du monde de la science-fiction, Peter Weller (RoboCop), gardera un œil sur Jason Voorhees lui-même, Kane Hodder (Vendredi 13), pour veiller à ce que ce dernier serre la main des visiteurs plutôt que de la couper… Parmi les autres têtes d’affiche attendues au Comiccon, mentionnons Rose McGowan, l’illustre héroïne qui a causé des ravages dans le film Grindhouse de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez et bien d’autres aventures.

Du côté du monde des comic books, le Comiccon accueillera le célèbre Jim Starlin, un artiste dont le travail avant-gardiste sur Batman, Captain Marvel, Warlock et Avengers a façonné les univers de DC et de Marvel. Il participera à l’événement aux côtés d’autres vedettes de comic books, de romans en images et de manga, qui salueront les fans et feront briller leur talent dans la vaste allée des artistes, l’endroit parfait où trouver des pièces d’art originales et des articles autographiés.

Le samedi soir, des cosplayers parmi les plus exceptionnels au monde porteront des costumes spectaculaires et incarneront leurs héros favoris dans le cadre de la très populaire mascarade. Le dimanche, Idol Showcase Kira Kira START! transportera l’auditoire avec des prestations de lip sync et de danse au son de chansons de groupes populaires.

Les chercheurs de trésors auront la chance de passer trois jours d’exploration dans les allées de centaines de détaillants spécialisés venant des quatre coins du pays dans le but de dénicher des comic books rares, des jouets, des pièces d’art fantastique et toutes sortes d’objets de collection convoités.

Enfin, comme toujours, les fans sont invités à se déguiser en leurs personnages préférés pour faire sourire les visiteurs et être des héros d’un jour.



La programmation complète sera annoncée au cours des prochaines semaines.

Le Comiccon de Montréal tient à remercier du fond du cœur ses partenaires, qui contribuent à faire de l’événement un grand succès : Le Journal de Montréal, EBOX, Loto-Québec, Télétoon la Nuit, Asmodee, Spectre Entertainment, Groupe ABP, Sorcière et Magie, Grosnor Distribution, Carrefour Multisports, Lamcom, Impresse, Club Tissus, L2 Bubble Tea et S.R. Immobilier.

Comiccon de Montréal – du 4 au 6 juillet 2025 au Palais des congrès

Pour acheter des billets ou pour obtenir plus d’information, visitez le www.montrealcomiccon.com.

À propos du Comiccon de Montréal

Le Comiccon de Montréal a vu le jour en 2009. Il prend la forme d’un salon consacré à la culture populaire, laquelle englobe notamment les comic books, les bandes dessinées, la science-fiction, l’horreur, le manga, l’animé, les jouets, le cinéma, les jeux vidéo et l’univers du divertissement. Devenu un incontournable dans la métropole, l’événement attire aujourd’hui plus de 65 000 visiteurs chaque année. Il se caractérise par une vaste salle d’exposition, une allée des artistes, des kiosques commerciaux, des kiosques interactifs, des conférences spéciales, des projections de films, des séances de photo et de signature d’autographes avec les célébrités invitées, un concours de costumes, une mascarade et une multitude d’activités destinées à un public de tous les âges.

Pour demander une accréditation de média pour l’édition de juillet 2025, veuillez remplir ce formulaire :

https://form.zonefestival.com/?k=comiccon_g1

Téléchargement de photos et de vidéos :

Comiccon de Montréal 2025 – salle de presse – Dropbox

Source : Comiccon de Montréal

Relations avec les médias :

Leeja Murphy

leeja@agencepink.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de64ad7f-f702-43a4-8a10-12b355983538/fr

Comiccon de Montréal 2025 : le plus gros rassemblement estival de fans et de superhéros Elijah Wood, Sean Astin, Rose McGowan, Andy Serkis, William Shatner, Peter Weller - Célébrités - Comiccon de Montréal 2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.