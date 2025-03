HUMAN dynamise sa croissance dans la région EMEA grâce à des nominations clés et à l'expansion de son réseau de distribution

NEW YORK, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HUMAN Security , une entreprise leader dans le domaine de la cybersécurité, qui s'engage à protéger chaque étape du parcours client en ligne, en les défendant contre les bots, la fraude et les risques numériques, a annoncé aujourd'hui des nominations clés et l'expansion de son réseau de distribution afin de renforcer son engagement envers ses clients et partenaires au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Ces investissements soulignent la volonté de HUMAN de renforcer sa stratégie de commercialisation et d'étendre sa présence régionale dans la zone EMEA.

“L'engagement de HUMAN envers la région EMEA est plus fort que jamais alors que nous développons nos activités et renforçons nos partenariats”, a déclaré Chris Scanlan, CRO chez HUMAN. Avec la promotion de Mark Phillips, un employé de longue date de HUMAN, au poste de Vice-Président des ventes pour la région EMEA, et l'arrivée de Bal Lakha en tant que Responsable des Partenariats pour la région EMEA, nous accélérons nos efforts pour protéger les entreprises contre les bots et la fraude tout en offrant un parcours de données et une expérience client fluides. Alors que nous continuons à investir dans notre prochaine phase de croissance, leur expertise en matière de ventes de solutions de cybersécurité et d'alliances stratégiques sera déterminante pour renforcer notre écosystème de partenaires, étendre nos capacités produits et proposer des solutions impactantes et évolutives à nos clients dans toute la région.

Mark Phillips, Vice-Président des ventes pour la région EMEA, apporte plus de 25 ans d'expérience dans le secteur, dont plus de deux décennies dans le domaine de la cybersécurité. Mark Phillips a fait ses preuves au sein de grandes entreprises de sécurité telles que FireEye, Trend Micro, et Malwarebytes. Plus récemment, il a occupé le poste de Vice-Président avant-vente mondiale chez Bitdefender, où il a dirigé les initiatives avant-ventes techniques à l'échelle globale. Dans ses nouvelles fonctions chez HUMAN, M. Phillips supervisera les équipes de vente et d'avant-vente dans la région EMEA, et définira la stratégie de commercialisation de la région. Fort de son expertise et de son engagement en faveur de l'innovation, il continuera à se concentrer sur l'équipement et la fourniture de solutions efficaces aux clients de HUMAN dans la région EMEA.

Bal Lakha, Responsable des Partenariats pour la région EMEA, est un leader accompli dans le domaine des ventes mondiales et des alliances avec les partenaires, avec une expertise approfondie en matière de sécurité des réseaux, de services de sécurité managés et de gestion des partenaires. Actuellement à la tête des partenariats de distribution pour la région EMEA chez HUMAN, M. Lakha a occupé des postes clés chez FireEye, Forescout et Cybereason, où il a réussi à conclure des alliances stratégiques et à accroître les revenus. Fort de ses performances avérées dans le domaine de la cybersécurité, il continue de se concentrer sur la création de partenariats mondiaux à fort impact et sur le développement de solutions de sécurité innovantes qui renforcent la présence de HUMAN sur le marché.

Ces nominations interviennent peu après plusieurs étapes importantes pour HUMAN à l'échelle mondiale :

Un financement de croissance de plus de 50 millions de dollars : Ce dernier investissement accélère la croissance de la plateforme, en intégrant des techniques avancées d'intelligence artificielle pour améliorer la protection des comptes numériques et les solutions de sécurité des médias, y compris les défenses contre la fraude au clic et l'intégrité de la publicité pour les plateformes, les agences et les marques.

: Ce dernier investissement accélère la croissance de la plateforme, en intégrant des techniques avancées d'intelligence artificielle pour améliorer la protection des comptes numériques et les solutions de sécurité des médias, y compris les défenses contre la fraude au clic et l'intégrité de la publicité pour les plateformes, les agences et les marques. Annonce du programme HUMAN Advantage : Le nouveau programme offre des récompenses et des marges élevées grâce à une structure à trois niveaux, conçue pour s'adapter à l'évolution du marché et centrée sur trois facteurs clés : les souscriptions annuelles, la formation et la rétention.

: Le nouveau programme offre des récompenses et des marges élevées grâce à une structure à trois niveaux, conçue pour s'adapter à l'évolution du marché et centrée sur trois facteurs clés : les souscriptions annuelles, la formation et la rétention. Reconnaissance dans The Forrester Wave™ : Logiciel de gestion des bots, T3 2024 : HUMAN a été nommé leader, obtenant les meilleurs scores dans neuf catégories, dont “Modèles de détection”, “Protection des applications mobiles et des API” et “Vision”.

: HUMAN a été nommé leader, obtenant les meilleurs scores dans neuf catégories, dont “Modèles de détection”, “Protection des applications mobiles et des API” et “Vision”. Voice of the Customer: HUMAN a été classé premier fournisseur dans toutes les grilles G2 pour la détection et l'atténuation des bots en 2024 et 2025.

La plateforme de Défense HUMAN “Human Defense Platform” résout les difficultés à l'échelle de l'entreprise grâce à ses offres de produits tout au long du parcours client :

Advertising Protection : protège l'inventaire programmatique contre les bots, la fraude, la publicité malveillante et les violations de la qualité des publicités, permettant ainsi de maintenir la réputation de la marque et les revenus en favorisant une expérience d'achat fiable.

: protège l'inventaire programmatique contre les bots, la fraude, la publicité malveillante et les violations de la qualité des publicités, permettant ainsi de maintenir la réputation de la marque et les revenus en favorisant une expérience d'achat fiable. Application Protection : protège contre le piratage de compte, le scraping, les abus de transaction, les fausses interactions et les attaques de la chaîne d'approvisionnement côté client en favorisant un environnement applicatif de confiance où les utilisateurs se sentent en sécurité pour interagir et effectuer des transactions.

: protège contre le piratage de compte, le scraping, les abus de transaction, les fausses interactions et les attaques de la chaîne d'approvisionnement côté client en favorisant un environnement applicatif de confiance où les utilisateurs se sentent en sécurité pour interagir et effectuer des transactions. Account Protection : protège les comptes contre le credential stuffing automatisé et les attaques par piratage de compte par brute force, les faux comptes utilisés par des fraudeurs pour exploiter les plateformes et les services, et corrige les comptes qui ont été compromis.



Parmi les clients de HUMAN qui utilisent la Human Defense Platform , on trouve certains des plus grands services de planification et de réservation de voyages en ligne au monde, des plateformes de commerce électronique de premier plan et des leaders mondiaux de l'assurance tels qu’ Allianz Technology. Les solutions de HUMAN ont été largement plébiscitées par de grandes entreprises, notamment dans les secteurs des chemins de fer et des transports, qui ont témoigné “d’une excellente défense contre les attaques de robots ” et affirmé que “HUMAN a un très bon taux d'identification des demandes malveillantes”. Un responsable de la sécurité et des risques informatiques dans le secteur du voyage et de l'hôtellerie déclare dans une revue Gartner Peer Insights que “HUMAN est l'un des meilleurs services de protection anti-bot que l'on puisse trouver ”.

À propos de HUMAN

HUMAN est une entreprise leader de cybersécurité qui s'engage à protéger l'intégrité du monde numérique. Nous veillons à ce que chaque interaction, transaction et connexion numérique soit authentique, sécurisée et humaine. La plateforme de défense humaine protège l'ensemble du parcours client grâce à une prise de décision haute fidélité qui permet de se défendre contre les robots, la fraude et les menaces digitales. Chaque semaine, HUMAN vérifie 20 000 milliards d'interactions numériques, fournissant des données de télémétrie inégalées pour permettre des réponses rapides et efficaces, même aux menaces les plus sophistiquées. Reconnu par nos clients comme un leader G2, HUMAN continue de définir la norme en matière de cybersécurité. Pour vous assurer que vos connexions numériques sont fiables, visitez www.humansecurity.com .

Coordonnées:

Masha Krylova, Director of Communications

press@humansecurity.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2b0f37a-9eac-4cba-8a3e-aa27d27ad6f3/fr

HUMAN dynamise sa croissance dans la région EMEA grâce à des nominations clés et à l'expansion de son réseau de distribution HUMAN Security, une entreprise leader dans le domaine de la cybersécurité, qui s'engage à protéger chaque étape du parcours client en ligne, en les défendant contre les bots, la fraude et les risques numériques, a annoncé aujourd'hui des nominations clés et l'expansion de son réseau de distribution afin de renforcer son engagement envers ses clients et partenaires au Royaume-Uni, en France et en Allemagne

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.