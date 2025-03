Cosmian covercrypt: Wegweisender Post-Quantum-Datenschutz mit ETSI-Standardisierung

Paris, 26 März 2025 – Cosmian, ein führender Anbieter von Datenschutzlösungen auf Basis von Kryptographie der nächsten Generation, steht an der Spitze des Übergangs zu Post-Quantum-Sicherheit. Mit seinem innovativen Produkt Cosmian covercrypt, einer leistungsstarken hybriden Verschlüsselungsbibliothek, ermöglicht Cosmian Unternehmen, ihre Daten schon heute gegen die Bedrohungen von morgen zu schützen. Cosmian covercrypt ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in kommerzielle Sicherheitsangebote integrieren lässt und gewährleistet, dass Unternehmen sensible Daten proaktiv vor zukünftigen Quantenbedrohungen schützen können.



Der Übergang zur Post-Quantum-Kryptographie (PQC) ist zu einer dringenden Priorität geworden, wie ANSSI und BSI in ihrer gemeinsamen Erklärung zur Sicherung der Zukunft der Verschlüsselung nachdrücklich betonen. Auch das National Cyber Security Centre (NCSC) des Vereinigten Königreichs hat vor kurzem seinen Zeitplan für die PQC-Migration veröffentlicht, der sich eng an die US-Roadmap anlehnt. Die jüngsten Studien von ANSSI zeigen jedoch, dass es an strukturierten kommerziellen Angeboten für PQC mangelt, obwohl dringend Lösungen benötigt werden, die das Aufkommen von Bedrohungen durch Quantencomputer vorwegnehmen. Cosmian ist stolz darauf, sich dieser Herausforderung zu stellen und eine der ersten kommerziell nutzbaren, standardisierten Lösungen in diesem Bereich anzubieten.



Schaffung eines Post-Quantum-Standards



Als Teil des Vorstoßes in Richtung quantensichere Verschlüsselung ist Cosmian seit Februar 2023 Mitglied der ETSI Cyber QSC (Quantum-Safe Cryptography) Arbeitsgruppe, die die Zukunft der kryptografischen Sicherheit mitgestaltet. Cosmian war Teil der Initiative, die zur Veröffentlichung von „Efficient Quantum-Safe Hybrid Key Exchanges with Hidden Access Policies“ (Effizienter quantensicherer hybrider Schlüsselaustausch mit verborgenen Zugriffsregeln) führte, die im Februar 2025 als ETSI TS 104 015 genehmigt und ratifiziert wurde.„Mit dem Aufkommen von Post-Quantum-Bedrohungen muss sich Verschlüsselung weiterentwickeln. Cosmian Covercrypt bietet Unternehmen eine zukunftssichere Lösung, welche hohe Sicherheit, Effizienz und einfache Integration kombiniert“, sagt Chloé Hébant, Kryptographin bei Cosmian. „Durch den Einsatz hybrider Kryptographie stellen wir sicher, dass die Daten sowohl vor klassischen als auch vor Quanten-Angreifern geschützt bleiben.“



Cosmian covercrypt, ein wesentlicher Bestandteil des Quantenübergangs



Unternehmen, die sensible Daten verwalten, müssen jetzt quantenresistente Verschlüsselungslösungen einsetzen. Covercrypt bietet eine „Jetzt verschlüsseln, später entschlüsseln“-Strategie, die langfristige Vertraulichkeit und Konformität mit neuen Cybersicherheitsstandards gewährleistet. Der hybride Charakter von Covercrypt, wie er unter anderem von ANSSI und BSI empfohlen wird, garantiert, dass sowohl die klassische als auch die quantenresistente Verschlüsselungsschicht kompromittiert werden müssen, um die Datensicherheit zu verletzen, was den Schutz erheblich verbessert.



Cosmian covercrypt basiert auf dem KEMAC-Schema (Key Encapsulation Mechanism with Access Control), das eine feinkörnige Datenzugriffskontrolle ermöglicht. Mit KEMAC ist die Entschlüsselung eines gekapselten Sitzungsschlüssels nur möglich, wenn die Rechte des Schlüssels mit den in der Kapselung definierten übereinstimmen. Dieser Ansatz ermöglicht Unternehmen eine effiziente Zugriffsverwaltung: Während IT-Abteilungen den Zugriff auf das Repository definieren, gewährleistet KEMAC eine detaillierte Kontrolle darüber, wer die Daten entschlüsseln darf.Da heute verschlüsselte Daten später entschlüsselt werden können (ANSSI, BSI), enthält unsere KEMAC-Spezifikation direkt eine PQ/T-Hybridisierung, die Prä-Quantum- und Post-Quantum-Schutz für langfristige Sicherheit kombiniert.



Der ETSI-Standard, der hinter Cosmian covercrypt steht, gewährleistet eine zukunftssichere Verschlüsselung, indem er praktische Funktionen für die dynamische Verwaltung von Zugriffsrichtlinien, einschließlich effizienter Benutzerwiderrufe und Rechteaktualisierungen, enthält.„Wir bei Cosmian haben es uns zur Aufgabe gemacht, die kryptographische Sicherheit mit praktischen und einsatzfähigen Lösungen voranzutreiben“, sagt David Pointcheval, wissenschaftlicher Direktor bei Cosmian. „Mit der ETSI-Standardisierung unseres KEMAC-Ansatzes machen wir einen bedeutenden Schritt in Richtung skalierbarer Post-Quantum-Sicherheit für Unternehmen weltweit.“

Über Cosmian

Seit 2018 steht Cosmian an der Spitze der Kryptographie der nächsten Generation und bietet innovative Lösungen zur Sicherung der öffentlichen Cloud und vertraulicher KI. Unsere Suite von Datenschutzlösungen, einschließlich massiver On-the-Fly-Verschlüsselung/Entschlüsselung, vertraulicher virtueller Maschinen in der Cloud, vertraulichem Computing, vertraulicher KI und durchsuchbarer Verschlüsselung, ermöglicht es Unternehmen, die volle Kontrolle über ihre Datensicherheit in On-Premises- und Cloud-Umgebungen zu übernehmen.Weitere Informationen finden Sie unter cosmian.com/



