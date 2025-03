Funcionarios De Salud Investigan Posibles Exposiciones Al Sarampión En DC

(Washington, DC) - DC Health fue notificado de un caso confirmado de sarampión en una persona que visitó varios lugares en DC mientras estaba en estado contagioso. DC Health está informando a las personas que estuvieron en estos lugares que pueden haber estado expuestos. A continuación, se enumeran la fecha, las horas y las ubicaciones de los posibles sitios de exposición asociados con este caso de sarampión: Tren Amtrak Northeast Regional 175 en direccion hacia el sur: 19 de marzo, 7:30 pm - 1:30 am

Area de recepcion de Amtrak, Union Station, 50 Massachusetts Ave NE, Washington, DC 20002: 19 de marzo, 11:00 pm - 1:30 am

MedStar Urgent Care Adams Morgan, 1805 Columbia Rd. NW, Washington, DC 20009: 22 de marzo, 7:00 pm - 11:00 pm

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse fácilmente a través del aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Los síntomas del sarampión suelen aparecer en dos etapas. En la primera etapa, la mayoría de las personas tienen fiebre de más de 101 grados, secreción nasal, ojos rojos y llorosos y tos. Estos síntomas suelen comenzar de 7 a 14 días después de la exposición. La segunda etapa comienza de 3 a 5 días después de que comienzan los síntomas, cuando comienza a aparecer una erupción en la cara y se extiende al resto del cuerpo. Las personas con sarampión son contagiosas desde 4 días antes de que aparezca la erupción hasta 4 días

después de que aparezca. ¿Qué debe hacer si estuvo en uno de los lugares anteriores el día y la hora especificados? Las personas que podrían haber estado expuestas y no son inmunes deben comunicarse con su proveedor de atención médica o DC Health al (844) 493-2652 para obtener más información o notificar orientación.

i nunca ha recibido una vacuna que contenga sarampión (ya sea la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola [MMR] o una vacuna solo contra el sarampión que está disponible en otros países), puede correr el riesgo de desarrollar sarampión. Cualquier persona que haya estado expuesta y esté en riesgo de contraer sarampión debe estar atenta a los síntomas hasta 21 días después de la fecha de su última exposición. Si nota los síntomas del sarampión, aíslese inmediatamente quedándose en casa y lejos de los demás. Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato. Llame con anticipación antes de ir al consultorio de su proveedor de atención médica o a la sala de emergencias para notificarles que puede haber estado expuesto al sarampión y pídales que llamen al Departamento de Salud para ayudar a proteger a otros pacientes y al personal . Si ha recibido dos dosis de una vacuna contra el sarampión o nació antes de 1957, está protegido y no necesita tomar ninguna medida adicional de prevención.

Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato. . Si ha recibido dos dosis de una vacuna contra el sarampión o nació antes de 1957, está protegido y no necesita tomar ninguna medida adicional de prevención. Si ha recibido solo una dosis de una vacuna contra el sarampión es muy probable que esté protegido y su riesgo de infectarse a través de cualquiera de estas exposiciones es muy bajo. Sin embargo, para lograr una inmunidad completa, comuníquese con su proveedor de atención médica para recibir una segunda dosis de la vacuna.

Si su sistema inmunológico esta afectado (e.g. cáncer, HIV/AIDS) , consulte con su proveedor de atención médica si tiene preguntas o presenta síntomas. El sarampión se puede prevenir a través de una vacuna MMR segura y eficaz. Se administran dos dosis de la vacuna para brindar protección de por vida. Sin embargo, los bebés menores de 12 meses son demasiado pequeños para ser vacunados. Estos bebés, y otros que no están vacunados, son muy susceptibles a la infección si están expuestos a alguien con sarampión. Si usted o su hijo aún no han sido vacunados, llame a DC Health o a un proveedor de atención médica para recibir la primera de las dos dosis lo antes posible. Para verificar su estado de vacunación, llame a su proveedor de atención médica o comuníquese con DC Health. Los proveedores de atención médica deben mantener un mayor índice de sospecha de sarampión en casos clínicamente compatibles en todo momento, especialmente si los pacientes estuvieron expuestos recientemente. El sarampión es una enfermedad que requiere atención y notificación urgente.Comuníquese con DC Health de inmediato para informar cualquier caso sospechoso y programar pruebas de salud pública. Los casos sospechosos pueden ser reportados por los proveedores de atención médica por teléfono al (844) 493-2652 o enviando un Formulario de Reporte de Casos de Enfermedades y Afecciones de Notificación Obligatoria en línea utilizando el Centro de Notificación y Vigilancia del

Distrito de Columbia (DCRC), que se puede encontrar en nuestro sitio web (internet) de Enfermedades Infecciosas dchealth.dc.gov/node/143092. Para información adicional sobre las pruebas y las medidas de control de infecciones disponibles exclusivamente para los proveedores de atención médica, visite https://dchealth.dc.gov/page/measles-information-healthcare-providers. Si tiene alguna pregunta sobre posibles exposiciones al sarampión, comuníquese con DC Health al (844) 493-2652 o por correo electrónico al [email protected]

