RAA dan Duck Creek Technologies mengumumkan kerjasama dalam teknologi penghantaran insurans teras berasaskan SaaS yang baharu

Satu rangkaian penuh Duck Creek akan membantu RAA menyampaikan produk yang lebih inovatif serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada lebih daripada 825,000 ahli mereka

SYDNEY, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia global yang mentakrifkan masa depan insurans harta benda dan kemalangan (P&C) serta insurans am, telah mengumumkan kerjasama baharu dalam teknologi penghantaran insurans teras berasaskan SaaS dengan penanggung insurans peribadi terbesar di Australia Selatan, RAA.

Penyelesaian mereka, termasuk Polisi, Penarafan, Pengebilan, Tuntutan dan Kejelasan (data dan cerapan) akan disampaikan melalui platform penyampaian awan OnDemand untuk menggantikan teknologi legasi lama di premis RAA bagi produk insurans motor dan rumah persendirian.

Duck Creek, dengan seni bina terbuka dan fleksibel, kit khusus perniagaan, lapisan tempatan serta penyepaduan yang mudah, menawarkan penyelesaian kepada RAA sekaligus membantu mempercepatkan pelancaran produk baharu di pasaran. Selain itu, platform ini juga berperanan dalam menyediakan pengalaman digital yang semakin moden dan lancar kepada lebih daripada 825,000 ahli mereka.

James Galdes, Ketua Pegawai Teknologi di RAA berkata, "Kami teruja untuk mengalu-alukan Duck Creek sebagai rakan kongsi teknologi insurans teras kami untuk produk insurans peribadi dan motor kami. Sebagai penanggung insurans peribadi terbesar di Australia Selatan, keperluan dan jangkaan ahli kami sentiasa berkembang dan kami memerlukan platform penghantaran insurans yang lebih fleksibel, tangkas dan mampan. Kami telah menemui semua ini dalam Duck Creek Technologies. Teknologi penghantaran insurans teras berasaskan SaaS mereka yang lestari akan membantu kami memaksimumkan kecekapan dan meningkatkan pengalaman kakitangan dan ahli kami, baik sekarang mahupun di masa hadapan.”

Di samping keupayaan RAA untuk menyediakan produk yang lebih inovatif dan memberi nilai yang lebih besar kepada ahlinya, RAA juga akan memperoleh manfaat operasi yang ketara dan meningkatkan kecekapan melalui penyelesaian baharu ini.

"SaaS asli awan Duck Creek akan membantu mengurangkan jejak pusat data kami sambil meningkatkan kebolehskalaan dan ketersediaan. Ini akan memudahkan pematuhan kawal selia berkat keselamatan platform yang telah dibina untuk konteks Australia. Kemas kini senyap setiap dua minggu melalui penghantaran aktif akan menghapuskan gangguan naik taraf dan masa henti yang mahal. Ini bermakna kami boleh memberi lebih tumpuan kepada menyediakan perlindungan, keyakinan, nilai serta pengalaman ahli yang lebih baik dan mengurangkan fokus kepada teknologi,” kata Encik Galdes.

Christian Erickson, Pengarah Urusan APAC, Duck Creek Technologies berkata bahawa kerjasama baharu tersebut mewakili pencapaian yang penting bagi Duck Creek Technologies.

"Sebagai organisasi berasaskan ahli, RAA memerlukan lebih daripada sekadar perlindungan untuk pemegang polisi. Mereka berbangga dengan keupayaan mereka untuk memberikan nilai yang terbaik kepada ahli mereka. RAA mempunyai wawasan yang besar serta jangkaan yang tinggi dan akan melangkaui had inovasi dan kemungkinan. Kami menantikan cabaran untuk menyokong dan membolehkan wawasan RAA," kata Erickson.

Keputusan RAA dibuat berikutan proses penilaian yang menyeluruh. "Kami memanfaatkan rakan strategik kami di Gartner dan Deloitte untuk memimpin proses penilaian pasaran yang komprehensif. Seni bina malar hijau Duck Creek, etos kerjasama yang kuat, sokongan produk tempatan dan penyambung pasar yang dibina sebelumnya telah diiktiraf sebagai kelebihan yang ketara," menurut Encik Galdes.

Pengumuman ini menyusuli berita terbaru mengenai kerjasama strategik baharu antara RAA dan Allianz Australia. Di bawah kerjasama 20 tahun tersebut, RAA akan bertanggungjawab untuk pemasaran dan pengedaran produk insurans, manakala Allianz akan bertanggungjawab untuk produk, harga, tuntutan serta penajajaminan.

