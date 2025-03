RAA dan Duck Creek Technologies mengumumkan kemitraan teknologi penyampaian asuransi inti SaaS baru

Rangkaian lengkap solusi Duck Creek membantu RAA menyampaikan lebih banyak nilai dan produk inovatif kepada 825.000+ anggotanya

SYDNEY, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia global yang menentukan masa depan asuransi properti dan aneka (P&C) serta asuransi umum, telah mengumumkan kemitraan teknologi penyampaian asuransi inti SaaS baru dengan perusahaan asuransi lini pribadi terbesar di Australia Selatan, RAA.

Solusi Duck Creek, mencakup Polis, Pemeringkatan, Penagihan, Klaim, dan Kejelasan (data dan wawasan), yang disajikan melalui platform penyampaian cloud OnDemand mereka, akan menggantikan teknologi lama yang ada saat ini di lokasi RAA untuk produk asuransi rumah dan kendaraan bermotor pribadi mereka.

Platform Duck Creek, yang menampilkan arsitektur terbuka dan fleksibel, perlengkapan lini bisnis, lapisan lokal, dan integrasi sederhana, akan membantu RAA meningkatkan kecepatan penyampaian produk baru ke dalam pasar, serta memberikan pengalaman pengguna digital yang semakin modern dan tanpa kendala bagi 825.000+ anggotanya.

James Galdes, Chief Technology Officer di RAA mengatakan, “Kami merasa antusias menyambut Duck Creek sebagai mitra teknologi asuransi inti untuk produk asuransi pribadi dan kendaraan bermotor kami. Sebagai perusahaan asuransi lini pribadi terbesar di Australia Selatan, kebutuhan dan harapan anggota kami terus berkembang. Kami memerlukan platform penyampaian asuransi yang lebih fleksibel, tangkas, dan berkesinambungan. Kami menemukan semua ini dengan Duck Creek Technologies. Teknologi penyampaian asuransi inti SaaS mereka yang siap menghadapi masa depan akan membantu kami meningkatkan efisiensi serta memperbaiki pengalaman staf dan anggota kami sekarang, dan di masa mendatang.”

Selain memungkinkan RAA menyampaikan lebih banyak produk inovatif dan nilai kepada anggotanya, RAA juga akan menerima manfaat operasional signifikan dan peningkatan efisiensi dari solusi baru itu.

“SaaS berbasis cloud Duck Creek akan membantu mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh operasi pusat data kami sekaligus meningkatkan skalabilitas dan ketersediaan. Solusi ini akan menyederhanakan kepatuhan regulasi berkat keamanan platform yang dibangun berdasarkan konteks Australia. Pembaruan senyap dua minggu sekali melalui penyampaian aktif akan menghilangkan pemutakhiran yang mengganggu dan waktu henti operasional yang memakan biaya tinggi. Artinya, kami dapat lebih berfokus pada penyampaian pertanggungan, kepercayaan, nilai, dan pengalaman anggota yang lebih baik, serta mengurangi fokus pada teknologi,” demikian menurut James Galdes.

Christian Erickson, Managing Director APAC, Duck Creek Technologies, mengatakan kemitraan baru ini merupakan tonggak pencapaian signifikan bagi Duck Creek Technologies.

“Sebagai organisasi berbasis anggota, RAA membutuhkan lebih dari sekadar perlindungan bagi pemegang polis. Mereka bangga dengan kemampuan untuk menyampaikan nilai kepada anggotanya. RAA memiliki visi besar dan harapan tinggi serta akan mendobrak batasan inovasi dan kemungkinan. Kami menantikan tantangan untuk mendukung dan memungkinkan tercapainya hal ini,” ungkap Christian Erickson.

Keputusan RAA diambil setelah melalui proses evaluasi menyeluruh. “Kami memanfaatkan mitra strategis kami di Gartner dan Deloitte untuk memimpin proses evaluasi pasar yang komprehensif. Arsitektur berkelanjutan, etos kemitraan kuat, dukungan produk lokal, dan konektor pasar yang sudah dibangun sebelumnya oleh Duck Creek diakui sebagai keunggulan tersendiri,” demikian menurut James Galdes.

Pengumuman ini mengikuti berita terkini tentang kemitraan strategis baru di antara RAA dan Allianz Australia. Berdasarkan kemitraan selama 20 tahun itu, RAA akan bertanggung jawab atas pemasaran dan distribusi produk asuransi, sementara itu Allianz akan bertanggung jawab atas produk, penetapan harga, klaim, dan penjaminan emisi.

