COMMUNIQUE DE PRESSE:TOUR DE FRANCE ET PRO CYCLING MANAGER PASSENT SOUS UNREAL ENGINE 5

TOUR DE FRANCE ET PRO CYCLING MANAGER PASSENT SOUS UNREAL ENGINE 5

Les 2 simulations de cyclisme reviennent cette année avec une qualité visuelle sans précédent

Lesquin, le 25 mars 2025 – NACON et Cyanide Studio sont fiers d’annoncer que les deux jeux de simulation de cyclisme Tour de France et Pro Cycling Manager reviennent cette année avec l’ambition de franchir un cap, grâce à une nouveauté majeure : le passage sous Unreal Engine 5. Cette évolution technique permet de vivre le Tour de France et les plus grandes compétions cyclistes de manière encore plus réaliste. Pro Cycling Manager 25 sera disponible uniquement sur PC et Tour de France 2025 sur PC, PlayStation 5TM et Xbox Series X|S, le 5 juin 2025.

Découvrez le trailer d’annonce de Tour de France 2025 et Pro Cycling Manager 25

Avec le passage sous le moteur Unreal Engine 5, Tour de France 2025 et Pro Cycling Manager 25 affichent une qualité graphique largement améliorée, pour le plus grand plaisir des fans de cyclisme. Fidélité des paysages et des environnements, rendu des effets visuels … Les améliorations sont nombreuses et amplifient les sensations d’immersion au cœur de la course.

Jeu officiel de la compétition éponyme, Tour de France 2025 propose de remporter le légendaire maillot jaune à la fin des 21 étapes fidèlement reproduites. Les lieux les plus mémorables de la compétition (Mont Ventoux, Champs-Elysées…) sont représentés avec une grande fidélité. Vous pouvez au choix incarner un coureur célèbre en mode Pro Leader ou gravir petit à petit les échelons du cyclisme en mode Carrière. Cette édition 2025, en plus du moteur graphique, apporte d’autres nouveautés telles que des courses (Flèche Wallonne, Circuit Grand Est) et des améliorations du mode multijoueur.

Retrouvez toutes les informations de Tour de France 2025 ici

Tour de France 2025 sera disponible sur PS5TM, Xbox Series X|S et PC le 5 juin 2025.

Pro Cycling Manager 25 vous permet d’endosser le rôle de directeur sportif dont les décisions sont cruciales pour faire rayonner le nom de l’équipe cycliste. Gérez vos budgets, recrutez des coureurs et attirez l’attention des sponsors au fil des saisons ! Ces derniers gagnent en influence dans Pro Cycling Manager 25, disposant chacun de conditions nécessaires à respecter pour qu’ils vous octroient un financement. Pour finir, l’IA des concurrents a été améliorée pour un comportement plus réaliste lors des phases de course.

Retrouvez toutes les informations de Pro Cycling Manager 25 ici

Pro Cycling Manager 25 sera disponible uniquement sur PC le 5 juin 2025.

