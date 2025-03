EXP et le groupe Al Suwaiket annoncent la formation d’un partenariat en Arabie saoudite

RIYAD, Arabie saoudite, 25 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXP, une firme mondiale de génie, architecture, conception et services-conseils, et le groupe Al Suwaiket Group, chef de file dans la fourniture de produits et services à l’industrie pétrolière et gazière, annoncent avoir formé le partenariat, EXP Al Suwaiket, pour concevoir, établir les plans d’ingénierie et construire des installations et des infrastructures de classe mondiale en Arabie saoudite.

Le partenariat a comme mission de fournir des services pour les projets développés par Saudi Aramco, Saline Water Authority, National Water Company, Saudi Electric Company, Maaden, la Royal Commission for Jubail and Yanbu, Seven, Red Sea, Jeddah Central Development Company, Neom, Qiddiya, ROSHN, Marafiq, SAR et d’autres, dont la valeur totale devrait dépasser quatre milliards de dollars américains au cours des trois prochaines années.

« EXP Al Suwaiket établit une puissante synergie entre deux chefs de file mondiaux. En unissant nos forces, nous souhaitons stimuler l’innovation et réaliser des projets dans la région pour atteindre les ambitieux objectifs de l’Arabie saoudite en matière d’économie, de développement durable et satisfaire aux normes les plus exigeantes », explique Ivan J. Dvorak, PE, président du CA et chef de la direction d’EXP.

« C’est un partenariat important qui complètera notre expérience collective. Nous sommes déterminés à contribuer à soutenir la vision de l’Arabie saoudite d’atteindre la carboneutralité d’ici 2060. Pour continuer à bâtir des collectivités prospères et des destinations de classe mondiale, nous concentrons nos efforts sur l’amélioration des résultats économiques, sociaux et durables. Ces efforts nécessitent la collaboration avec les nations du monde entier », explique Khalid Al Suwaiket, directeur général du groupe Al Suwaiket.

Avec un portefeuille de projets diversifié couvrant plusieurs marchés, notamment ceux du transport, de l’énergie, des systèmes critiques, du divertissement, de l’industriel, des mines et minéraux, des soins de santé, de l’hôtellerie, du développement international, de l’eau et plus encore, EXP Al Suwaiket est bien positionné pour répondre aux besoins évolutifs des marchés de l’Arabie saoudite, et créer un environnement bâti plus résilient.

Les bureaux d’EXP Al Suwaiket sont situés à Riyad, Jeddah et Dhahran.

Apprenez-en davantage au sujet des différents services et marchés d’EXP.

À propos d’EXP

Guidée par sa mission de comprendre, d’innover, de collaborer et de réaliser, EXP fournit des services-conseils et des services complets d’ingénierie, d’architecture et de conception destinés aux milieux bâtis et naturels du monde entier. L’héritage professionnel d’EXP remonte à 1906, année marquant le début des activités d’ingénierie des infrastructures de la plus ancienne de ses sociétés patrimoniales.

Aujourd’hui, chez EXP, des milliers de personnes aux idées novatrices collaborent pour créer des projets et des expériences extraordinaires, année après année. Pour plus d’information, visitez le www.exp.com.

À propos du groupe Al Suwaiket

Mubarak Abdullah Al Suwaiket Trading & Contracting est une division du groupe Al Suwaiket Group of Companies constitué à Al Khobar, en Arabie saoudite, il y a 65 ans, qui est maintenant classé 16e plus grand groupe en Arabie saoudite. L’entreprise a passé les vingt-huit dernières années à fournir des produits et services aux secteurs pétrolier et gazier ainsi qu’aux industries connexes, en particulier les produits liés au forage.

Personne-ressource pour les médias | EXP

Emmanuelle Landry

EXP | Vice-présidente, Communications d’entreprise

t : +1 819 212-2500 | c : emmanuelle.landry@exp.com

