Castrol impulsa su estrategia con el nombramiento de Rafael Sánchez como nuevo Director para México, Centroamérica y el Caribe

CIUDAD DE MÉXICO, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Como parte de su evolución estratégica, Castrol, líder global en lubricantes, designó a Rafael Sánchez como Director de Castrol para México, Centroamérica y el Caribe. Este nombramiento responde a la nueva estrategia de la marca que busca acercarse y cubrir las necesidades de los consumidores en un momento en el que el mundo de la movilidad está cambiando.

La estrategia de crecimiento de Castrol se basa en tres pilares fundamentales: Onward (Avanzando), con el desarrollo de soluciones de movilidad más eficientes mediante tecnologías innovadoras y principios de circularidad; Upward (Mejorando), para mejorar el rendimiento y la eficiencia operativa de los clientes industriales; y Forward (Evolucionando), con la exploración de nuevas oportunidades, como la refrigeración por inmersión para centros de datos y la gestión térmica de baterías, reafirmando su liderazgo en innovación.

Este nombramiento es parte del camino que Castrol está trazando hacia el futuro, asegurando que su legado de 125 años de innovación siga evolucionando con nuevas soluciones, tecnologías y estrategias alineadas con las necesidades del mercado actual y del mañana. En particular, los mercados de México, Centroamérica y el Caribe han sido fundamentales para Castrol durante más de cinco décadas y hoy en día representan una pieza clave para cumplir las metas de la estrategia.

Con más de 25 años de experiencia en liderazgo empresarial, marketing, comercio electrónico y finanzas, Rafael ha desempeñado roles clave en empresas como Dyson, donde como Director General inició su expansión en América Latina, y L’Oréal Professionnel, donde desarrolló estrategias innovadoras que consolidaron su presencia en el mercado mexicano. Originario de Perú, es licenciado en Economía y cuenta con un MBA de INSEAD, con especialización en finanzas, emprendimiento y estrategia.

"Es un privilegio unirme a Castrol en un momento tan importante para la compañía. Nuestra estrategia no solo busca consolidar nuestro liderazgo, sino también reinventarnos para un futuro donde la movilidad, la eficiencia y la innovación sean clave. Castrol es la marca de vanguardia a nivel mundial en tecnología e innovación, con un legado único. Estoy entusiasmado de trabajar con este gran equipo para seguir escribiendo la historia de una marca que ha sido sinónimo de excelencia durante más de un siglo", afirmó Rafael Sánchez.

El mundo de la movilidad está cambiando y Castrol está preparado para liderar esta evolución. En 2023, la compañía renovó su identidad visual como reflejo de esta transformación y continúa invirtiendo en tecnologías avanzadas para responder a las necesidades del mercado. Con iniciativas que van desde soluciones digitales hasta nuevos modelos de negocio, Castrol reafirma su compromiso de impulsar el progreso y la eficiencia en todas las industrias a las que da servicio.

Sobre Castrol

Castrol, una de las marcas de lubricantes líderes en el mundo, tiene un orgulloso legado de innovación y de alimentar los sueños de los pioneros. Nuestra pasión por el rendimiento, junto con una filosofía de trabajo en asociación, ha permitido a Castrol desarrollar lubricantes y grasas que han estado en el corazón de numerosos logros tecnológicos en tierra, aire, mar y espacio durante más de 125 años.

Castrol es parte del grupo bp y atiende a clientes y consumidores en los sectores automotriz, marino, industrial y energético. Nuestros productos de marca son reconocidos globalmente por la innovación y alto rendimiento a través de nuestro compromiso con la calidad premium y la tecnología de vanguardia. Para más información, por favor visite: www.castrol.com

