TOOU Design s'étend au Canada : Un mobilier intemporel et fonctionnel pour les espaces extérieurs et commerciaux

MONTRÉAL, 25 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TOOU Design, marque reconnue pour son esthétique moderne et sa fonctionnalité au quotidien, est fière d'annoncer son expansion sur le marché canadien. Avec son engagement à créer des meubles de haute qualité, élégants et durables, TOOU apporte ses collections les plus emblématiques aux maisons, terrasses et espaces commerciaux à travers le pays.

Des terrasses ensoleillées aux cafés urbains contemporains, le mobilier TOOU est conçu pour s'intégrer parfaitement aux environnements intérieurs et extérieurs, garantissant longévité, confort et attrait intemporel. Fabriqué à partir de matériaux durables et résistants aux intempéries, tels que le polypropylène traité contre les UV, chaque pièce résiste aux éléments tout en conservant son esthétique raffinée.

Redéfinir la vie en plein air avec des collections emblématiques

Les collections d'extérieur TOOU sont conçues pour un usage résidentiel et commercial, offrant des sièges et des tables élégants et ergonomiques, conçus pour durer. Parmi les collections phares disponibles au Canada :

Collection OUTO - Conçue spécifiquement pour un usage extérieur, cette collection comprend des chaises empilables, des chaises longues et des fauteuils à bascule. Fabriquée à partir de matériaux résistants aux UV et imperméables, OUTO est le choix ultime pour les patios, terrasses et piscines modernes.

Collection Cadrea – Inspirée par le charme des chaises de bistrot classiques, Cadrea modernise cette silhouette intemporelle avec une construction en polypropylène légère et durable. Disponible en chaises, tabourets de comptoir et de bar, cette collection est idéale pour les cafés, les restaurants et les espaces d'accueil.

Collection Stellar – Version contemporaine des chaises d'école du milieu du siècle, Stellar se caractérise par des lignes épurées, un confort ergonomique et un choix de versions perforées ou rembourrées. Sa conception empilable et sa construction durable la rendent parfaite pour les environnements résidentiels et commerciaux.

Collection YARD – Conçue pour la flexibilité, la collection YARD propose des chaises et des tabourets de comptoir empilables qui allient esthétique minimaliste et confort supérieur. Légère mais robuste, elle constitue un excellent choix pour les coins extérieurs et les espaces sociaux très fréquentés.

Collection TOMO – Cette collection de tables d'appoint raffinées et polyvalentes incarne la simplicité et l'aspect pratique japonais. Fabriquée à partir de matériaux recyclés, TOMO met en valeur les intérieurs modernes et les espaces extérieurs grâce à son design léger.



Conçue pour l'excellence commerciale

Au-delà des espaces résidentiels, TOOU Design propose des solutions innovantes de mobilier commercial adaptées aux environnements professionnels. Qu'il s'agisse de meubler un café animé, un hall d'hôtel élégant, la terrasse accueillante d'un restaurant ou un espace de détente moderne dans un bureau, les collections TOOU offrent un mobilier ergonomique, durable et visuellement saisissant pour les zones à forte fréquentation. L'engagement de la marque en faveur de la durabilité, du confort et de la conception modulaire permet aux architectes, aux designers et aux chefs d'entreprise de créer facilement des environnements accueillants et fonctionnels.

Avec une présence croissante au Canada, TOOU Design continue de repousser les limites du mobilier moderne, en veillant à ce que chaque pièce reflète l'équilibre parfait entre forme et fonction.

Pour plus d'informations ou pour découvrir les collections de TOOU Design, rendez-vous sur tooucanada.com .

Contact médias : info@nulinedistribution.com

