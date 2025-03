ピークメトリクス (PeakMetrics) とリアリティ・ディフェンダー (Reality Defender) 、AI主導の情報戦に対抗する日米グローバル・イノベーション・チャレンジ (US-Japan Global Innovation Challenge) で優勝

ロサンゼルスおよびニューヨ, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ク発 – ピークメトリクスとリアリティ・ディフェンダーは本日、2025年国防イノベーションユニット (Defense Innovation Unit, DIU) および日本の防衛省・防衛装備庁 (ATLA) によるイノベーションチャレンジの受賞者に選出されたことを発表した。 このチャレンジは、情報戦へのレジリエンスを強化するため、AI主導の指揮統制における意思決定の高度化に焦点を当てている。

競争の激しい参加者の中から選出されたピークメトリクスとリアリティ・ディフェンダーは、防衛機関が外国による悪意ある影響工作や偽情報メディアを検知・防御できるよう、AIによるナラティブ・インテリジェンスとディープフェイク検出を活用した共同ソリューションを提案した。

「情報環境は急速に進化しており、AIを駆使した欺瞞や悪意あるアクターの手法はますます巧妙になっています」と、ピークメトリクス共同創業者兼CEOのニック・ルイ (Nick Loui) は述べている。 「今回の受賞は、防衛機関が新たな脅威を検知し、敵対的影響に対抗するための高度なツールの必要性がいかに差し迫っているかを浮き彫りにしています。 リアリティ・ディフェンダーとの提携により、政府機関や情報機関は、迅速かつ的確に対応するために必要なリアルタイムのインサイトを得ることができます」。

ピークメトリクスの高度なAIおよび機械学習機能は、情報環境におけるナラティブを継続的に監視し、新たな脅威に関する重要な背景を明らかにし、敵対的な影響工作を特定することを可能にしている。 リアリティ・ディフェンダーのディープフェイク検出技術は、音声・映像・画像にわたるAI生成または改ざんコンテンツを識別することで、このプロセスをさらに強化している。 この統合的なアプローチにより、防衛機関は偽情報に対抗し、戦略的意思決定を保護するためのリアルタイムのインサイトを得ることができる。

リアリティ・ディフェンダー共同創業者兼CEOのベン・コールマン (Ben Colman) は以下のように述べている。「DIUおよびATLAからのこの評価は、AIによる欺瞞への対抗における重要なマイルストーンです。 ピークメトリクスと共にこのイノベーションチャレンジで受賞したことは、防衛機関がディープフェイクの脅威を優先課題と捉えていることを裏付けています。 我々の統合ソリューションは、情報の信頼性が任務遂行の鍵となる軍事および情報機関の現場において、リアルタイムでの検出能力という緊急のニーズに応えるものです」。

ピークメトリクスとリアリティ・ディフェンダーは、ますます複雑化する情報環境を乗り切るため、防衛機関の対応能力を強化するAI主導のソリューションの進化に共に取り組んでいる。

ピークメトリクスについて

ピークメトリクスは、政府機関が悪意ある影響工作や敵対的な情報工作を能動的に検知・解読・防御できるよう設計された、最先端のナラティブ・インテリジェンスソリューションを提供している。 高度なナラティブ機械学習 (ML) 技術を活用し、ピークメトリクスは新たなナラティブをリアルタイムで特定し、その影響を評価して最も差し迫った脅威に優先順位を付け、ミッションクリティカルな意思決定を支援する実行可能な対応プランを提供する。 政府機関は、外国からの影響工作への対抗、偽情報メディアの抑制、進化する情報脅威へのレジリエンス強化のために、ピークメトリクスを活用している。

リアリティ・ディフェンダーについて

リアリティ・ディフェンダーは、ディープフェイクによるなりすましから重要な通信チャネルを保護し、AI主導の世界において企業や政府機関が安心して対話できる環境を実現している。 独自に特許を取得したマルチモーダル・アプローチにより、高度ななりすましをリアルタイムで検出し、柔軟な導入オプションを通じて既存のインフラにもスムーズに統合可能である。 継続的なエンジニアリングと厳格なテストを通じて、リアリティ・ディフェンダーは、セキュリティチームがディープフェイクを利用した攻撃によって資産が侵害されたり、組織の信頼が損なわれたりする前に、それを阻止できるよう支援している。

報道担当者向け問い合わせ先:

ジェシカ・プラット (Jessica Pratt)

ピークメトリクス

Jessica@peakmetrics.com

スコット・スタインハート (Scott Steinhardt)

リアリティ・ディフェンダー

scott@realitydefender.com

