La Fondation du CUSM reçoit un don de 2 millions de dollars pour établir le Centre d’excellence en métabolisme du CUSM

MONTRÉAL, 25 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est fière d’annoncer un don de 2 millions de dollars de Novo Nordisk Canada dédié à la création du Centre d’excellence en métabolisme du CUSM. Cette contribution aidera à positionner ce centre comme un leader mondial dans les soins axés sur les patients, la recherche innovante et l’éducation médicale pour les troubles métaboliques tels que l’obésité, le diabète et les complications associées.

Les troubles métaboliques affectent plus de 50 % de la population, entraînant de graves complications de santé et mettant une pression considérable sur le système de soins de santé. Un trouble métabolique est une condition qui perturbe le processus de conversion des aliments en énergie par le corps et peut être causé par des anomalies génétiques, des réactions chimiques ou un dysfonctionnement des organes. Grâce à ce don de Novo Nordisk Canada, le Centre d’excellence en métabolisme du CUSM abordera ces défis à travers une approche en trois phases : recherche innovante, soins cliniques et éducation médicale de classe mondiale.

« À la Fondation du CUSM, notre mission est de promouvoir l’innovation médicale au Québec et de propulser des avancements de classe mondiale dans les soins de santé. Le Centre d’excellence en métabolisme transformera non seulement la manière dont nos experts abordent les troubles métaboliques, mais renforcera également la position du CUSM comme centre de recherche révolutionnaire et de soins axés sur les patients. Avec le soutien de Novo Nordisk Canada, nous bâtissons un avenir où les patients bénéficient des dernières découvertes médicales et de traitements améliorés. »

— Marie-Hélène Laramée, présidente et directrice générale de la Fondation du CUSM.

Le Centre d’excellence en métabolisme, qui fait partie de la Division d’endocrinologie et métabolisme du CUSM, servira de plateforme pour la recherche pionnière, tirant parti de l’expertise de l’Institut de recherche du CUSM (IR-CUSM) pour développer des traitements novateurs et des interventions qui génèreront un réel impact sur la santé de notre population. Il établira également des modèles de soins multidisciplinaires de pointe pour aider les patients à gérer l’obésité et les complications métaboliques plus efficacement.

« Ce Centre transformera le standard de soins pour les maladies métaboliques, en particulier la gestion future de l’obésité et du diabète. En combinant la recherche de classe mondiale avec des soins cliniques de pointe, nous pouvons offrir des traitements personnalisés qui améliorent les résultats à long terme pour les patients. Ce don significatif nous aidera à faire avancer notre mission de faire de Montréal un leader en médecine métabolique. »

— Dr Michael Tsoukas, codirecteur du Centre d’excellence en métabolisme.

En plus de son accent sur les soins aux patients et la recherche, le Centre élargira les opportunités d’éducation médicale au CUSM. Les programmes de formation amélioreront l’expertise parmi les professionnels de la santé et établiront les meilleures pratiques qui peuvent être répliquées au Canada et au-delà. De plus, le Centre mettra en œuvre des initiatives de sensibilisation pour améliorer l’accès aux soins pour les populations mal desservies, y compris les communautés autochtones du Nord du Québec.

« L’impact de ce Centre se fera sentir bien au-delà des murs du CUSM. En cultivant des collaborations nationales et internationales, nous contribuerons à un changement mondial dans la gestion des troubles métaboliques. Notre objectif est de créer un modèle de soins durable qui puisse être adapté dans le monde entier. »

— Dre Vanessa Tardio, codirectrice du Centre d’excellence en métabolisme.

En tant qu’institution de santé universitaire de premier plan, le CUSM est dédié à l’innovation dans les domaines des soins aux patients, de la recherche et de l’éducation. Le Centre d’excellence en métabolisme est essentiel à cette vision, garantissant que les individus souffrant d’obésité et de diabète reçoivent un traitement complet et fondé sur des preuves pour améliorer leur santé et leur qualité de vie.

« Le CUSM s’engage à faire progresser les soins pour les maladies métaboliques et ce Centre représente un pas en avant significatif dans cette mission. Grâce au généreux soutien de Novo Nordisk Canada, nous serons en mesure d’améliorer l’accès aux soins, d’améliorer les résultats pour les patients et de stimuler la prochaine génération de recherche en santé métabolique. »

— Dre Lucie Opatrny, présidente et directrice exécutive du CUSM.

« L’innovation est l’une des valeurs fondamentales de Novo Nordisk. Nous sommes fiers de nous associer à la Fondation du CUSM pour soutenir le Centre d’excellence en métabolisme du CUSM dans sa mission de révolutionner les soins aux patients et la recherche pour les troubles métaboliques, l’un des défis de santé publique les plus pressants de notre époque. »

— Vince Lamanna, président, Novo Nordisk Canada Inc.

« Avec 1 Canadien sur 3 souffrant d’obésité, le don de Novo Nordisk Canada au Centre d’excellence en métabolisme du CUSM représente un investissement vital dans l’éducation, la recherche et l’innovation nécessaires pour traiter l’un des défis de santé les plus pressants de notre époque », a déclaré la Dre Bettina Hamelin, présidente de Médicaments novateurs Canada (MNC). « Nous sommes fiers de représenter une industrie dont l’objectif principal est la santé des Canadiens par l’innovation. »

— Dre Bettina Hamelin, présidente, Médicaments novateurs Canada (MNC)

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l’excellence des soins aux patients, de la recherche et de l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des principaux hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité, les maladies infectieuses; mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; souder les cœurs brisés grâce à des soins novateurs; dépister les tueurs silencieux, les cancers de l’ovaire et de l’endomètre, à un stade précoce; mettre sur pied les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada… et bien plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les défis médicaux les plus complexes au monde. https://fondationcusm.com

Tarah Schwartz

Vice-présidente, communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f62b0b3-98c4-4cdd-b58c-ed4622bba45d/fr

La Fondation du CUSM reçoit un don de 2 millions de dollars pour établir le Centre d’excellence en métabolisme du CUSM Marie-Hélène Laramée, Dr. Michael Tsoukas, Vince Lamanna, Dre. Vanessa Tardio, Dre. Lucie Opatry

