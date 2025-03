Producția de lămâie de origine controlată IGP Siracura este în creștere, dar exporturile sunt încă modeste

Producția acestor citrice de culoare galbenă a crescut cu 28,7 % în perioada 2022-2023, în timp ce valoarea pentru client a crescut cu 16,7 %. Date extrase din Sondajul Ismea - Qualivita din 2024.

Proiectul LemON, finanțat de Uniunea Europeană, promovează lămâia și pe piețele externe din Polonia și România.

SYRACUSA, Sicilia, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Producția de lămâie de origine controlată IGP Siracusa a crescut cu 28,7 % în perioada 2022-2023, conform datelor furnizate de cel mai recent Sondaj Ismea - Qualivita 2024 cu privire la producția de vin și alimente italiene de origine controlată DOP, IGP și STG. Performanțele bune ale citricelor din Ortigia sunt confirmate și de creșterea consumului: + 16,7 %. Iar pentru campania 2024/2025 care se apropie de final, cifrele sunt și mai îmbucurătoare.

În ciuda contextului dificil din ultimii an din sectorul producției de lămâi, scăderii consumului și a competiției în creștere, mai ales din țări precum Spania, Turcia și Africa de Nord, lămâia de origine controlată IGP Siracusa pare să aibă parte de un context pozitiv în ceea ce privește producția. Creșterea de 28,7 % față de anul precedent este semnificativă. Aceasta se datorează probabil unui cumul de factori: condiții climatice favorabile, investiții în tehnici sustenabile de cultivare și atenție sporită acordată calității produselor. Marca IGP ajută la evidențierea produsului pe piață, concentrându-se pe originea certificată și pe caracteristicile organoleptice superioare comparativ cu lămâile importate.

De asemenea, Sicilia este pe locul doi în Italia ca număr de produse cu origine controlată DOP și IGP, fiind întrecută doar de regiunea Emilia-Romagna. Activitatea Consorțiului pentru protejarea lămâii de origine controlată IGP Siracusa s-a axat exact pe acest lucru: nu s-a limitat doar la a garanta standardele de calitate, dar a jucat și un rol strategic în promovarea și îmbunătățirea produsului, întărind identitatea de brand. Creșterea volumelor comercializate, într-un context complex pe piață, dovedește că acțiunile Consorțiului duc lucrurile în direcția potrivită. Campaniile de sensibilizare și educare a consumatorului în privința importanței trasabilității, a originii certificate și a metodelor de cultivare ecologice sporesc nivelul de conștientizare.

Pe altă parte, exporturile de lămâi de origine controlată IGP Siracusa sunt în continuare scăzute. De aceea, proiectul european LemON, promovat de Consorțiul pentru protejarea lămâii de origine controlată IGP Siracusa, cofinanțat de Uniunea Europeană și coordonat de CSO Italy, va fi lansat în Italia, Polonia și România.

Calitate, tradiție și zero deșeuri sunt conceptele care stau la baza Proiectului LemON - Lămâia de origine controlată IGP Siracusa: surprinde esența Siciliei! pe o perioadă de trei ani plină de activități și întâlniri. Până la sfârșitul proiectului (martie 2027), Lămâia de origine controlată IGP Siracusa va ajunge la peste 22 de milioane de manageri de achiziții din Italia și 11 milioane de consumatori tineri și comercianți din Polonia și România, în total la aproximativ 34 de milioane de persoane și va genera o creștere a consumului echivalentă cu vânzări suplimentare de peste 5 milioane de euro.

Considerată a fi unul dintre produsele de excelență din patrimoniul agroalimentar al Europei, Lămâia de origine controlată IGP Siracusa este un produs certificat 100 % și provine dintr-o zonă care generează 32 % din producția de lămâi a Italiei, țară care se află pe locul doi în Europa în ceea ce privește cantitatea, după Spania. Calitatea garantată de specificațiile privind producția și atenția la detalii transmise în ani de experiență creează un produs care poate îmbunătăți politicile de calitate ale Uniunii Europene prin combinarea comunicării excelenței în producție Fabricat în Europa cu valori fundamentale, precum sustenabilitatea mediului și strategii concrete de combatere a risipei alimentare.

Informații despre Consorțiul pentru protejarea Lămâii IGP Siracusa.

Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP este una dintre cele mai mari comunități de cultivare a citricelor din Europa. Înființată în data de 13 iulie 2000, aceasta include 163 de membri: 130 de producători, 60 de companii de ambalare, 36 de utilizatori și 62 de ambasadori, care împreună acoperă o zonă de 1.450,91 de hectare, reprezentând 32 % din producția italiană. La nivel de producție, Consorțiul deține 100 % din producția de lămâii de origine controlată IGP Siracusa, iar la nivel național, 3 lămâi din 100 provin din zona Siracusa. Printre atribuțiile Consorțiului se numără identificarea zonelor de producție și a varietăților care trebuie protejate, supravegherea activităților în zona de origine și pe piețe privind utilizarea corectă a denumirii „Limone di Siracusa IGP” și desfășurarea activităților promoționale în Italia și în străinătate care au drept scop răspândirea cunoștințelor, a imaginii produsului și a mărcii IGP.

Finanțat de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă punctele de vedere ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Cercetare (REA). Uniunea Europeană și agenția de acordare a granturilor nu pot fi trase la răspundere pentru acestea.

O fotografie care însoțește prezentul anunț este disponibilă la http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81b6e053-78ea-4b90-a037-006daf5dbfa0

