Ożywienie w produkcji Syracuse Lemon PGI, ale eksport wciąż skromny

W latach 2022–2023 produkcja żółtych owoców cytrusowych wzrosła o 28,7%, a wartość konsumpcyjna o 16,7%. Dane z Ismea – badanie Qalitivita 2024.

Projekt LemON finansowany przez Unię Europejską promuje cytrynę również na zagranicznych rynkach Polski i Rumunii.

SYRAKUZY, Sycylia, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produkcja Syracuse Lemon PGI wzrosła w latach 2022–2023 o 28,7% według danych ostatniego raportu Ismea – Qualitivita 2024 na temat produkcji żywności i wina PDO, PGI i TSG. Dobre wyniki owoców cytrusowych z Ortygii potwierdza również wzrost stosunku wartości do konsumpcji: +16,7%. Jeśli chodzi o kończącą się wkrótce kampanię 2024/2025, liczby również wyglądają zachęcająco.

Pomimo trudnego dla sektora cytryn kontekstu ostatnich lat, które charakteryzował spadek konsumpcji i coraz ostrzejsza konkurencja, zwłaszcza ze strony krajów, takich jak Hiszpania, Turcja i Afryka Północna, Syracuse Lemon PGI doświadcza pozytywnych chwil na froncie produkcyjnym. Wzrost o 28,7% w porównaniu z poprzednim rokiem jest znaczący. Prawdopodobnie stoi za tym połączenie kilku czynników, takich jak sprzyjające warunki klimatyczne, inwestycje w zrównoważone techniki uprawy i zwiększenie nacisku na jakość produktu. Znak PGI pomaga wyróżnić się na rynku dzięki koncentracji na certyfikowanym pochodzeniu i doskonałych właściwościach organoleptycznych w porównaniu z innymi importowanymi cytrynami.

Co więcej, Sycylia zajmuje drugie miejsce we Włoszech pod względem liczby produktów PDO i PGI, ustępując jedynie regionowi Emilia-Romania. Praca Konsorcjum na rzecz Ochrony Syracuse PGI Lemon miała fundamentalne znaczenie właśnie w tym zakresie: nie ograniczyła się tylko do zagwarantowania standardów jakości, ale także odegrała strategiczną rolę w promocji i ulepszaniu produktu, wzmacniając tożsamość marki. Wzrost wolumenów wprowadzanych do obrotu w złożonym kontekście rynkowym dowodzi, że działania Konsorcjum zmierzają we właściwym kierunku. Kampanie uświadamiające i edukowanie konsumentów na temat znaczenia identyfikowalności, certyfikowanego pochodzenia i przyjaznych dla środowiska metod uprawy zwiększają świadomość.

Z kolei dane na temat eksportu Syracuse PGI Lemon wciąż wskazują niskie wartości. Dlatego europejski projekt LemON promowany przez Konsorcjum na rzecz Ochrony Syracuse Lemon PGI, współfinansowany przez Unię Europejską i koordynowany przez CSO Włochy uruchomiono we Włoszech, Polsce i Rumunii.

Jakość, tradycja i zero odpadów to koncepcje stojące za projektem LemON – Syracuse Lemon PGI: uchwycenie esencji Sycylii! w trzyletnim okresie pełnym działań i spotkań. Do końca okresu realizacji projektu (marzec 2027 r.) Syracuse Lemon PGI „przemówi” do ponad 22 mln menedżerów zakupów we Włoszech i 11 mln młodych konsumentów i handlowców w Polsce i Rumunii, co daje łącznie prawie 34 miliony osób, generując wzrost konsumpcji równy dodatkowej sprzedaży o wartości ponad 5 mln euro.

Jako jeden z doskonałych produktów europejskiego dziedzictwa rolno-spożywczego, cytryna Syracuse Lemon PGI stanowi 100% certyfikowanego produktu i znajduje się na obszarze, z którego pochodzi 32% włoskiej produkcji cytryn, co pod względem ilości plasuje ją na drugim po Hiszpanii miejscu w Europie. Jakość gwarantowana przez przepisy produkcyjne oraz dbałość o szczegóły przekazywana wraz z latami doświadczeń przekładają się na produkt zdolny do ulepszenia polityki jakości Unii Europejskiej poprzez połączenie komunikacji doskonałości produkcji Made in Europe z podstawowymi wartościami, takimi jak zrównoważony rozwój środowiska i konkretne strategie zwalczania marnotrawstwa żywności.

Informacje:

SECNewgate Italy

Renato Pagani +39 335 6839561 - renato.pagani@secnewgate.it

Giorgia Rizzi +39 340 0010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it

Wiadomości o Konsorcjum na rzecz ochrony Syracuse Lemon PGI.

Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP to jedna z najważniejszych społeczności uprawiających cytrusy w Europie. Utworzone 13 lipca 2000 r. konsorcjum liczy 163 członków: 130 producentów, 60 pakowaczy, 36 użytkowników i 62 ambasadorów na obszarze 1450,91 ha reprezentującym 32% włoskiej produkcji. Na poziomie produkcji Konsorcjum reprezentuje 100% produkcji Limone di Siracusa PGI, a na poziomie krajowym 3 cytryny na 100 pochodzą z obszaru Syrakuz. Zadania Konsorcjum obejmują identyfikowanie obszarów produkcji i odmian, które mają podlegać ochronie, nadzorowanie działań na obszarze pochodzenia i na rynkach w zakresie prawidłowego stosowania nazwy „Limone di Siracusa IGP” oraz prowadzenie inicjatyw promocyjnych we Włoszech i za granicą w celu rozpowszechnianie wiedzy, wizerunku produktu i znaku towarowego IGP.

Finansowane przez Unię Europejską. Jednakże wyrażone poglądy należą wyłącznie do autora (autorów) i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Ani Unia Europejska, ani administracja przyznająca dotacje nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Zdjęcie towarzyszące temu ogłoszeniu jest dostępne na stronie http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81b6e053-78ea-4b90-a037-006daf5dbfa0

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.