Consigue increíbles gadgets inteligentes con descuentos imperdibles para renovar tu hogar: EZVIZ ofrece grandes descuentos en los productos más populares e innovaciones exclusivas, que aportan comodidad durante todo el año

HOOFDDORP, Países Bajos, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, una marca mundial de confianza en el hogar inteligente, inicia la temporada con una emocionante venta de primavera que hace que sea más fácil que nunca actualizar la seguridad del hogar y la vida inteligente. Reconociendo el hogar como el eje de la vida, EZVIZ ofrece increíbles descuentos en su amplia gama de productos. Ya sea para aumentar la seguridad, mejorar la accesibilidad o aportar más inteligencia a las rutinas diarias, hay un producto atractivo que se adapta a las necesidades de cada hogar.





Las Rebajas de Primavera de EZVIZ estarán disponibles del 25 al 31 de marzo en su tienda online Amazon España. Para todos los propietarios que buscan cuidar mejor de sus seres queridos y de sí mismos en el próximo año, aquí hay algunas ofertas supremas:

CP5 Videoportero Doméstico Inteligente - ahora 169,99 €, antes 199,99 €

Una solución fácil de instalar que pone el acceso remoto al alcance de los usuarios. Con el CP5, pueden autorizar la entrada de visitantes mediante la pantalla táctil o la aplicación EZVIZ. También funciona como cámara con audio bidireccional, permitiendo la comunicación con los visitantes o los repartidores desde cualquier lugar a lo largo del día. Además, su sencilla instalación con dos cables evita complicadas configuraciones, adaptándose perfectamente a la mayoría de hogares y estilos.

C8c 2PK Pack de 2 Cámaras con Giro e Inclinación - ahora 69,99 €, antes 89,99 €

Con el potente pack de cámaras C8c, los usuarios pueden estar tranquilos sabiendo que su hogar está protegido las 24 horas del día. Con las dos cámaras incluidas en el pack, cada una de las cuales ofrece una visión clara para eliminar los ángulos muertos, ahora pueden vigilar todos los rincones de la propiedad. Se asegura de que no se pierda nada importante rastreando automáticamente el movimiento y alertando a los hogares en tiempo real. Diseñada para resistir todas las condiciones climáticas, ofrece una protección fiable en exteriores con visión nocturna en color, mientras que las luces estroboscópicas y la sirena ayudan a ahuyentar a los intrusos.

CP2 Mirilla Digital sin Cable para la Puerta - ahora 59,99 €, antes 79,99 €

Una opción imprescindible para mejorar la experiencia de ver por la puerta. Con una lente de alta calidad, proporciona una visión clara y gran angular de quién está fuera, permitiendo a los usuarios revisar la pantalla o la aplicación desde cualquier lugar, sin necesidad de agacharse o inclinarse para mirar por una mirilla convencional. Diseñada para una larga durabilidad, la CP2 es ideal para cualquier miembro del hogar.

