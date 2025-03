DDPAI Melancarkan Z50 Pro di Malaysia: Kekal Berhubung di Jalan Raya Dengan 4G, Kejelasan 4K dan Wi-Fi 6

KUALA LUMPUR, Malaysia, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DDPAI melancarkan kamera papan pemuka terkininya di Malaysia, Z50 Pro. Direka bentuk untuk pemandu moden, Z50 Pro menawarkan sambungan 4G yang lancar, rakaman 4K yang jelas dan Wi-Fi 6 yang sangat pantas, memastikan keselamatan, kemudahan dan prestasi yang dipertingkatkan di jalan raya.

Sambungan 4G Z50 Pro menyediakan pemacu dengan akses jauh masa nyata kepada kamera papan pemuka. Pengguna boleh menyemak rakaman langsung, menerima makluman segera dan mengurus rakaman dari mana-mana sahaja melalui aplikasi DDPAI. Sama ada memantau kenderaan yang diparkir atau mengikuti perkembangan terkini tentang keadaan jalan raya, sambungan 4G memastikan anda menikmati ketenangan fikiran tanpa gangguan. Pakej Z50 Pro 4G merangkumi kad SIM dengan pelan data 30GB percubaan percuma selama 90 hari, memastikan sambungan segera sebaik sahaja ia dikeluarkan dari kotak.

Menampilkan pemindahan berkelajuan tinggi Wi-Fi 6, Z50 Pro menambah baik kecekapan pemindahan rakaman dengan ketara. Protokol wayarles yang ditambah baik memberikan sambungan yang lebih pantas dan stabil, menjadikannya lebih mudah berbanding sebelum ini untuk mengakses rakaman resolusi tinggi tanpa berlengah-lengah. Sama ada memuat turun fail video 4K yang besar atau menyemak rakaman penting, Wi-Fi 6 memastikan pengalaman bebas penimbal yang mempertingkatkan kemudahan pengguna.

Melangkaui ketersambungannya yang canggih, Z50 Pro merakam dalam resolusi 4K sebenar, memastikan setiap butiran dirakam dengan kejelasan yang luar biasa. Diperkasakan oleh teknologi AI ISP, NightVIS 2.0 menyediakan penglihatan malam yang unggul, dengan ketara mempertingkatkan pemantauan parkir waktu malam dalam keadaan cahaya malap. Superkapasitor pula mempertingkatkan ketahanan dan kebolehpercayaan, mengelakkan kegagalan kuasa dan memanjangkan jangka hayat peranti. Sementara itu, pemantauan parkir 24/7 menyediakan pengawasan sepanjang masa, menawarkan keselamatan berterusan dan menghalang kecurian atau vandalisme. Selain itu, versi GPS dilengkapi dengan GPS terbina dalam dan ADAS (Sistem Bantuan Pemandu Lanjutan) yang menyediakan penjejakan lokasi masa nyata, cerapan pemanduan, amaran keluar lorong dan amaran pelanggaran hadapan.

Leo Luo, Ketua Pegawai Eksekutif DDPAI, menyatakan: “Ketersambungan 4G Z50 Pro dan resolusi 4k serta ciri termaju yang lain direka bentuk untuk menjadikan pemanduan lebih bijak dan selamat berbanding sebelum ini. Kami percaya bahawa pelancaran kamera papan pemuka baharu kami akan menetapkan penanda aras baharu dalam pasaran, memenuhi keperluan pemandu harian yang mahukan nilai, keselamatan dan kemudahan yang terbaik.”

DDPAI Z50 Pro kini tersedia untuk pembelian. Layari halaman produk Z50 Pro untuk maklumat lanjut dan dapatkan pakej Z50 Pro yang tersedia di DDPAI Official Malaysia atau DDPAI MALAYSIA CERTIFIED STORE.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c64402fe-a3bb-4c38-bc01-c44b75bb5ea2

overseas@ddpai.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.