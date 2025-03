Intersections historiques remarquables démontrant le véritable potentiel du camp de Chibougamau

La révision en cours des données historiques permet de révéler des résultats, dont 47,4 m à 7,2 % ÉqCu, provenant de la mine Copper Rand, anciennement en production, qui fait partie des 282 km² détenus à 100 % par Cygnus dans le district de Chibougamau

Projet de cuivre-or Chibougamau, Canada

FAITS SAILLANTS :

Cygnus continue de réviser les données de forage du projet de cuivre-or Chibougamau, anciennement en production, dans le cadre de sa stratégie visant à débloquer la valeur de ce district minier historique.

Cette révision en cours fait ressortir le véritable potentiel du district, avec des intersections remarquables qui ont été exploitées dans l'ancienne mine Copper Rand, notamment : 47,4 m @ 7,2 % ÉqCu à partir de 0,0 m (1,9 % Cu, 6,7 g/t Au) (27R104) 34,1 m @ 9,1 % ÉqCu à partir de 0,0 m (2,1 % Cu, 9,0 g/t Au) (25R41) 51,7 m @ 5,5 % ÉqCu à partir de 89,3 m (3,0 % Cu, 3,2 g/t Au) (25R56) 18,3 m @ 12,2 % ÉqCu à partir de 57,0 m (5,1 % Cu, 9,0 g/t Au, 25,1 g/t Ag) (22R447)

Le district de Chibougamau est un terrane minéral de classe mondiale qui présente un fort potentiel de découvertes supplémentaires, ayant produit plus de 945 000 tonnes de cuivre et 3,5 millions d'onces d'or 2 .

Cygnus procède actuellement à la numérisation de plus de 100 000 documents, y compris des journaux de forage, dont certains n'ont pas été consultés depuis plus de 30 ans et n'ont jamais été traités dans un logiciel 3D moderne.

Cette approche hautement économique aide l'équipe à obtenir une première vue consolidée de la géologie et à générer de nouvelles cibles de forage, alors que Cygnus cherche à créer de la valeur pour les actionnaires par le biais de la croissance et de la conversion des ressources et de la découverte avec deux foreuses sur le site.

Le projet dispose déjà de ressources minérales à haute teneur, composées de ressources mesurées et indiquées de 3,6 Mt à 3 % ÉqCu et de ressources présumées de 7,2 Mt à 3,8 % ÉqCu 1 .

. Le projet dispose d'excellentes infrastructures avec une usine de traitement de 900 000 tpa, une ville minière locale, une route goudronnée, un aéroport, des infrastructures ferroviaires régionales et une centrale hydroélectrique de 25 kV vers le site de traitement.





David Southam, président exécutif de Cygnus, a déclaré : « Ces résultats de forage historiques fournissent des preuves supplémentaires du potentiel de croissance considérable du projet. La combinaison de ces intersections historiques à haute teneur et de la technologie d'exploration moderne génère déjà des cibles de forage et démontre qu'il y a un immense potentiel à exploiter.



« Il s'agit du type d'exploration lucrative de sites existants qui peut créer une importante valeur pour les actionnaires de façon opportune et économique. »

1 L'estimation des ressources minérales du projet Chibougamau est une estimation étrangère préparée conformément aux normes de l'ICM et n'est pas présentée conformément au Code JORC. Une personne compétente n'a pas effectué suffisamment de travaux pour classer l'estimation étrangère en tant que ressource minérale conformément au Code JORC, et il n'est pas certain qu'après une évaluation et/ou des travaux d'exploration supplémentaires, l'estimation étrangère puisse être présentée comme une ressource minérale ou une réserve de minerai conformément au Code JORC.

TORONTO et Perth, Australie-Occidentale, 24 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer des intersections historiques exceptionnelles de cuivre-or provenant de la révision en cours des données historiques du projet de cuivre-or Chibougamau, au Québec.

Des intersections importantes exploitées dans l'ancienne mine Copper Rand soulignent la qualité des corps minéralisés et le véritable potentiel du district avec des intersections comprenant 47,4 m @ 7,2 % ÉqCu à partir de 0,0 m (1,9 % Cu et 6,7 g/t Au) et 34,1 m @ 9,1 % ÉqCu à partir de 0,0 m (2,1 % Cu et 9,0 g/t Au).

Les travaux de compilation en cours permettent de débloquer la valeur de ce district historique, alors que la Société continue de développer les ressources actuelles à haute teneur en cuivre-or grâce à des travaux d'exploration à faible risque sur les sites existants. La Société dispose actuellement de deux foreuses sur le site qui se concentrent à la fois sur la croissance des ressources et sur le forage de conversion des ressources.

À propos des résultats de forage historiques

Une grande partie de l'opportunité dans le camp de Chibougamau réside dans les données historiques. La Société procède actuellement à la compilation et à la numérisation de plus de 100 000 documents balayés (y compris des journaux de forage), dont certains n'ont pas été consultés depuis plus de 30 ans et n'ont jamais été traités dans un logiciel 3D moderne. Ces données se trouvent dans un district qui a une histoire de production massive, avec plus de 945 000 tonnes de cuivre et 3,5 millions d'onces d'or2, mais dont l'histoire a été marquée par plusieurs propriétaires différents et par l'absence de consolidation.

Maintenant que la majorité du camp a été consolidée sous Cygnus, une opportunité importante se présente pour explorer à l'échelle du district en rassemblant toutes les données de forage historiques et fragmentées dans une seule base de données. Les résultats de cette révision et de cette consolidation en cours ont révélé la qualité exceptionnelle de certains des anciens actifs en exploitation dans le district et le véritable potentiel d'exploration.

Copper Rand a été l'une des mines les plus prolifiques du district, avec une production de 14,9 Mt à 3,9 % ÉqCu pour 268 000 t Cu et 1,3 million d'onces Au. Cette mine, qui se trouve dans le périmètre de 282 km² détenu à 100 % par Cygnus, a révélé de larges intersections à haute teneur en cuivre et en or, notamment :

47,4 m @ 7,2 % ÉqCu à partir de 0,0 m (1,9 % Cu, 6,7 g/t Au) (27R104)

à partir de 0,0 m (1,9 % Cu, 6,7 g/t Au) (27R104) 34,1 m @ 9,1 % ÉqCu à partir de 0,0 m (2,1 % Cu, 9,0 g/t Au) (25R41)

à partir de 0,0 m (2,1 % Cu, 9,0 g/t Au) (25R41) 51,7 m @ 5,5 % ÉqCu à partir de 89,3 m (3,0 % Cu, 3,2 g/t Au) (25R56)

à partir de 89,3 m (3,0 % Cu, 3,2 g/t Au) (25R56) 18,3 m @ 12,2 % ÉqCu à partir de 57,0 m (5,1 % Cu, 9,0 g/t Au, 25,1 g/t Ag) (22R447)

à partir de 57,0 m (5,1 % Cu, 9,0 g/t Au, 25,1 g/t Ag) (22R447) 29,1 m @ 6,1 % ÉqCu à partir de 6,6 m (2,1 % Cu, 5,2 g/t Au) (27R30)

à partir de 6,6 m (2,1 % Cu, 5,2 g/t Au) (27R30) 20,4 m @ 8,6 % ÉqCu à partir de 0,0 m (1,7 % Cu, 8,9 g/t Au) (36R51)

à partir de 0,0 m (1,7 % Cu, 8,9 g/t Au) (36R51) 15,9 m @ 9,6 % ÉqCu à partir de 0,9 m (2,6 % Cu, 9,0 g/t Au) (21R134)

à partir de 0,9 m (2,6 % Cu, 9,0 g/t Au) (21R134) 15,5 m @ 9,2 % ÉqCu à partir de 69,2 m (3,0 % Cu, 7,9 g/t Au,16,9 g/t Ag) (22R450)

à partir de 69,2 m (3,0 % Cu, 7,9 g/t Au,16,9 g/t Ag) (22R450) 13,3 m @ 10,6 % ÉqCu à partir de 123,3 m (1,6 % Cu, 11,6 g/t Au, 6,9 g/t Ag) (36R284)

à partir de 123,3 m (1,6 % Cu, 11,6 g/t Au, 6,9 g/t Ag) (36R284) 13,7 m @ 10,0 % ÉqCu à partir de 112,5 m (1,4 % Cu, 11,0 g/t Au, 7,7 g/t Ag) (36R251)

à partir de 112,5 m (1,4 % Cu, 11,0 g/t Au, 7,7 g/t Ag) (36R251) 19,9 m @ 6,5 % ÉqCu à partir de 50,3 m (4,6 % Cu, 2,4 g/t Au) (473R20)

à partir de 50,3 m (4,6 % Cu, 2,4 g/t Au) (473R20) 19,8 m @ 6,3 % ÉqCu à partir de 165,9 m (2,8 % Cu, 4,6 g/t Au) (36R14)

à partir de 165,9 m (2,8 % Cu, 4,6 g/t Au) (36R14) 13,4 m @ 9,2 % ÉqCu à partir de 252,1 m (3,3 % Cu, 7,4 g/t Au, 20,3 g/t Ag) (27R429)

à partir de 252,1 m (3,3 % Cu, 7,4 g/t Au, 20,3 g/t Ag) (27R429) 21,8 m @ 5,6 % ÉqCu à partir de 40,2 m (1,6 % Cu, 5,2 g/t Au, 0,1 g/t Ag) (38R6)

à partir de 40,2 m (1,6 % Cu, 5,2 g/t Au, 0,1 g/t Ag) (38R6) 18,9 m @ 6,4 % ÉqCu à partir de 389,0 m (3,5 % Cu, 3,6 g/t Au, 9,2 g/t Ag) (36R284)

à partir de 389,0 m (3,5 % Cu, 3,6 g/t Au, 9,2 g/t Ag) (36R284) 8,5 m @ 13,7 % ÉqCu à partir de 241,8 m (4,3 % Cu, 12,1 g/t Au, 8,9 g/t Ag) (36R294)

à partir de 241,8 m (4,3 % Cu, 12,1 g/t Au, 8,9 g/t Ag) (36R294) 18,2 m @ 6,4 % ÉqCu à partir de 44,5 m (3,8 % Cu, 3,4 g/t Au) (473R8)

à partir de 44,5 m (3,8 % Cu, 3,4 g/t Au) (473R8) 15,2 m @ 7,6 % ÉqCu à partir de 65,5 m (1,3 % Cu, 8,1 g/t Au) (13R509)

à partir de 65,5 m (1,3 % Cu, 8,1 g/t Au) (13R509) 13,2 m @ 8,4 % ÉqCu à partir de 20,0 m (7,2 % Cu, 1,5 g/t Au) (469R6)

à partir de 20,0 m (7,2 % Cu, 1,5 g/t Au) (469R6) 26,5 m @ 4,1 % ÉqCu à partir de 79,9 m (1,1 % Cu, 3,9 g/t Au) (25R20)

à partir de 79,9 m (1,1 % Cu, 3,9 g/t Au) (25R20) 20,3 m @ 5,3 % ÉqCu à partir de 23,9 m (1,5 % Cu, 5,0 g/t Au) (21R181)

à partir de 23,9 m (1,5 % Cu, 5,0 g/t Au) (21R181) 22,4 m @ 4,7 % ÉqCu à partir de 14,2 m (1,6 % Cu, 3,9 g/t Au) (24R143)

à partir de 14,2 m (1,6 % Cu, 3,9 g/t Au) (24R143) 8,5 m @ 11,9 % ÉqCu à partir de 49,5 m (7,1 % Cu, 6,2 g/t Au) (473R28)

à partir de 49,5 m (7,1 % Cu, 6,2 g/t Au) (473R28) 23,2 m @ 4,2 % ÉqCu à partir de 0,0 m (2,3 % Cu, 2,3 g/t Au, 12,6 g/t Ag) (34R74)

Bien que les intersections ci-dessus proviennent de parties exploitées du gisement, elles soulignent la qualité des corps minéralisés dans le district de Chibougamau, qui dispose d'un potentiel d'exploration important avec des mines qui demeurent ouvertes (figure 2).

Travaux en cours

Cygnus continue de compiler les données sur l'ensemble du camp et de fournir des cibles de forage supplémentaires, alors que la Société cherche à mettre en œuvre sa stratégie de création de valeur par la croissance des ressources et le forage de conversion. Cette approche à faible coût et à faible risque comprend à la fois des levés électromagnétiques de surface et de fond de trou pour générer des cibles autour de corps minéralisés connus et de grande qualité.





Figure 1: Le camp minier de Chibougamau Nord s'étend sur 18 km et renferme des corps minéralisés de qualité, tels que Copper Rand, avec des intersections exploitées remarquables de 47,4 m à 7,2 % ÉqCu, démontrant le véritable potentiel du district. Se référer à l'annexe A pour les intersections de forage historiques récemment publiées.









Figure 2: Section longitudinale à travers le camp de Chibougamau Nord illustrant Copper Rand avec des intersections exploitées remarquables de 47,4 m à 7,2 % ÉqCu. Se référer à l'annexe A pour les intersections de forage historiques récemment publiées (y compris celles soulignées dans la boîte vert foncé) et au communiqué de l'ASX daté du 15 octobre 2024 pour les résultats de forage précédemment annoncés (dans les boîtes blanches).

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

David Southam

Président exécutif

T : +61 8 6118 1627

C : info@cygnusmetals.com Ernest Mast

Président et directeur général

T : +1 647 921 0501

C : info@cygnusmetals.com Médias :

Paul Armstrong

Read Corporate

T : +61 8 9388 1474

À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir certains énoncés prospectifs et des projections concernant les estimations, les ressources et les réserves; les profils de production et de coûts d'exploitation prévus; les besoins en capitaux prévus; et les stratégies planifiées et les objectifs de l'entreprise. Ces énoncés prospectifs/projections sont des estimations à des fins de discussion uniquement et ne doivent pas être considérés comme fiables. Elles ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Cygnus. Cygnus ne fait aucune représentation et ne fournit aucune garantie concernant l'exactitude des projections et décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs/projections sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où les lois en vigueur l'exigent. Bien que les informations contenues dans ce communiqué aient été préparées de bonne foi, ni Cygnus ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, agents, employés ou conseillers ne font de représentations ou ne donnent de garanties, expresses ou implicites, quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations, des opinions et des conclusions contenues dans ce communiqué. En conséquence, dans toute la mesure permise par la loi, ni Cygnus, ni ses administrateurs, employés ou agents, ni ses conseillers, ni aucune autre personne n'accepte de responsabilité directe ou indirecte, expresse ou limitée, contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre, en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans le présent communiqué, ou pour toute erreur, omission ou inexactitude, ou pour toute perte, quelle qu'en soit la cause, résultant de l'utilisation du présent communiqué.

Notes de fin de document

L'estimation des ressources minérales du projet Chibougamau est une estimation étrangère préparée conformément aux normes de l'ICM. Une personne compétente n'a pas effectué suffisamment de travaux pour classer l'estimation étrangère en tant que ressource minérale conformément au Code JORC, et il n'est pas certain qu'une évaluation ou des travaux d'exploration supplémentaires donneront lieu à une estimation pouvant faire l'objet d'une déclaration en vertu du Code JORC. Veuillez vous référer à l'annexe D pour un aperçu de l'estimation des ressources minérales. Les statistiques historiques de production pour la région de Chibougamau sont enregistrées dans Leclerc. F, Harris. L. B, Bedard. J. H, Van Breeman. O et Goulet. N. 2012, Structural and Stratigraphic Controls on Magmatic, Volcanogenic, and Shear Zone-Hosted Mineralization in the Chapais-Chibougamau Mining Camp, Northeastern Abitibi, Canada. Society of Economic Geologists, Inc. Economic Geology, v. 107, pp. 963-989.

Personnes qualifiées et déclarations de conformité

Les informations scientifiques et techniques contenues dans la présente annonce ont été révisées et approuvées par M. Louis Beaupré, directeur de l’exploration au Québec de Cygnus, une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Les résultats d'exploration divulgués dans le présent communiqué sont également basés sur des informations et des documents justificatifs compilés par M. Beaupré et représentent fidèlement ces informations et documents. M. Beaupré détient des options dans Cygnus. M. Beaupré est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (P. Eng.), une organisation professionnelle d'outre-mer enregistrée telle que définie dans les règles de cotation de l'ASX, et possède suffisamment d'expérience pertinente pour le style de minéralisation et le type de gisements considérés, ainsi que pour l'activité entreprise pour être qualifié en tant que personne compétente telle que définie dans l'édition 2012 du « Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves ». M. Beaupré consent à l'inclusion dans le présent communiqué des questions fondées sur les informations sous la forme et dans le contexte dans lesquels elles apparaissent.

La Société a annoncé pour la première fois l'estimation étrangère de la minéralisation du projet Chibougamau le 15 octobre 2024. La Société confirme que les informations justificatives comprises dans le communiqué initial continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante, nonobstant le communiqué de clarification publié par Cygnus le 28 janvier 2025 (« clarification »). Cygnus confirme (nonobstant la clarification) qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent de manière importante les informations contenues dans le communiqué initial et que toutes les hypothèses importantes et les paramètres techniques qui sous-tendent les estimations dans le communiqué initial continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. Cygnus confirme qu'elle n'est pas en possession de nouvelles informations ou données ayant un impact important sur la fiabilité des estimations ou sur la capacité de Cygnus à vérifier les estimations étrangères en tant que ressources minérales conformément au Code JORC. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport au communiqué initial.

Les informations contenues dans la présente annonce qui se rapportent à des résultats d'exploration précédemment publiés sur les projets de la Société ont été précédemment publiées par Cygnus dans des annonces de l'ASX, comme indiqué dans le texte. Cygnus n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affecteraient de manière importante les informations contenues dans ces annonces. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière de manière importante par rapport aux annonces initiales.

Les teneurs individuelles des métaux compris dans le calcul des équivalents en métal pour l'estimation étrangère figurent à l'annexe B du présent communiqué. Les équivalents en métal pour l'estimation étrangère de la minéralisation ont été calculés à un prix du cuivre de 8 750 $US/t, un prix de l'or de 2 350 $US/once, les équivalents cuivre étant calculés sur la base de la formule ÉqCu (%) = Cu(%) + (Au (g/t) x 0,77258). Les teneurs individuelles des métaux compris dans le calcul des équivalents en métal pour les résultats d'exploration se trouvent dans l’annexe A du présent communiqué. Les équivalents en métal pour les résultats d'exploration ont été calculés à un prix du cuivre de 8 750 $US/t, un prix de l'or de 2 350 $US/once et un prix de l'argent de 25 $US/once, les équivalents cuivre étant calculés selon la formule ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,77258)+(Ag(g/t) x 0,00822). Des facteurs de récupération métallurgique ont été appliqués aux calculs des équivalents cuivre, la récupération métallurgique du cuivre étant estimée à 95 % et celle des métaux précieux (or et argent) à 85 %, sur la base de la production historique de l'usine de traitement de Chibougamau et des résultats métallurgiques contenus dans le communiqué de Cygnus daté du 28 janvier 2025. La Société est d'avis que tous les éléments des calculs d'équivalent cuivre relatifs à l'estimation étrangère et aux résultats d'exploration ont un potentiel raisonnable de récupération et de vente.

ANNEXE A – Intersections significatives provenant de forages historiques dans le camp de Chibougamau Nord

Les coordonnées sont données en UTM NAD83 (zone 18). Les longueurs des intersections peuvent ne pas s'additionner en raison de l'arrondissement au niveau de précision approprié. Les intersections significatives rapportées sont supérieures à 5 % ÉqCu par mètre (c.-à-d. 2,5 % ÉqCu * 2 m = 5 % ÉqCu %/m).