Assemblée Générale Mixte du mardi 29 avril 2025 et Document d’Enregistrement Universel 2024

L'Oréal, leader mondial de la beauté, annonce les modalités de mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du mardi 29 avril 2025 et du Document d’Enregistrement Universel 2024.

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU MARDI 29 AVRIL 2025

L’Assemblée Générale Mixte de L’Oréal (ci-après la « Société ») se tiendra le mardi 29 avril 2025 à 10 heures, au Palais des Congrès de Paris, se situant au 2, place de la Porte Maillot, 75017 Paris.

L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le lundi 24 mars 2025 et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

L’avis de réunion, le Rapport du Conseil d’Administration sur le projet de résolutions et les informations légales relatives à cette Assemblée peuvent être consultés sur le site Internet loreal-finance.com (rubrique Information Réglementée / Documentation Assemblée Générale). Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront consultables sur le site Internet précité ou tenus à la disposition des actionnaires au siège administratif de la Société, dans les conditions légales et réglementaires, à compter du mardi 8 avril 2025.

L’Assemblée sera diffusée en direct et en différé en format vidéo sur le site Internet loreal-finance.com1.

Afin de favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires ont la possibilité de poser des questions sur la plateforme de diffusion de l’Assemblée Générale accessible sur le site loreal-finance.com. Ces questions peuvent être posées à compter du jeudi 24 avril 20252. Il sera répondu à ces questions, durant l’Assemblée Générale, sur la base d’une sélection représentative des thèmes qui auront retenu l’attention des actionnaires.

Il est rappelé que le dividende soumis à l’approbation de l’Assemblée (7,00 euros par action, en augmentation de + 6,1 % par rapport au dividende versé en 2024), sera mis en paiement le mercredi 7 mai 2025 (date de détachement le lundi 5 mai à 00h00 heure de Paris).





DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024

Le Document d’Enregistrement Universel 2024 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, en format ESEF, le lundi 24 mars 2025. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté, en français et en anglais, sur le site Internet loreal-finance.com (rubrique Information Règlementée / Document d’Enregistrement Universel).

Le Document d’Enregistrement Universel comprend notamment :

le Rapport Financier Annuel incluant le Rapport de gestion comprenant notamment les informations en matière de gouvernement d’entreprise et les informations en matière de durabilité , ainsi que les comptes sociaux et consolidés,

incluant le comprenant notamment les informations en matière de et les informations en matière de , ainsi que les sociaux et consolidés, les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions ,

, ainsi que les Rapports des Commissaires aux Comptes.





1 A moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Par ailleurs, il est rappelé en tant que de besoin que le vote en direct sur Internet ne sera pas possible pendant la diffusion de l’Assemblée Générale. Les modalités de vote sont détaillées dans l’avis de réunion.

2 La possibilité de poser des « questions libres » à compter du jeudi 24 avril 2025 est mise en place en complément du dispositif légal des questions écrites pouvant être envoyées dans les conditions légales et réglementaires décrites dans l’avis de réunion. Les « questions libres » ne pourront pas être qualifiées de questions écrites.

