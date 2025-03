Satu inisiatif niaga hadapan iklim dan sosio-ekonomi Ghana bernilai ASD$25 bilion yang melibatkan sektor awam dan swasta telah dipersetujui

Perjanjian inisiatif niaga hadapan iklim Ghana Green Guard bernilai ASD$25 bilion komited untuk menyampaikan satu siri penyelesaian penjanaan semula yang pelbagai untuk memacu masa depan yang lebih sihat dan mampan untuk semua rakyat Ghana. Perjanjian itu ialah perkongsian kerjasama awam-swasta antara pemaju CarbonPura Africa, Pihak Berkuasa Perlindungan Alam Sekitar (EPA) yang mewakili kerajaan Ghana dan PSPH (Private Sector Participation in Health). Memanfaatkan pembiayaan karbon serta pengewangan karbon dan biodiversiti, perjanjian tersebut akan memacu pemulihan alam sekitar, akses air bersih serta program sosial berasaskan komuniti di Ghana.

ACCRA, Republik Ghana, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarbonPura menjadi perintis kepada Ghana Green Guard, siri transformatif perlindungan alam sekitar, pemulihan dan projek serta inisiatif pintar iklim yang dibiayai swasta dan inisiatif yang dikhususkan untuk landskap Ghana. Perjanjian Ghana Green Guard memanfaatkan kuasa keumpilan ekosistem niaga hadapan iklim yang digabungkan dengan aliran yang dibuka daripada pembiayaan karbon untuk menangani cabaran iklim dan kemampanan kritikal sambil memajukan pemulihan alam sekitar dan matlamat pembangunan sosio-ekonomi Ghana.

Ketua Pegawai Eksekutif EPA Ghana, Prof. Nana Ama Browne Klutse berkata “Perjanjian Ghana Green Guard merupakan peristiwa penting dalam perjalanan alam sekitar Ghana dan menandakan permulaan era baharu dalam penglibatan pihak berkepentingan awam-swasta untuk melaksanakan amalan pembangunan dan memanfaatkan pasaran karbon antarabangsa untuk mencapai kemampanan, melindungi takungan air kita dan menjamin masa depan yang lebih sihat dan sejahtera untuk semua warga Ghana.”

Sebagai salah satu penyelesaian metodologi projek berasaskan alam semula jadi yang paling penting di dunia, ia akan menghasilkan lebih daripada 305 juta kredit karbon berkualiti tinggi bertaraf pelaburan di kawasan seluas 12 juta hektar yang merangkumi landskap yang pelbagai, dengan hasil kumulatif yang diunjurkan sebanyak $10.4 bilion dalam tempoh 25 tahun.

Setiap projek menyokong program dan inisiatif peningkatan sosio-ekonomi dan komuniti Ghana untuk memperkasakan wanita, kanak-kanak serta petani dan komuniti yang paling mudah terdedah dan perlu perlindungan.

Menyelaraskan rakan kongsi antarabangsa dan tempatan, sokongan kerajaan, NGO dan Kerjasama Universiti, kesemua 17 Matlamat Pembangunan Lestari PBB serta komitmen sifar bersih dan iklim global Ghana.

Campur tangan segera untuk meningkatkan keselamatan air Ghana dengan menggunakan penyelesaian dan teknologi yang paling berkesan serta mampan, yang memastikan perlindungan jangka panjang dan keselamatan untuk penyediaan air bersih serta pemulihan sumber air tercemar akibat perlombongan haram.

Ghana Green Guard menggabungkan faedah sosio-ekonomi yang didorong oleh hubungan daripada perkongsian awam-swasta untuk menyampaikan projek yang sejajar dengan Dasar untuk Masa Depan Ghana Presiden Mahama, komitmen iklim sifar bersih dan global Ghana serta kesemua 17 Matlamat Pembangunan Mampan PBB. Perjanjian tersebut akan menggunakan wawasan pemulihan dan ekosistem - bukan sahaja dalam pelaksanaan projek tetapi daripada model ekonomi dipacu hubungan baharu yang didorong oleh biodiversiti gred pelaburan dan projek kredit karbon.

Dr. Fred Bedzrah, Naib Presiden Operasi untuk CarbonPura Africa, menyatakan bahawa “Perjanjian Ghana Green Guard menetapkan penanda aras baharu untuk kesan alam sekitar dan sosioekonomi serta merupakan langkah berani ke hadapan untuk meletakkan Ghana sebagai peneraju dalam pembiayaan karbon mampan. Ini dicapai dengan menyepadukan tadbir urus yang telus, penjanaan kredit karbon bertaraf pelaburan dan penglibatan komuniti yang inklusif. CarbonPura berbangga untuk menyediakan rangka kerja yang memperkukuhkan tindakan iklim global dan memastikan manfaat nyata untuk komuniti tempatan yang lebih sihat dan ekosistem yang terpelihara. Ghana menunjukkan bagaimana projek biodiversiti pemulihan berintegriti tinggi dan projek pintar iklim dapat memacu kemampanan dan keyakinan pelaburan jangka panjang.”

Projek Ghana Green Guard memanfaatkan 12 juta hektar tanah yang layak dinilai risiko di pelbagai rantau di Ghana. Kawasan-kawasan ini dipilih secara strategik dengan ketelitian saintifik berdasarkan potensi ekologi, biodiversiti dan sosio-ekonominya. Projek yang luas ini memastikan matlamat penjanaan kredit karbon bertaraf pelaburan yang boleh diskalakan serta penambahbaikan alam sekitar yang berterusan dengan mengintegrasikan aktiviti yang disasarkan seperti penanaman semula hutan, pertanian penjanaan semula, pemulihan kawasan perlombongan haram dan pemulihan persekitaran pantai secara teliti.

Pengarah Eksekutif PSPH, Dr. Francis Adjei, menambah bahawa “Kemampanan sebenar bukan hanya tentang memulihkan alam sekitar—ia juga berkaitan dengan memulihkan harapan, maruah dan peluang bagi golongan yang paling terdedah. Melalui inisiatif Ghana Green Guard, kami memastikan bahawa tindakan iklim diterjemahkan kepada penjagaan kesihatan yang lebih baik, komuniti yang lebih kukuh, dan masa depan yang mana tiada siapa yang ketinggalan.”

Cath Thrupp, Ketua Pegawai Eksekutif Carbon Planet, berkata bahawa “Ghana mendahului dari segi mempamerkan masa depan yang mampan untuk negara mereka dan dunia. Ghana menghasilkan program penyahkarbonan berskala besar dan pemulihan landskap secara aktif yang akan menyokongnya beralih kepada sifar bersih. Dengan bekerja bersama pasaran karbon global untuk menyokong peralihan ini, Ghana giat mencipta pekerjaan dan peluang baharu untuk komuniti tempatan. Sebagai sebuah syarikat, Carbon Planet berbesar hati untuk bekerjasama dengan Kerajaan dan rakyat Ghana bagi mencipta masa depan mampan untuk semua orang”.

Setiap aktiviti metodologi projek direka bentuk untuk menyampaikan faedah alam sekitar dan sosio-ekonomi jangka panjang, mewujudkan lingkaran maklum balas yang positif yang mana penambahbaikan ekologi—seperti peningkatan biodiversiti, kesuburan tanah yang lebih baik, dan daya tahan pantai yang dipertingkatkan—memupuk pembangunan komuniti yang mampan, penciptaan pekerjaan, mengukuhkan keselamatan makanan, menyediakan air bersih, menghapuskan kepupusan spesies dan memacu daya tahan ekonomi jangka panjang di seluruh kawasan yang bergantung pada pertanian dan kehidupan pesisiran pantai.

Mark Phillips, Ketua Pegawai Eksekutif Carbon Capital Corporation, berkata bahawa “melalui kerjasama strategik dengan Carbon Planet, kami menerajui pemulaan projek Ghana Green Guard dan memastikan semua kredit sedia untuk pelaburan, memenuhi piawaian tertinggi pematuhan kawal selia dan integriti kewangan serta mencapai kesan alam sekitar dan sosial jangka panjang. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana pembiayaan karbon boleh memacu perubahan sebenar, melindungi ekosistem, memperkasakan komuniti dan menyokong komitmen iklim Ghana. Melalui Ghana Green Guard, kami menunjukkan bahawa pasaran karbon boleh menjadi kuasa untuk pembangunan yang saksama dan mampan.”

Pihak yang terlibat dengan Perjanjian Ghana Green Guard

Perihal EPA

EPA merupakan badan berkanun terkemuka untuk melindungi dan menambah baik alam sekitar di Ghana, yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya, Prof. Nana Ama Browne Klutse. Menyedari keperluan untuk pengawasan yang lebih kukuh, Akta Perlindungan Alam Sekitar 2025 (Akta 1124) telah digubal. Berkuat kuasa dari 6 Januari 2025, Akta ini telah menaik taraf EPA kepada Pihak Berkuasa, memperluaskan mandatnya untuk mengawal selia, melindungi, menyelaras dan menyelia semua perkara yang berkaitan dengan alam sekitar. Perundangan baharu ini menandakan detik penting dalam evolusi EPA ke arah pengawasan dan tadbir urus alam sekitar yang lebih baik.

Untuk maklumat lanjut tentang Ghana EPA, sila layari: www.epa.gov.gh/new/

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: info@epa.gov.gh

Perihal CarbonPura

CarbonPura Africa merupakan pemaju utama Ghana Green Guard dan komited untuk memajukan kemampanan global melalui pengurusan karbon inovatif berskala besar dan inisiatif pengawasan yang mengubah matlamat alam sekitar menjadi realiti yang memberi kesan.

CarbonPura berdedikasi untuk merintis projek yang memenuhi Matlamat Pembangunan Mampan PBB dan memacu dunia ke arah masa depan yang lebih hijau dan makmur.

CarbonPura menyediakan kepakaran hujung ke hujung dalam penasihat bersih-sifar dan penyelesaian yang dipesan lebih dahulu yang memastikan setiap projek menyumbang kepada pengurangan karbon dan mempertingkatkan nilai ekologi dan sosial. CarbonPura menyepadukan metodologi peringkat teratas dengan usaha pemuliharaan berasaskan komuniti untuk perlindungan dan pemulihan ekosistem tanah, hutan tanah lembap dan ekosistem marin dengan penyelesaian karbon berskala.

Modal sosial dan model ekologi menuntut tahap kepakaran pasukan tertinggi, termasuk ahli ekologi dan juruaudit alam sekitar, rakan kongsi yang dipercayai dan pakatan strategik untuk meningkatkan keupayaan CarbonPura dalam pembiayaan bersandarkan karbon, pembangunan projek dan pelaburan semula komuniti. CarbonPura mengemudi kerumitan pasaran dengan ketepatan dipacu data, memastikan setiap projek memaksimumkan nilai dan menyokong kemampanan global.

Untuk maklumat lanjut, layari: www.carbonpura.com/greenguard

Untuk pertanyaan media, sila hubungi:

Melanie Budden

melanie.budden@therealizationgroup.com

Perihal Private Sector Participation in Health

Private Sector Participation in Health (PSPH) merupakan organisasi bukan untung terkemuka yang memacu penjagaan kesihatan dan pembangunan sosial yang transformatif dalam komuniti yang paling terdedah di Ghana. Sebagai rakan kongsi utama dalam Perjanjian Ghana Green Guard, PSPH menyepadukan penjagaan kesihatan, pendidikan dan pemerkasaan sosial ke dalam usaha daya tahan iklim. Melalui perkongsian awam-swasta yang inovatif, PSPH meluaskan akses kepada penjagaan kesihatan penting, memperkasakan wanita dan belia serta memupuk mata pencarian alternatif, mewujudkan kesan sosio-ekonomi yang berkekalan. Dengan merapatkan Ghana korporat dengan keperluan akar umbi, PSPH memastikan kemampanan, kesihatan dan pembangunan seiring; membina komuniti yang lebih kuat, sihat dan lebih berdaya tahan untuk generasi akan datang.

Untuk maklumat lanjut mengenai PSPH, sila layari: www.psphghana.com

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: DrFred@carbonpura.com

Perihal Carbon Capital Corporation [CCC]

CCC merupakan sebuah syarikat berdaftar Australia yang beroperasi di bawah Lesen Perkhidmatan Kewangan Dibenarkan Australia [278530]. CCC merupakan sebahagian daripada Kumpulan GBC dan menonjol di pasaran karbon global dengan menawarkan perkhidmatan unik dan khusus dalam aspek kebolehlaksanaan, pemulaan, pemerolehan, perdagangan dan khidmat nasihat untuk pembeli dan penjual. Dengan operasi di seluruh Afrika, Eropah, Asia, Australia dan Pasifik, CCC memudahkan projek karbon berskala besar dengan metodologi nilai boleh tindanan yang membolehkan projek menjana pelbagai manfaat bersama alam sekitar dan sosial.

CCC menggunakan pendekatan bersepadu yang menggabungkan penstrukturan kewangan, kepakaran teknikal dan teknologi termaju, memberikan nilai yang tiada tandingan dalam pasaran karbon. Dengan mengoptimumkan kredit karbon dan biodiversiti untuk memenuhi piawaian tinggi yang dituntut oleh pembeli institusi, CCC mencapai kedua-dua pulangan kewangan dan kesan kemampanan yang dipertimbangkan dengan teliti.

Untuk maklumat lanjut, layari: www.carboncapitalcorporation.com

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: markphillips@greenbondcorporation.com

Perihal Carbon Planet

Carbon Planet merupakan sebuah syarikat ekologi yang berdaftar di Australia yang menjadi peneraju global dalam kebolehlaksanaan projek, pemulaan dan pembangunan teknikal, membawa kepakaran luas dalam pelaksanaan dan inovasi projek karbon. Carbon Planet membayangkan dunia yang mana modal semula jadi mempunyai nilai, pelaburan adalah telus, pemilik tanah dapat menyara keluarga mereka dan komuniti tempatan dapat mencipta pekerjaan baharu serta industri yang dapat menjana semula. Ini dapat dicapai dengan mewujudkan dunia yang menghargai pokok dan modal semula jadi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang CarbonPlanet, sila layari: www.carbonplanet.io/

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: cath@carbonplanet.io

Profesor Nana Ama Browne Klutse, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Perlindungan Alam Sekitar Ghana bersama Dr Fred Bedzrah, Naib Presiden CarbonPura Africa





Foto udara di Ghana yang menunjukkan landskap yang musnah dan laluan air Sungai Pra yang turut terjejas akibat perlombongan haram (“galamsey”), yang menjadi fokus inisiatif pemulihan Ghana Green Guard.

