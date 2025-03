Inisiatif publik-swasta senilai USD$25 miliar untuk masa depan iklim dan sosial-ekonomi Ghana disepakati

Perjanjian inisiatif masa depan iklim Green Guard Ghana senilai USD$25 miliar berkomitmen untuk menghadirkan serangkaian solusi regeneratif yang beragam guna mendorong masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Ghana. Perjanjian ini merupakan kemitraan kolaboratif publik-swasta antara pengembang CarbonPura Africa, Environmental Protection Authority (EPA) yang mewakili pemerintah Ghana, dan PSPH (Private Sector Participation in Health). Dengan memanfaatkan pendanaan karbon, serta monetisasi karbon dan keanekaragaman hayati, perjanjian ini akan mendorong restorasi lingkungan, akses air bersih, dan berbagai program sosial berbasis komunitas di Ghana.

ACCRA, Republik Ghana, March 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarbonPura memelopori Green Guard Ghana, serangkaian perlindungan lingkungan, restorasi, serta proyek dan inisiatif iklim cerdas transformatif yang didanai swasta dan disesuaikan dengan lanskap Ghana. Perjanjian Green Guard Ghana memanfaatkan ekosistem masa depan iklim yang dikombinasikan dengan aliran dana yang diperoleh dari pembiayaan karbon untuk mengatasi tantangan kritis dalam bidang iklim dan keberlanjutan, sekaligus mendorong tujuan restorasi lingkungan dan pembangunan sosial-ekonomi Ghana.

Direktur Utama EPA Ghana, Prof. Nana Ama Browne Klutse mengungkapkan “Perjanjian Green Guard Ghana merupakan tonggak penting dalam perjalanan lingkungan Ghana, dan menandai awal era baru dalam keterlibatan pemangku kepentingan publik-swasta untuk menjalankan praktik pembangunan. Perjanjian ini juga memanfaatkan pasar karbon internasional guna mencapai keberlanjutan, melindungi sumber daya air kami, dan memastikan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Ghana.”

Sebagai salah satu solusi metodologi proyek berbasis alam yang paling signifikan di dunia, inisiatif ini akan menghasilkan lebih dari 305 juta kredit karbon berkualitas tinggi dan bernilai investasi di atas lahan yang beragam seluas 12 juta hektare dengan perkiraan pendapatan kumulatif sebesar $10,4 miliar selama 25 tahun.

Setiap proyek mendukung program dan inisiatif peningkatan sosial-ekonomi dan masyarakat Ghana untuk memberdayakan perempuan, anak-anak, serta petani dan komunitas yang paling rentan.

Menyelaraskan mitra internasional dan lokal, dukungan pemerintah, LSM dan Kolaborasi Universitas, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, dan komitmen iklim nol emisi karbon Ghana dan global.

Intervensi secepatnya untuk meningkatkan ketahanan air Ghana dengan menggunakan solusi dan teknologi yang paling efektif dan berkelanjutan dengan memastikan perlindungan dan pengamanan jangka panjang untuk penyediaan air bersih dan pemulihan sumber air yang tercemar yang disebabkan oleh penambangan ilegal.

Green Guard Ghana menggabungkan manfaat sosial-ekonomi yang digerakkan oleh hubungan kemitraan publik-swasta untuk mewujudkan berbagai proyek yang selaras dengan Kebijakan untuk Masa Depan Ghana yang cetuskan oleh Presiden Mahama, komitmen iklim nol emisi karbon Ghana dan global, serta 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Perjanjian ini akan memanfaatkan visi restoratif dan ekosistem - tidak hanya dalam pelaksanaan proyek, tetapi juga dari model ekonomi baru yang digerakkan oleh hubungan yang didorong oleh keanekaragaman hayati dan berbagai proyek kredit karbon.

Dr. Fred Bedzrah, Wakil Presiden Pengoperasian untuk CarbonPura Africa, menyatakan bahwa “Perjanjian Green Guard Ghana menetapkan tolok ukur baru untuk dampak lingkungan dan sosial-ekonomi. Hal ini merupakan langkah berani untuk memosisikan Ghana sebagai pemimpin dalam pendanaan karbon berkelanjutan dengan mengintegrasikan tata kelola yang transparan, produksi kredit karbon yang sesuai dengan standar investasi, serta pelibatan masyarakat yang inklusif. CarbonPura dengan bangga menghadirkan kerangka kerja yang mendukung aksi iklim global dan memastikan manfaat nyata bagi komunitas dan ekosistem lokal yang lebih sehat. Ghana menunjukkan bagaimana berbagai proyek keanekaragaman hayati restoratif dan proyek cerdas iklim yang berintegritas tinggi dapat mendorong keberlanjutan dan kepercayaan investasi jangka panjang.”

Proyek Green Guard Ghana memanfaatkan 12 juta hektare lahan yang telah dinilai risikonya dan memenuhi syarat di berbagai wilayah Ghana, dipilih secara strategis dan dengan ketelitian ilmiah berdasarkan potensi ekologis, keanekaragaman hayati, dan sosial-ekonomi. Proyek ekspansif ini memastikan target produksi kredit karbon berstandar investasi yang dapat diskalakan dan perbaikan lingkungan berkelanjutan dengan mengintegrasikan secara cermat aktivitas terarah seperti reforestasi, pertanian regeneratif, pemulihan lahan akibat penambangan ilegal, dan restorasi lingkungan pesisir.

Direktur Eksekutif PSPH, Dr. Francis Adjei, menambahkan bahwa “Keberlanjutan sejati bukan hanya tentang memulihkan lingkungan—tetapi juga tentang memulihkan harapan, martabat, dan peluang bagi mereka yang paling rentan. Melalui inisiatif Green Guard Ghana, kami memastikan bahwa aksi iklim diwujudkan dalam bentuk layanan kesehatan yang lebih baik, komunitas yang lebih kuat, dan masa depan di mana tidak ada seorang pun yang tertinggal.”

Cath Thrupp, Direktur Utama Carbon Planet, mengungkapkan bahwa “Ghana memimpin dalam hal menunjukkan masa depan yang berkelanjutan bagi negara mereka dan dunia. Mereka secara aktif mencetuskan program dekarbonisasi dan restorasi lanskap berskala besar yang akan mendukung negara mereka untuk bertransisi menuju nol emisi karbon. Dalam bekerja sama dengan pasar karbon global untuk mendukung transisi ini, Ghana secara aktif menciptakan lapangan kerja dan peluang baru bagi komunitas lokal. Sebagai sebuah perusahaan, Carbon Planet merasa terhormat dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan masyarakat Ghana untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan, tanpa ada seorang pun yang tertinggal”.

Setiap aktivitas metodologi proyek dirancang untuk menghadirkan manfaat lingkungan dan sosial-ekonomi jangka panjang, menciptakan umpan balik positif di mana perbaikan ekologi—seperti peningkatan keanekaragaman hayati, kesuburan tanah, dan ketahanan pesisir—mendorong pengembangan komunitas berkelanjutan. Hal ini juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, menyediakan air bersih, mencegah kepunahan spesies, dan meningkatkan ketahanan ekonomi jangka panjang yang mengandalkan mata pencaharian di wilayah pertanian dan pesisir.

Mark Phillips, Direktur Utama Capital Corporation, mengungkapkan bahwa “melalui kolaborasi strategis dengan Carbon Planet, kami memimpin pengembangan awal proyek Ghana Green Guard dan memastikan bahwa semua kredit siap untuk investasi, memenuhi standar tertinggi kepatuhan regulasi serta integritas keuangan, dan memberikan dampak lingkungan serta sosial jangka panjang. Inisiatif ini menjadi contoh bagaimana pendanaan karbon dapat mendorong perubahan nyata, melindungi ekosistem, memberdayakan masyarakat, dan mendukung komitmen iklim Ghana. Melalui Green Guard Ghana, kami menunjukkan bahwa pasar karbon dapat menjadi kekuatan untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan.”

Para Pihak dalam Perjanjian Green Guard Ghana

Tentang EPA

EPA adalah badan hukum terkemuka untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan di Ghana dan dipimpin oleh Prof. Nana Ama Browne Klutse sebagai Direktur Utama. Menyadari perlunya pengawasan yang lebih ketat, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Tahun 2025 (Undang-Undang 1124) pun diberlakukan. Berlaku mulai 6 Januari 2025, Undang-Undang ini menaikkan status EPA menjadi Otoritas, memperluas mandatnya untuk mengatur, melindungi, mengoordinasikan, dan mengawasi semua hal yang berkaitan dengan lingkungan. Undang-undang baru ini menandai momen penting dalam evolusi EPA menuju pengawasan dan tata kelola lingkungan yang jauh lebih baik.

Untuk informasi selengkapnya terkait EPA Ghana, kunjungi: www.epa.gov.gh/new/

Untuk pertanyaan media, hubungi: info@epa.gov.gh

Tentang CarbonPura

CarbonPura Africa adalah pengembang utama Green Guard Ghana dan berkomitmen untuk memajukan keberlanjutan global melalui inisiatif pengelolaan dan pengawasan karbon inovatif berskala besar dengan mengubah tujuan inisiatif lingkungan menjadi realitas yang berdampak.

CarbonPura didedikasikan untuk merintis berbagai proyek yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB dan mendorong dunia menuju masa depan yang lebih hijau dan lebih sejahtera.

CarbonPura menyediakan keahlian menyeluruh dalam konsultasi nol emisi karbon dan solusi khusus dengan memastikan setiap proyek berkontribusi pada pengurangan karbon dan meningkatkan nilai ekologis serta sosial. CarbonPura mengintegrasikan metodologi terdepan dengan upaya konservasi berbasis komunitas untuk perlindungan dan restorasi lahan, hutan, lahan basah, serta ekosistem laut melalui solusi karbon yang dapat diskalakan.

Modal sosial dan model ekologi menuntut keahlian tingkat tertinggi tim, termasuk ahli ekologi dan auditor lingkungan, mitra tepercaya, dan aliansi strategis, untuk meningkatkan kemampuan CarbonPura dalam pendanaan berbasis karbon, pengembangan proyek, dan reinvestasi komunitas. CarbonPura mengatasi kompleksitas pasar dengan ketelitian berbasis data, memastikan setiap proyek memaksimalkan nilai dan mendukung keberlanjutan global.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi: www.carbonpura.com/greenguard

Untuk pertanyaan media, hubungi:

Melanie Budden

melanie.budden@therealizationgroup.com

Tentang Private Sector Participation in Health

Private Sector Participation in Health (PSPH) merupakan organisasi nirlaba terkemuka yang mendorong pengembangan layanan kesehatan dan sosial yang transformatif di komunitas yang paling rentan di Ghana. Sebagai mitra utama dalam Perjanjian Green Guard Ghana, PSPH mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial ke dalam upaya ketahanan iklim. Melalui kemitraan publik-swasta yang inovatif, PSPH memperluas akses terhadap layanan kesehatan dasar, memberdayakan perempuan dan kaum muda, serta mendorong mata pencaharian alternatif sehingga menciptakan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menjembatani sektor korporasi Ghana dengan kebutuhan masyarakat akar rumput, PSPH memastikan bahwa keberlanjutan, kesehatan, dan pembangunan berjalan beriringan; membangun masyarakat yang lebih kuat, sehat, dan tangguh untuk generasi masa depan.

Untuk informasi selengkapnya terkait PSPH, kunjungi: www.psphghana.com

Untuk pertanyaan media, hubungi: DrFred@carbonpura.com

Tentang Carbon Capital Corporation [CCC]

CCC adalah perusahaan terdaftar di Australia yang beroperasi di bawah Australian Authorised Financial Services License [278530]. CCC adalah bagian dari GBC Group dan terkemuka di pasar karbon global dengan menawarkan layanan kelayakan, pengembangan awal, pengadaan, perdagangan, dan konsultasi yang unik dan khusus baik untuk pihak pembeli maupun penjual. Dengan operasi di Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Pasifik, CCC memfasilitasi proyek karbon berskala besar dengan metodologi nilai berlapis yang memungkinkan setiap proyek menghasilkan berbagai manfaat lingkungan dan sosial tambahan.

CCC menggunakan pendekatan terpadu dengan menggabungkan penataan keuangan, keahlian teknis, dan teknologi canggih, sehingga memberikan nilai yang tak tertandingi di pasar karbon. Dengan mengoptimalkan kredit karbon dan keanekaragaman hayati untuk memenuhi standar tinggi yang diminta oleh pembeli institusional, CCC mendapatkan keuntungan finansial dan dampak keberlanjutan yang terukur.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi: www.carboncapitalcorporation.com

Untuk pertanyaan media, hubungi: markphillips@greenbondcorporation.com

Tentang Carbon Planet

Carbon Planet adalah perusahaan ekologi terdaftar di Australia yang memimpin secara global dalam studi kelayakan proyek, pengembangan awal, dan pengembangan teknis, serta menghadirkan keahlian luas dalam pelaksanaan dan inovasi proyek karbon. Carbon Planet menggambarkan sebuah dunia di mana modal alam memiliki nilai, investasi yang transparan, pemilik lahan dapat menghidupi keluarga mereka, dan masyarakat lokal dapat menciptakan lapangan kerja baru dan industri regeneratif. Hal ini memerlukan terciptanya dunia di mana tanaman dan modal alam dihargai.

Untuk informasi selengkapnya terkait CarbonPlanet, kunjungi: www.carbonplanet.io/

Untuk pertanyaan media, hubungi: cath@carbonplanet.io

Professor Nana Ama Browne Klutse, Direktur Utama Ghana Environmental Protection Agency bersama Dr. Fred Bedzrah, Wakil Presiden CarbonPura Africa





Foto udara di Ghana yang menunjukkan lanskap dan aliran air Sungai Pra yang hancur, yang disebabkan oleh penambangan ilegal (“galamsey”) yang menjadi fokus inisiatif restoratif Green Guard Ghana.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bde12b4-932a-4a25-a144-dc2edc0cb373

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0bb5dd6-e886-4d71-89d4-ddb793c08a70

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ad39039-d081-4987-862b-aae74c12cebf

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb7393fb-aab6-4276-aa2b-757084c3764f

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1c55422-8468-4acc-ab59-282b4e076a3b

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21dffd0d-14f2-45af-afca-f3659132ba7a

