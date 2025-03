Sivaco prend des mesures légales contre les pratiques commerciales déloyales sur le marché canadien de l'acier

MARIEVILLE, Quebec, 24 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sivaco, un important producteur canadien de fils d'acier, a déposé une plainte antidumping contre les importations de certains fils d'acier au carbone et allié originaires ou exportés de Chine, Taipei chinois, Inde, Italie, Malaisie, Portugal, Espagne, Thaïlande, Turquie et Vietnam sur le marché canadien.

Le dépôt de cette plainte répond à des préoccupations concernant des pratiques commerciales potentiellement déloyales, en particulier le dumping de ces produits sur le marché canadien à des prix inférieurs à leur juste valeur marchande.

"Il est crucial pour l'industrie canadienne de l'acier que les pratiques commerciales déloyales soient investiguées et traitées afin de garantir qu'aucun pays n’exporte sa surcapacité au Canada à des prix injustes", a déclaré Matt Walker, président du Groupe Transformation des Métaux Canada et vice-président directeur général par intérim de Sivaco. "Le Canada doit faire tous les efforts nécessaires pour protéger son industrie manufacturière de l'acier, et ce à tous les niveaux : les producteurs d'acier primaire, leurs clients fabriquant des produits en acier et les clients de ces produits dérivés. Les tarifs actuellement imposés et les menaces continues des États-Unis rendent cette action encore plus importante, tant pour assurer la santé de notre marché intérieur canadien que pour travailler avec nos partenaires américains afin de créer un marché nord-américain avec de l'acier et des dérivés d'acier « fondus et coulés » au Canada et aux États-Unis. Nous agissons rapidement pour demander une enquête et des actions qui aideront à maintenir la viabilité des fabricants de fils canadiens, à garantir la sécurité d'emploi pour leurs travailleurs et à soutenir un environnement commercial équitable pour l'industrie."

La production d'acier canadienne est classée parmi les plus faibles en intensité carbone au monde, donc remplacer cet approvisionnement domestique par du fil d'acier importé, commercialisé de manière déloyale, avec des niveaux de production d'intensité carbone plusieurs fois plus élevés que ceux d'un producteur canadien, et ensuite expédiés sur de longues distances, est en conflit avec la politique du gouvernement canadien de promouvoir et de développer « un environnement sain et une économie saine ».

À propos de Sivaco:

Sivaco, avec ses deux sites de fabrication à Marieville (QC) et Ingersoll (ON), est la société du Groupe Transformation des Métaux Canada qui produit des fils d'acier de haute qualité dans les qualités de frappe à froid, de haute teneur en carbone et basse teneur en carbone. Reconnu comme un leader en Amérique du Nord, Sivaco fournit une large gamme d'industries et d'applications, telles que l'automobile, la construction, le manufacturier, le pétrole et le gaz et les télécommunications. Avec ses capacités uniques de fabrication sur commande, Sivaco peut adapter sa vaste gamme de produits pour répondre à presque tous les besoins des clients. L'entreprise compte plus de 400 employés.

Pour les demandes de renseignements médias, veuillez contacter:

Frédéric Perron,

Directeur marketing et développement des affaires

Groupe Transformation des Métaux Canada, une filiale de The Heico Companies

fperron@mpg.heicocompanies.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.