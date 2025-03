SEALSQ, une filiale de WISeKey, et WeCanGroup signent un accord stratégique pour l’acquisition par SEALSQ d’une participation de 30 % dans WeCanGroup

Genève, Suisse, 24 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

SEALSQ Corp (NASDAQ : LAES) (« SEALSQ » ou la « Société »), une filiale de WISeKey, et WeCanGroup SA ont conclu un accord stratégique en vertu duquel SEALSQ va acquérir une participation de 30 % dans WeCanGroup. Cette collaboration vise à accélérer l’adoption de solutions de sécurité basées sur la blockchain au sein de l’écosystème Web 3.0, avec un fort accent sur la cryptographie post-quantique, la sécurité de l’Internet des objets (IoT) et la résilience du secteur financier face aux menaces cyber émergentes.

Renforcement de la sécurité post-quantique dans le secteur financier et l’IoT

À mesure que l’informatique quantique progresse, les méthodes cryptographiques traditionnelles deviennent de plus en plus vulnérables, mettant en péril les infrastructures critiques de nombreux secteurs. En réponse, SEALSQ, WISeKey et WeCanGroup vont intégrer leurs technologies Web 3.0 et de cryptographie post-quantique pour développer des solutions avancées KYC (Know Your Customer), Know Your Business (KYB) et KYO (Know Your Object). Ces solutions seront intégrées aux semi-conducteurs post-quantiques de SEALSQ, assurant une cybersécurité durable dans les secteurs des services financiers et de l’IoT.

Renforcer le secteur financier face aux menaces quantiques

Le secteur financier repose fortement sur la vérification d’identité numérique, les transactions sécurisées et les processus de conformité. L’adoption de solutions cryptographiques résistantes au quantique est donc essentielle pour maintenir la confiance et se conformer aux régulations. Dans le cadre de ce partenariat :

• Les solutions de conformité financière basées sur la blockchain de WeCanGroup intégreront le chiffrement post-quantique de SEALSQ pour sécuriser les transactions numériques, protégeant ainsi les banques, les gestionnaires de fortune et les institutions financières contre les cybermenaces futures.

• Les innovations KYC, KYB et KYO amélioreront la vérification des identités numériques, réduisant les risques de fraude dans la banque, la gestion d’actifs numériques et la finance décentralisée (DeFi).

• WeCan Comply, une plateforme d'orchestration des données de conformité KYC et KYB, créée en collaboration avec des banques privées de premier plan et des gestionnaires de fortune, sera renforcé par des signatures numériques résistantes au quantique et des enregistrements de conformité appuyés par la blockchain, garantissant la sécurité des données à long terme.

Sécurité de l’IoT à l’ère post-quantique

La croissance exponentielle des objets connectés (IoT) introduit de nouveaux défis en matière de cybersécurité, des milliards de dispositifs échangeant désormais des données sensibles. En intégrant des algorithmes cryptographiques post-quantiques directement dans les semi-conducteurs sécurisés de SEALSQ, ce partenariat permettra de :

• Protéger les écosystèmes IoT contre les attaques rendues possibles par l’informatique quantique, en assurant l’authentification des dispositifs, le démarrage sécurisé et la communication chiffrée.

• Permettre une gestion des identités résistante au quantique pour les dispositifs IoT, garantissant l’intégrité des données et la confiance dans les villes intelligentes, les véhicules autonomes, l’IoT médical et l’automatisation industrielle.

• Renforcer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en assurant l’authenticité et la traçabilité des dispositifs IoT tout au long de leur cycle de vie grâce à l’authentification basée sur la blockchain.

Renforcer le Web 3.0 avec la confiance et la conformité post-quantiques

En combinant les semi-conducteurs sécurisés post-quantiques de SEALSQ avec les solutions de conformité et de tokenisation basées sur la blockchain de WeCanGroup, ce partenariat établira de nouveaux standards de confiance et de sécurité pour les écosystèmes Web 3.0. L’intégration de ces technologies offrira :

• Gestion d’identité décentralisée (DID) : Permettre aux utilisateurs et aux entreprises de contrôler leurs identités numériques de manière sécurisée dans un environnement post-quantique.

• Tokenisation sécurisée des actifs financiers : Améliorer la sécurité de la gestion d’actifs grâce à l’authentification blockchain et au chiffrement post-quantique.

• Automatisation de la conformité réglementaire : Assurer une protection durable des dossiers financiers, des actifs numériques et des contrats intelligents contre les cybermenaces liées à l’informatique quantique.

À propos de WeCanGroup

Fondé en 2015 en Suisse, WeCanGroup est un fournisseur de premier plan de solutions basées sur la blockchain pour la gestion sécurisée des données, au service des particuliers, des entreprises et des institutions financières. L'entreprise se consacre à l'amélioration de l'efficacité du traitement des données en réponse au volume croissant d'informations sensibles générées à l'échelle mondiale. En s'appuyant sur la technologie blockchain, WeCanGroup promeut la tokenisation des données comme solution aux problèmes courants liés à l'exhaustivité, à la redondance et à la sécurité des données.

L'une des solutions phares de WeCanGroup, Wecan Comply, est une plateforme de premier plan pour l'orchestration des données de conformité KYC & KYB. De l'intégration à l'examen et à l'audit périodiques, la plateforme relie de manière transparente les institutions financières par le biais d'un protocole d'échange de données sécurisé et normalisé.

WeCanGroup s'est imposé comme un leader du marché en Suisse, reconnu et adopté par les principales sociétés de gestion de fortune, les banques, les intermédiaires financiers et les grandes entreprises mondiales. La plateforme permet de stocker, de demander, de partager et de gérer différents types de données, telles que KYB et KYC, en s'appuyant sur l'infrastructure d'échange et de stockage de données la plus avancée du marché.

À propos de SEALSQ

SEALSQ est un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions matérielles et logicielles de technologie post-quantique. Notre technologie intègre de manière fluide semi-conducteurs, infrastructure à clé publique (PKI) et services de provisioning, avec un accent stratégique sur le développement de cryptographie résistante au quantique et de semi-conducteurs conçus pour faire face aux défis urgents posés par l’informatique quantique. Avec l’arrivée des ordinateurs quantiques, les méthodes cryptographiques traditionnelles comme RSA et ECC deviennent de plus en plus vulnérables.

SEALSQ est à la pointe du développement de semi-conducteurs post-quantiques offrant une protection robuste et pérenne pour les données sensibles dans divers domaines : jetons d’authentification à facteurs multiples, énergie intelligente, systèmes médicaux et de santé, défense, infrastructures informatiques, automobile et automatisation industrielle. En intégrant la cryptographie post-quantique à ses solutions, SEALSQ assure aux organisations une protection contre les menaces quantiques. Nos produits sont conçus pour sécuriser les systèmes critiques, renforçant la résilience et la sécurité dans une grande variété de secteurs.

Pour plus d’informations sur nos semi-conducteurs post-quantiques et nos solutions de sécurité, veuillez consulter: www.sealsq.com

