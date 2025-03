Bitget Wallet Memperkenalkan Super DEX, Pengalaman Penukaran Swap Ditingkatkan

SAN SALVADOR, El Salvador, March 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, dompet bukan jagaan Web3 terkemuka, secara rasminya telah memperkenalkan Super DEX, satu pengalaman penukaran generasi seterusnya dalam Bitget Wallet dengan perdagangan pintar, akses omni rantai kepada 130+ rantaian blok dan berjuta-juta token. Seiring dengan peningkatan permintaan untuk perdagangan terdesentralisasi meningkat, Super DEX menggabungkan pelaksanaan perdagangan pintar, pertukaran silang rantai yang lancar dan langkah keselamatan yang teguh untuk menawarkan pengalaman perdagangan yang lebih pantas, lebih bijak dan selamat untuk pengguna di seluruh dunia.

Super DEX menawarkan alat dagangan pintar lanjutan, membantu pengguna mengenal pasti dan bertindak ke atas token berpotensi tinggi dengan lebih cekap. MemeX menjejaki token yang baru dilancarkan dalam tempoh 60 saat pada Solana, BNB, Base dan Ethereum, memberikan makluman awal berdasarkan kecairan dan aktiviti pemegang, dengan kadar kejayaan 90% dalam mengenal pasti token yang menguntungkan dalam masa 24 jam. Penembak tepat Hot Picks menganalisis arah aliran pasaran, sentimen sosial dan pergerakan wang pintar, memilih sehingga 10 token arah aliran daripada berjuta-juta saban hari. Super DEX juga menyokong dagangan segera pada dua kali ganda kelajuan transaksi standard, membolehkan pengguna bertindak balas dengan lebih pantas kepada pergerakan pasaran. Selain itu, ciri pesanan had berbilang rantaian mengautomasikan dagangan pada rantaian seperti Solana, BNB dan Base, yang mengurangkan risiko kehilangan peluang. Dengan alatan ini, pengguna boleh menavigasi pasaran yang bergerak pantas dan pelancaran token baharu dengan lebih baik.

Sebagai hab perdagangan omni rantai yang muktamad, Super DEX menyediakan akses satu klik kepada lebih 130 rantaian blok, membolehkan pengguna menukar berjuta-juta token dengan lancar. Dengan penyepaduan bagi net utama (mainnet) baru-baru ini seperti Berachain dan Sonic, Super DEX terus mengembangkan jangkauan berbilang rangkaiannya, memberikan pengguna akses kepada ekosistem baru muncul dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Sistem penghalaan pintarnya mengagregatkan kecairan daripada beratus-ratus DEX terkemuka seperti Uniswap, PancakeSwap dan Jupiter, yang menghala dan memisahkan dagangan secara automatik untuk harga optimum dan gelinciran minimum. Dengan penukaran silang rantai satu klik, pengguna boleh memindahkan aset dengan mudah — seperti menukar token TRUMP berasaskan Solana untuk token MUBARAK BNB Chain dalam satu langkah, dengan perlindungan yuran gas automatik. Selain itu, akaun GetGas membolehkan pengguna membayar yuran gas dalam ETH, USDT, USDC dan BGB, menghapuskan keperluan untuk memegang berbilang token asli dan memudahkan pengalaman perdagangan silang rantai.

"Super DEX adalah lebih daripada sekadar peningkatan — ia adalah pentakrifan semula tentang apa perdagangan onchain yang sepatutnya" kata Alvin Kan, COO Bitget Wallet "Dengan menggabungkan kecerdasan pasaran pintar, akses berbilang rantaian yang lancar dan keselamatan yang kukuh, kami mengalih keluar halangan biasa dalam perdagangan terdesentralisasi. Matlamat kami adalah untuk menjadikan dagangan onchain sebagai berkuasa, intuitif dan selamat seperti mana-mana pertukaran terpusat—sambil kekal terdesentralisasi sepenuhnya. Kami komited untuk menjadikan token terbaharu dapat diakses oleh semua pedagang, mengurangkan halangan kemasukan dan membantu lebih ramai orang melangkah ke Web3. Kami teruja untuk melihat pengguna di seluruh dunia memanfaatkan Super DEX untuk membuka peluang dagangan baharu."

Keselamatan dan kestabilan harga adalah teras kepada infrastruktur Super DEX, dengan perlindungan MEV lalai didayakan untuk Solana, Rantaian BNB, Pangkalan, Ethereum dan banyak lagi. Ini melindungi pengguna daripada serangan hadapan, serangan sandwic dan pembidaan bayaran gas yang berlebihan, memastikan pelaksanaan perdagangan yang lebih adil dan lebih boleh diramal. Super DEX juga menyepadukan pengesanan risiko transaksi lanjutan, secara automatik mengenal pasti token terbakar, penipuan honeypot dan aset berkualiti rendah untuk memberi amaran kepada pengguna tentang potensi risiko perdagangan. Super DEX disepadukan dalam Bitget Wallet, dompet terdesentralisasi dan terpelihara sepenuhnya, beroperasi sebagai apl bebas yang berkesan mengurangkan risiko keselamatan terpusat dan memastikan pengguna mengekalkan 100% kawalan ke atas aset mereka pada setiap masa.

Untuk meraikan pelancaran Super DEX, Bitget Wallet memperkenalkan program rujukan di mana pengguna boleh menjemput rakan mereka untuk mendapatkan rebat. Peringkat pertama program rujukan akan dilancarkan atas dasar jemputan sahaja. Selain itu, kempen ganjaran $90,000 tersedia untuk pengguna yang mendeposit dan berdagang di Bitget Wallet dari 17 hingga 24 Mac. Dalam minggu-minggu akan datang, Bitget Wallet juga akan memperkenalkan pertandingan perdagangan, seterusnya memberi lebih banyak insentif kepada pengguna untuk merasai kelajuan, keselamatan dan kecekapan platform.

Untuk butiran lanjut, sila lawati blog Bitget Wallet.

Perihal Bitget Wallet

Bitget Wallet merupakan rumah Web3 yang menyatukan kemungkinan yang tidak berkesudahan dalam satu dompet bukan jagaan. Dengan lebih 60 juta pengguna, ia menawarkan perkhidmatan onchain yang komprehensif, termasuk pengurusan aset, pertukaran segera, ganjaran, staking, alatan dagangan, data pasaran langsung, penyemak imbas DApp dan penyelesaian pembayaran kripto. Menyokong lebih 130 rantaian blok, 20,000+ DApps dan berjuta-juta token, Bitget Wallet mendayakan perdagangan berbilang rantaian yang lancar merentasi ratusan DEX dan jambatan silang rantai, bersama-sama dengan dana perlindungan $300+ juta untuk memastikan keselamatan aset pengguna. Alami Bitget Wallet Lite untuk memulakan perjalanan Web3.

