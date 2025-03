Padilla: Ukol sa Pahayag ni PCO Secretary Jay Ruiz tungkol sa Sabah

PHILIPPINES, March 23 - Press Release

March 22, 2025 Ukol sa Pahayag ni PCO Secretary Jay Ruiz tungkol sa Sabah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ang pahayag na ito ay bilang reaksyon sa naging komento ng kasalukuyang kalihim ng Presidential Communications Office, Secretary Jaybee "Jay" Ruiz, patungkol sa Sabah sa pagdinig ng Kamara kanina na tumalakay sa isyu ng online disinformation. Sa pagdinig na ito, nagbitaw ng pahayag si Kalihim Ruiz na matapos raw 'pagsabungin' ng Malaysia ang Pilipino laban sa kapwa Pilipino, nawala sa atin ang Sabah. Ang pahayag na "We lost Sabah" po ay isang mabigat na pahayag lalo sa ating mga kapatid sa Sulu. Taliwas sa sinabi ng kalihim, hindi nawala sa atin ang Sabah dahil buhay na buhay pa po ang ating pag-angkin o claim sa Sabah sa pamamagitan ng Seksyon 2 ng Republic Act 5446. Malinaw na nakasaad dito na ang North Borneo -- na ngayon ay Sabah -- ay kinikilalang teritoryo ng Pilipinas. Makailang ulit na rin po akong tumayo noon pa man bilang isang pribadong mamamayan upang ipaglaban ang 'claim' na ito. Ang bulwagan ng Senado ay naging saksi na rin po sa aking paulit-ulit na pagbibigay-diin sa ating karapatan sa Sabah sa pamamagitan ng talumpating pribilehiyo. Maaari ring balikan ng ating Kalihim ang mismong pahayag ng ating Pangulong Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. noong 2013 bilang isang mambabatas: "we have historical claim over Sabah and that's a fact. xxx the Sultan of Sulu and his people are Filipino citizens and, by virtue of that fact, they deserve protection from the government of the Philippines." Higit sa lahat, malinaw pa sa sikat ng araw ang sinasaad ng Memorandum Circular No. 162, s. 2008, na muling pinagtibay noon lamang Agosto 2024 sa pamamagitan ng isang memorandum mula sa tanggapan ng Executive Secretary, partikular ang Seksyon 1 at 2: xxx SECTION 1. No Department, agency, or instrumentality of the Philippine Government shall make any act or statement expressing or implying, directly or indirectly, any recognition of a foreign state's sovereignty over North Borneo (Sabah) or non-recognition of Philippine title or historical and legal rights to the same. SECTION 2. Any official activity, act or statement relating to North Borneo (Sabah) or which may have bearing on the Philippine claim to said territory shall be carried out only with the clearance of or after consultations with the Department of Foreign Affairs. xxx Ang totoo po, nakakadismaya na ang isang pahayag na walang basehan ay manggagaling pa sa isang opisyal ng Malacañang na nangakong lalaban sa pagkalat ng 'fake news' at maling impormasyon. Dagdag pa rito na ang maling pahayag ay binitawan sa mismong pagdinig na naglalayong lumaban sa maling impormasyon. Bilang lingkod-bayan, bilang Muslim, at lalo't higit bilang isang Pilipino, taimtim kong nananawagan sa patuloy na pagsusulong ng responsableng pagpapahayag at pagbuo ng mga naratibo na may malalim na epekto sa ating mga polisiya at sa ating kinabukasan bilang isang bansa. Maraming salamat po.

