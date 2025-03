Temenos décroche le titre de fournisseur technologique de l’année aux FStech Awards

Cette distinction récompense le leadership de Temenos dans son approche de modernisation des institutions financières à l’appui de solutions bancaires alimentées par l’IA générative, hébergées en mode cloud et disponibles en modèle SaaS.

GRAND-LANCY, Suisse, 22 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) annonce ce jour sa nomination au titre de fournisseur technologique de l’année aux FStech Awards 2025, un prix qui établit son leadership en matière de modernisation des institutions financières au moyen de solutions bancaires alimentées par l’IA générative, hébergées en mode cloud et disponibles en modèle SaaS.

Cette 25ᵉ édition des FStech Awards met à l’honneur les entreprises ayant fait preuve d’excellence et d’innovation dans le secteur des services financiers au Royaume-Uni et dans la région EMOA. Dans la catégorie Fournisseur technologique de l’année, les juges ont évalué les candidats sur trois critères, à savoir leurs performances exceptionnelles, leurs innovations produits et leur succès commercial.

Pour Mark Yamin-Ali, Directeur général – Europe chez Temenos : « Cette récompense FStech souligne tant le leadership de Temenos dans la modernisation des systèmes bancaires centraux que notre réputation en tant que partenaire de confiance du secteur. Forte de son expertise avérée et d’un parcours d’innovation fiable, notamment dans les nouvelles technologies comme l’IA générative, Temenos aide les banques à évoluer en toute confiance, ses solutions jouant en faveur de leur croissance et de l’amélioration de l’expérience de leurs clients. »

Et Sairam Rangachari, Directeur produit de Temenos, d’ajouter : « Nous sommes enchantés de recevoir ce prestigieux prix, qui reconnaît la richesse fonctionnelle et le rôle essentiel de notre technologie. À l’appui de son focus constant sur l’innovation, de nos solutions de pointe développées en mode SaaS et de ses capacités d’IA responsables intégrées au cœur de toute sa plateforme logicielle, la société Temenos est fière d’être numéro 1 dans le domaine bancaire. »

Des banques d’envergure variée se reposent sur la suite technologique adaptable de Temenos – disponible en mode « on-premise », Saas ou cloud – pour proposer des services de nouvelle génération et des expériences alimentées par l’IA. Leurs clients bénéficient ainsi de l’efficacité de fonctionnalités approfondies, de la praticité d’un logiciel « best-of-suite » et des synergies découlant de son architecture modulaire.

Les derniers communiqués relatifs au portefeuille clients se rapportent, d’une part, au choix de la banque britannique Aldermore Bank en faveur de la solution SaaS de Temenos pour moderniser ses activités d’épargne, avec en premier lieu, le lancement rapide de nouveaux comptes d’épargne à préavis pour les petites entreprises. D’autre part, la banque roumaine CEC Bank a quant à elle retenu Temenos pour la modernisation de ses services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

