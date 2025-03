CGTN: China promove desenvolvimento rural de alta qualidade de acordo com as condições locais

A CGTN publicou um artigo sobre a visita de inspeção do presidente chinês Xi Jinping na província de Yunnan, no sudoeste da China. Através da introdução dos esforços de Yunnan no avanço da “economia das flores” e na promoção do turismo cultural, o artigo destaca o impulso da província para um desenvolvimento rural de alta qualidade, de acordo com as condições locais, com o objetivo de abrir novos caminhos na busca da modernização chinesa.

PEQUIM, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Localizado em Lijiang, na província de Yunnan, sudoeste da China, o Parque Industrial de Flores Modernas de Lijiang é um exemplo dos esforços da China em promover a revitalização rural.

Capacitadas por um sistema de produção inteligente, todas as estufas do parque utilizam tecnologia de cultivo sem solo, com a taxa de cobertura de instalações integradas de irrigação de água e fertilizantes atingindo mais de 85%.

Com base no Aeroporto de Lijiang, nas proximidades, flores como rosas e lírios recém-colhidos podem ser entregues por via aérea em cidades como Pequim, Xangai e Guangzhou em 36 horas e vendidos para países como Japão, Vietnã e Rússia, criando empregos para mais de 300 pessoas nas áreas rurais vizinhas.

Ao visitar o parque na tarde de quarta-feira, o presidente chinês Xi Jinping conversou com moradores e técnicos, perguntando sobre as variedades de flores, vendas no mercado e seus rendimentos.

Os aldeões disseram a Xi que ganhavam mais de 4.000 yuans (cerca de US $ 557,46) por mês, em média, com uma renda mensal excedendo 7.000 yuans durante as altas temporadas. O cultivo de flores é um trabalho verdadeiramente alegre, eles disseram.

"Seu empreendimento está prosperando e se alinha com o caminho de desenvolvimento da agricultura moderna. Que suas vidas sejam tão bonitas quanto as flores", disse Xi com alegria.

A Economia das flores

O desenvolvimento de indústrias distintas sempre foi o foco de atenção de Xi durante suas inspeções domésticas nos últimos anos. "O ponto principal para a revitalização rural é a revitalização industrial", disse ele certa vez.

As condições geográficas e climáticas únicas de Yunnan deram à província a reputação de "reino vegetal", originando o desenvolvimento da "economia das flores". Durante muitos anos a produção de flores recém-colhidas de Yunnan ficou em primeiro lugar no país.

Em 2024, a área de plantio de flores da província atingiu 1,95 milhão de mu (cerca de 130.000 hectares), incluindo 350.000 mu dedicados a flores recém-colhidas. Foram colhidas um total de 20,6 bilhões de flores, alcançando o primeiro lugar globalmente.

A indústria de flores em Yunnan emprega diretamente 380.000 pessoas no plantio, triagem e embalagem, logística e comércio eletrônico, com mais de 1 milhão de pessoas empregadas indiretamente. Décadas de esforços da população local estabeleceram uma cadeia industrial completa, sendo o maior centro de leilões de flores da Ásia e o segundo do mundo.

No Kunming International Flora Auction Trading Center, o volume médio diário de negociação atingiu 7,06 milhões de hastes em 2024, com um tempo médio de transação de apenas 4 segundos por ordem e uma taxa de transação de 95,34%.

As flores leiloadas aqui são enviadas para as principais cidades chinesas e exportadas para mais de 50 países e regiões.

A promoção da transformação e atualização industrial é a principal tarefa do desenvolvimento de alta qualidade, enfatizou Xi durante a inspeção, pedindo a Yunnan que promova ativamente as indústrias emergentes estratégicas e as indústrias futuras.

Integração da cultura e do turismo

Xi também visitou a Cidade Velha de Lijiang na quarta-feira para conhecer os esforços locais para melhorar a proteção e a utilização do patrimônio histórico e cultural.

"A cultura, o cenário e as tradições folclóricas da cidade são realmente cativantes", disse Xi, acrescentando que a integração da cultura e do turismo impulsionou a economia.

A Cidade Velha de Lijiang, com uma história de mais de 800 anos, foi listada como patrimônio cultural mundial da UNESCO em 1997. Nos últimos 27 anos, a cidade construiu 30 pátios culturais, criando novos cenários para o patrimônio cultural e promovendo o desenvolvimento da indústria cultural e turística local.

Atualmente a indústria do turismo da cidade continua a prosperar, com negócios que abrangem restauração, acomodação, artesanato e artes cênicas. Um número crescente de jovens está iniciando negócios aqui, comprometendo-se com a herança e a promoção do patrimônio cultural nacional.

A cidade vem desenvolvendo vigorosamente o turismo de patrimônio cultural, expandindo atrações culturais e marcos de rua. Ao organizar várias atividades para criar uma rica atmosfera cultural, Lijiang atrai visitantes de todo o mundo.

De janeiro a setembro do ano passado, a cidade recebeu um total de 17,05 milhões de turistas, um aumento anual de 13,07%.

É imperativo promover o turismo cultural para melhorar o rendimento das pessoas e lidar adequadamente com a relação entre a proteção e p desenvolvimento, disse Xi, pedindo que a indústria cultural e turística siga um caminho de desenvolvimento sustentável e saudável.

