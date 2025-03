CGTN: la Cina promuove uno sviluppo rurale di alta qualità rispettoso del contesto locale

La CGTN ha pubblicato un articolo sul sopralluogo del Presidente cinese Xi Jinping nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina. Introducendo gli sforzi dello Yunnan per far progredire l'“economia dei fiori” e promuovere il turismo culturale, l'articolo evidenzia la spinta della provincia verso uno sviluppo rurale di alta qualità in linea con le condizioni locali, con l'obiettivo di aprire nuove strade verso la modernizzazione cinese.

PECHINO, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Situato a Lijiang, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, il Lijiang Modern Flower Industrial Park è l'emblema degli sforzi della Cina per promuovere la rivitalizzazione delle aree rurali.

Grazie a un sistema di produzione intelligente, tutte le serre del parco utilizzano la tecnologia di coltivazione fuori suolo, con un tasso di copertura degli impianti di irrigazione di acqua e fertilizzanti superiore all'85%.

Grazie al vicino aeroporto di Lijiang, prodotti come rose e calle recise possono essere consegnati per via aerea a città come Pechino, Shanghai e Guangzhou entro 36 ore e venduti a Paesi come Giappone, Vietnam e Russia, creando posti di lavoro per oltre 300 persone nelle aree rurali circostanti.

Il Presidente cinese Xi Jinping, che ha visitato il parco lo scorso mercoledì pomeriggio, ha parlato con gli abitanti e i tecnici del villaggio informandosi sulle varietà di fiori, sulle vendite nel mercato e sui proventi di questa attività.

Gli abitanti del villaggio hanno raccontato a Xi di aver guadagnato in media oltre 4.000 yuan (circa 557,46 dollari) al mese, con un reddito mensile superiore a 7.000 yuan durante i periodi di alta stagione. Hanno inoltre affermato che coltivare fiori è un lavoro che regala loro gioia.

"La vostra attività è fiorente ed è in linea con il percorso di sviluppo dell'agricoltura moderna. Vi auguro che le vostre vite siano belle come fiori" ha affermato Xi con gioia.

"Economia dei fiori"

Lo sviluppo di settori specifici è sempre stato al centro dell'attenzione di Xi durante i sopralluoghi svolti personalmente negli ultimi anni nel Paese. "La chiave della rivitalizzazione rurale è la rivitalizzazione industriale" ha detto una volta.

Le condizioni geografiche e climatiche uniche dello Yunnan hanno fatto guadagnare alla provincia la reputazione di "regno delle piante", dando origine allo sviluppo dell'economia legato alla floricoltura. Da molti anni la produzione di fiori recisi dello Yunnan è la migliore del Paese.

Nel 2024 la superficie coltivata a fiori della provincia ha raggiunto 1,95 milioni di mu (circa 130.000 ettari), di cui 350.000 dedicati ai fiori recisi. Sono stati prodotti 20,6 miliardi di fiori recisi, al primo posto a livello mondiale.

L'industria della floricoltura dello Yunnan impiega direttamente 380.000 persone nei settori della piantumazione, dello smistamento e dell'imballaggio, della logistica e dell'e-commerce, mentre oltre 1 milione di persone sono impiegate in modo indiretto. Decenni di sforzi da parte della popolazione locale hanno dato vita a una vera e propria catena industriale, che comprende il primo centro d'asta di fiori dell'Asia e il secondo al mondo.

Presso il Kunming International Flora Auction Trading Center il volume medio giornaliero di scambi ha raggiunto 7,06 milioni di steli nel 2024, con un tempo medio di transazione di soli 4 secondi per ordine e un tasso di transazione del 95,34%.

I fiori messi all'asta qui non vengono solo inviati alle principali città cinesi, ma anche esportati in oltre 50 Paesi e regioni.

Promuovere la trasformazione e l'ammodernamento industriale è essenziale per uno sviluppo di alta qualità, secondo le parole che Xi ha espresso durante il sopralluogo invitando lo Yunnan a promuovere attivamente le industrie strategiche emergenti e del futuro.

Integrazione di cultura e turismo

Xi ha inoltre visitato l'antica città di Lijiang per prendere atto degli sforzi locali volti a incrementare la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

"La cultura, i paesaggi e le tradizioni popolari della città sono davvero affascinanti" ha affermato Xi, aggiungendo che l'integrazione di cultura e turismo ha dato impulso all'economia.

L'antica città di Lijiang, che vanta una storia di oltre 800 anni, è sito del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO dal 1997. Negli ultimi 27 anni la città ha costruito 30 "cortili culturali" creando nuovi scenari di valorizzazione del proprio patrimonio e promuovendo lo sviluppo della cultura e del turismo locale.

Oggi l'industria turistica della città continua a prosperare con attività che spaziano dalla ristorazione alla ricettività, dall'artigianato alle arti dello spettacolo. Un numero crescente di giovani sta avviando attività imprenditoriali qui, impegnandosi a mantenere viva l'eredità e a promuovere il patrimonio culturale nazionale.

Attualmente la città sta sviluppando con grande impegno il turismo culturale, ampliando attrazioni e punti di riferimento. Organizzando varie attività per creare una vivace atmosfera culturale, Lijiang attrae con successo visitatori da tutto il mondo.

Da gennaio a settembre dello scorso anno la città ha accolto un totale di 17,05 milioni di turisti registrando un aumento di presenze del 13,07% rispetto all'anno precedente.

"È indispensabile promuovere il turismo culturale per migliorare il benessere economico delle persone e gestire correttamente il rapporto tra salvaguardia e sviluppo" ha affermato Xi, esortando il settore a seguire un percorso di sviluppo sano e sostenibile.

