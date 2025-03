El fiscal general Bonta emite una advertencia en medio de un creciente número de informes de falsos oficiales de ICE y otras estafas de inmigración

OAKLAND – El fiscal general de California, Rob Bonta, recordó hoy a los californianos que tomen medidas para protegerse a raíz de nuevos informes de personas que se hacen pasar por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y otras estafas de inmigración. En los últimos meses, el fiscal general ha publicado información para ayudar a los inmigrantes de California a comprender mejor sus derechos y protecciones conforme a la ley y ayudar a las autoridades, los fiscales y las instituciones públicas a cumplir con la ley estatal. A medida que los estafadores y otros malos actores buscan aprovechar el miedo y la incertidumbre causados por la retórica racista y las políticas de inmigración destructivas de la Administración Trump, el fiscal general les recuerda a los californianos que es un delito hacerse pasar por un oficial federal y anima a todos a conocer sus derechos reconocidos por la ley y tomar medidas para protegerse de las estafas. Puede encontrar mas información acerca de sus derechos, en varios idiomas, en oag.ca.gov/immigrant/resources. “Hemos recibido informes de personas que buscan aprovecharse del miedo y la incertidumbre causados por las políticas crueles de deportación masiva del presidente Trump,” indicó el fiscal general Bonta. “Permítanme ser claro: si intenta estafar o aprovecharse de las comunidades de inmigrantes de California, deberá responder por sus acciones. Mi oficina continuará asegurándose que nuestras leyes se apliquen estrictamente y que se respeten y protejan los derechos de los inmigrantes de California. Animo a todas las personas que sean testigos o víctimas de una estafa de inmigración a que la denuncien.” Si se le acerca una persona que dice ser un oficial de inmigración, conozca sus derechos y evite ser estafado: Protéjase de las estafas Pida identificación. Las autoridades de inmigración deben portar credenciales oficiales y placas.

Las autoridades de inmigración deben portar credenciales oficiales y placas. No dé dinero ni información personal a alguien que lo llame por teléfono , mande mensaje de texto o mande un correo electrónico asegurando que hay un problema con su asunto de inmigración. Los oficiales de inmigración no le pedirán dinero ni información financiera. Por lo general, los oficiales de inmigración no llaman para advertir a los inmigrantes que van a ser detenidos o arrestados.

Los oficiales de inmigración no le pedirán dinero ni información financiera. Por lo general, los oficiales de inmigración no llaman para advertir a los inmigrantes que van a ser detenidos o arrestados. No firme nada hasta que comprenda lo que está firmando. No acepte nada que no esté por escrito y en un idioma que usted entienda.

No acepte nada que no esté por escrito y en un idioma que usted entienda. No contrate a un asesor de inmigración ni a un notario. Solo los abogados, representantes acreditados y organizaciones reconocidas pueden darle asesoramiento legal o representarlo en un tribunal de inmigración. Los asesores de inmigración, que pueden ellos mismos llamarse expertos en inmigración, notarios, notarios públicos o asistentes legales, no pueden hacerlo.

Solo los abogados, representantes acreditados y organizaciones reconocidas pueden darle asesoramiento legal o representarlo en un tribunal de inmigración. Los asesores de inmigración, que pueden ellos mismos llamarse expertos en inmigración, notarios, notarios públicos o asistentes legales, no pueden hacerlo. No firme un formulario de inmigración que incluya información incorrecta o espacios en blanco. Antes de firmar cualquier formulario de inmigración, asegúrese de que los formularios estén cumplimentados de forma completa y precisa. No permita que nadie lo convenza de mentir en un formulario o de firmar un formulario en blanco.

Antes de firmar cualquier formulario de inmigración, asegúrese de que los formularios estén cumplimentados de forma completa y precisa. No permita que nadie lo convenza de mentir en un formulario o de firmar un formulario en blanco. Tenga cuidado con los sitios web que terminan en “.com” o “.net”. La información contenida en estos sitios web puede no ser confiable. En su lugar, acceda a la información de los sitios web que terminan en “.gov”, ya que estos sitios están afiliados al gobierno.

La información contenida en estos sitios web puede no ser confiable. En su lugar, acceda a la información de los sitios web que terminan en “.gov”, ya que estos sitios están afiliados al gobierno. Para obtener asistencia legal gratuita visite a una organización de asistencia legal legítima. Muchas organizaciones sin fines de lucro brindan ayuda de inmigración gratuita a personas de bajos ingresos, como las que se encuentran a través de los recursos a continuación. Para encontrar una organización de asistencia legal cerca de usted, visite lawhelpca.org. Conozca la ley Hacerse pasar por un oficial federal es un delito conforme a la sección 912 del Título 18 del Código Federal de EE. UU. (18 USC § 912), y hacerse pasar por un oficial de policía es un delito menor conforme a la sección 538d (§ 538d) del Código Penal de California. Presente una queja Si ha sido víctima de una estafa de inmigración o tiene información sobre una persona que se hace pasar por un oficial de ICE, denúncielo a la policía local. Si cree que se han violado sus derechos, puede denunciarlo ante el Departamento de Justicia de California enviando un mensaje a immigration@doj.ca.gov. Si cree que ha sido objeto de discriminación, acoso o represalias, denúncielo al Departamento de Derechos Civiles de California en calcivilrights.ca.gov/complaintprocess/.

