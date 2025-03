eXp Realty Diluncurkan di Peru, Menciptakan Peluang Tak Tertandingi bagi Agen untuk Membangun Masa Depan Mereka

Peru menjadi lokasi internasional ke-25 yang merangkul jaringan global eXp Realty yang berkembang pesat

BELLINGHAM, Wash., March 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, pialang real estat independen terbesar di dunia dan anak perusahaan eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini mengumumkan peluncurannya di Peru, pasar internasional ke-25-nya, yang dengan demikian memperkuat kehadiran globalnya dan menawarkan jalur terobosan menuju kesuksesan, kemakmuran, dan kolaborasi global bagi agen real estat Peru.

“Ekspansi kami ke Peru adalah langkah berani lainnya seiring kami terus membangun pialang real estat yang paling berfokus pada agen di planet ini,” demikian kata Glenn Sanford, Pendiri, CEO, dan Chairman eXp World Holdings. “Tidak seperti pialang tradisional yang membatasi pertumbuhan agen, eXp memberdayakan mereka dengan model bisnis yang menghargai kesuksesan, memicu pengembangan profesional, dan menghubungkan mereka dengan komunitas global yang berkembang. Agen Peru sekarang memiliki akses ke peluang yang tak tertandingi untuk memperluas bisnis dan mengambil kendali penuh atas karier mereka.”

Ricardo Alfaro, Country Leader untuk eXp Peru, menyoroti keunggulan luar biasa yang ditawarkan eXp.

“Agen Peru sekarang memiliki akses ke model pialang yang tidak hanya inovatif, tetapi juga mengubah kehidupan. eXp Realty tidak seperti perusahaan real estat lain – eXp merupakan gerakan di mana agen benar-benar berkembang melalui kolaborasi, kepemilikan ekuitas, dan peluang membangun bisnis global.”

Mengapa Agen Peru Beralih ke eXp Realty

Dengan model berbasis cloud dan platform kolaborasi hak miliknya, eXp Realty memberi agen Peru keunggulan kompetitif yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam lanskap real estat yang berkembang saat ini. Manfaatnya mencakup:

Komisi Lebih Besar, Pendapatan Lebih Besar: Pembagian komisi terkemuka industri dan batasan rendah untuk memaksimalkan pendapatan agen.

Pembagian komisi terkemuka industri dan batasan rendah untuk memaksimalkan pendapatan agen. Kepemilikan di Masa Depan Anda: Peluang ekuitas di perusahaan yang diperdagangkan di Nasdaq , memungkinkan agen untuk membangun kemakmuran di luar transaksi.

, memungkinkan agen untuk membangun kemakmuran di luar transaksi. Potensi Pertumbuhan Tanpa Batas: Jaringan rujukan global yang terdiri dari hampir 83.000 agen untuk memperluas peluang bisnis tanpa mengenal batas.

Jaringan rujukan global yang terdiri dari hampir 83.000 agen untuk memperluas peluang bisnis tanpa mengenal batas. Pelatihan dan Dukungan Kelas Dunia: Akses ke pembinaan langsung, bimbingan, dan strategi pertumbuhan bisnis dari para agen dengan produksi tertinggi di seluruh dunia.

Akses ke pembinaan langsung, bimbingan, dan strategi pertumbuhan bisnis dari para agen dengan produksi tertinggi di seluruh dunia. Fleksibilitas dan Kebebasan yang Tak Tertandingi: Bekerja dari mana saja, perluas tim tanpa batasan geografis, dan pasarkan properti pada skala global.



Agen Peru yang ingin membawa karier real estat mereka ke level berikutnya dapat mempelajari lebih lanjut tentang bergabung dengan eXp Realty dan membuka peluang masa depan real estat dengan mengunjungi: exprealty.international

Tentang eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“Perusahaan”) adalah perusahaan induk untuk eXp Realty® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty merupakan pialang real estat independen terbesar di dunia, dengan hampir 83.000 agen di 25 lokasi internasional. Sebagai pialang berbasis cloud yang berfokus pada agen, eXp Realty memberi agen real estat pembagian komisi terkemuka industri, pembagian pendapatan, peluang kepemilikan ekuitas, dan jaringan global yang memberdayakan agen untuk membangun bisnis yang berkembang. Untuk informasi lebih lanjut tentang eXp World Holdings, Inc., kunjungi: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, yang didukung oleh majalah SUCCESS®, telah menjadi nama tepercaya dalam pengembangan pribadi dan profesional sejak tahun 1897. Sebagai bagian dari ekosistem eXp, ia menawarkan akses ke sumber daya yang berharga kepada agen untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan bisnis, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang SUCCESS, kunjungi success.com.

Klausul Perlindungan Hukum dan Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam artian Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Pernyataan tersebut mencerminkan ekspektasi Perusahaan dan manajemennya saat ini, tetapi melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat memengaruhi hasil aktual secara material. Pernyataan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan mengenai ekspansi internasional, keberhasilan agen individual, dan ketersediaan program kepemilikan ekuitas. Faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan hasil aktual secara material dan secara negatif dari yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan termasuk fluktuasi pasar real estat, perubahan retensi atau perekrutan agen, kemampuan Perusahaan untuk berekspansi dengan sukses di pasar internasional, tekanan kompetitif, perubahan peraturan, dan risiko lain yang diperinci dari waktu ke waktu dalam pengajuan Securities and Exchange Commission Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengajuan terakhir Laporan Kuartalan pada Formulir 10-Q dan Laporan Tahunan pada Formulir 10-K. Kami tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan tersebut kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

